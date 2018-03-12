Новости по теме выставки

Со дня смерти второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш прошло пять лет.
Франко-абхазская семья рассказала Sputnik историю подготовки участия делегации Абхазии в международной туристической выставке в Париже.
Выставка конкурсных работ VI всероссийского пленэра юных художников "Традиции" в Доме детского творчества "Айнар" будет открыта в течение одного месяца.
Открытие персональной выставки графики и изобразительного искусства художника Ильи Цвижба, посвященной женщинам, прошло в Центральном выставочном зале Сухума 18 марта.
Главная цель фестиваля - показать в позитивном ключе Россию с ее богатой и разнообразной культурой, программа начнется 6 марта и закончится 13-го.
Семь швейцарских художников представили свои работы в разных жанрах на выставке современного искусства в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
Выставка современного искусства швейцарских художников в разных жанрах открылась в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
Выставка современного искусства швейцарских художников в разных жанрах открылась в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
Семь швейцарских художников представят свои работы на выставке разных жанров современного искусства в культурном центре "СКЛАД" в Сухуме во вторник 9 февраля.
3D панорама этнографического отдела Абхазского государственного музея продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
О причинах пристального внимания к "очереди на Серова" в Москве рассуждает колумнист Sputnik Абхазия художник Игорь Дудинский.
Дочь абхазской мастерицы Елена Гордиенко передала в дар Абхазскому госмузею уникальные полотенца, сшитые ее матерью в XIX веке.
Выставка-инсталляция Архипа Лабахуа "Три стены или что это?" открылась в Сухуме в понедельник 21 декабря.
Фотовыставка с видами старого Сухума открылась в Центральном выставочном зале столицы 21 декабря.
Московская Абхазская Диаспора проведет памятный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения писателя Константина Симонова, в пятницу 18 декабря.
Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба был открыт в столице Абхазии 14 декабря 2014 года, в день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии.
Новогодний Арт-маркет 2015 - фестиваль дизайна, хендмейда и творческой фантазии - пройдет в Сухуме 26 и 27 декабря.
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал об участии Абхазии в Международной туристической выставке "Greek Tourism Expo" в Греции.
Выставка работ Зои Аджинджал, Ольги Брендель, Александра Семенцова, Варвары Бубновой и других художников пройдет с 12 по 19 декабря в Москве в Государственном центральном музее современной истории России.
На выставке было представлено более тридцати работ, сообщил корреспондент Sputnik с места события.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.