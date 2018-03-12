Новости по теме образование

Россотрудничество в Абхазии провело первый этап отборочных мероприятий на обучение в российских вузах, в этом году количество желающих превысило квоту по таким специальностям, как "Архитектура", "Техника и технология строительства", "Информатика и вычислительная техника".
Ректор Абхазского государственного университета, академик АНА, АМАН, РАЕН Алеко Гварамия рассказал в интервью Sputnik о том, как изменился вуз и как его превратить в национальный исследовательский университет.
Кабинет Министров Республики Абхазия одобрил государственную программу "Образование 2016".
Научно-образовательный форум "Инновационные условия развития науки и образования в межкультурном взаимодействии" открылся в Абхазском государственном университете в среду 9 декабря, сообщил корреспондент Sputnik с места события.
При переходе на новую программу обучения в младших классах некоторых школ Галского района сложности преодолеваются за счет добавления уроков или разъяснения предмета на родном языке ученика, отметил Беслан Кантария.
В министерстве образования и науки считают, что такой подход позволит высшим учебным заведениям выдерживать конкуренцию на мировом рынке. Уточняется также, что не планируется заменить очное обучение онлайн-образованием.
Учитель музыки Горской школы №10 города Сухум имени Нестора Лакоба, обладатель звания "Учитель года – 2013" Мзия Чачхалия рассказала Sputnik о разработанной ею программе уроков пения для абхазских школ, своем брате Резо Чачхалия и любви к преподаванию.
Президент Рауль Хаджимба предложил объединить ресурсы малокомплектных сельских школ.
Заместитель министра образования и науки Республики Абхазия Дмитрий Гварамия рассказал корреспонденту Sputnik о том, какие специальности востребованы среди абхазских абитуриентов.
В представительстве Россотрудничества в Абхазии рассказали о ходе работ над созданием Ассоциации выпускников вузов России.
Десять российских университетов вошли в опубликованный в среду рейтинг Quacquarelli Symonds (QS), в котором представлены лучшие вузы мира по 36 направлениям подготовки специалистов, лидерство в большинстве предметных дисциплин сохранили вузы США.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с абхазской общественностью и студентами, проживающими в Москве.
Исполняющий обязанности главы администрации Галского района Темур Надарая считает, что невозможно дальнейшее обучение в школах Галского района по грузинским учебникам, в которых говорится, что Абхазия – часть Грузии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.