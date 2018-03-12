Новости по теме Венесуэла

Важным моментом теперь является точное количество мест, которое получает в парламенте оппозиция. Если это будет простое большинство, противники Мадуро могут впервые избрать свое руководство ассамблеи, принять закон об амнистии, а также инициировать вотум недоверия министрам, вице-президенту и расследование в отношении президента.