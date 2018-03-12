Новости по теме рыбалка

В первом международном чемпионате Абхазии по ловле рыбы спиннингом с берега приняли участие 11 команд, среди них четыре абхазские команды и представители Краснодарского края и Липецка.
Фестиваль по рокфишингу, морской рыбалке, впервые пройдет в Абхазии с 11 по 13 сентября. С 17 по 20 сентября в Абхазии состоится открытый лично-командный чемпионат на Кубок президента по ловле спиннингом с берега.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.