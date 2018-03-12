Новости по теме рыбалка

Фестиваль по рокфишингу, морской рыбалке, впервые пройдет в Абхазии с 11 по 13 сентября. С 17 по 20 сентября в Абхазии состоится открытый лично-командный чемпионат на Кубок президента по ловле спиннингом с берега.