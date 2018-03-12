Новости по теме взаимодействие

О пяти принципах, на которых будут строиться взаимоотношения ЕС с Россией в ближайшем будущем, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет продолжать взаимодействовать с США в тех областях, которые входят в круг интересов государства.
Руководство Государственного комитета по репатриации Республики Абхазия во главе с председателем Вадимом Харазия посетило мероприятие, приуроченное ко второй годовщине открытия абхазского культурного центра в Сакарье.
С момента последней встречи произошло большое количество перемен, подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Рауль Хаджимба.
Говорить о возможностях взаимодействия с турецкой стороной в деле борьбы с терроризмом в нынешних условиях невозможно, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Нет прежней маниакальной зацикленности на уходе в отставку Башара Асада", а в списке террористических организаций, с которыми Россия и США совместно готовы воевать в Сирии, появилось как минимум два не вызывающих разногласий пункта - ИГ и "Ан-Нусра", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Научно-образовательный форум "Инновационные условия развития науки и образования в межкультурном взаимодействии" открылся в Абхазском государственном университете в среду 9 декабря, сообщил корреспондент Sputnik с места события.
В настоящее время все внимание приковано к расследованию причин случившегося, в диаспоре ожидают от турецкого правительства шагов, направленных на минимизацию напряженности с Россией, и начала прямых консультаций, отметил Инар Гицба.
Директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин ответил на вопрос о том, что мешает Абхазии вступить в Евразийский экономический союз.
В рамках молодежного форума будут обсуждаться вопросы организации молодежной политики, обмена опытом, а также профилактики экстремизма среди молодежи.
Внешние угрозы для стран СНГ со временем только прибавляются и усугубляются, а потому важно слаженно бороться с организованной преступностью, заявил президент России на 39-м Совете руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.