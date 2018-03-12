Новости по теме статистика

На сайте Управления государственной статистики будут размещены официальные статистические данные, представляющие интерес для общественности.
Руководство Управления государственной статистики Абхазии требует от предприятий республики ускорить сдачу бухгалтерской отчетности.
С 30 декабря по 11 января с травмами различной степени тяжести в Республиканскую больницу в общей сложности поступило 54 человека.
Работы по расчету статистических показателей в Абхазии осуществляются, как отметили в Росстате, в соответствии с международными стандартами, в частности, особое внимание уделяется совершенствованию методологии и практики расчетов показателей системы национальных счетов.
Заместитель начальника Управления государственной статистики республики Лела Качарава рассказала о статистической деятельности в Абхазии во Всемирный день статистики.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.