Новости по теме взаимодействие

Нет прежней маниакальной зацикленности на уходе в отставку Башара Асада", а в списке террористических организаций, с которыми Россия и США совместно готовы воевать в Сирии, появилось как минимум два не вызывающих разногласий пункта - ИГ и "Ан-Нусра", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.