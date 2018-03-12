Новости по теме Венесуэла

По обычаю во время Светлой седмицы венесуэльцы проводят обряд "сожжения Иуды", предавшего Иисуса Христа, в качестве Иуды могут выступать и другие предатели.
Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер 5 марта 2013 года в возрасте 58 лет после продолжительного лечения и нескольких операций, связанных с онкологическим заболеванием.
Подобное решение Верховного суда Венесуэлы связано с тем, что трое депутатов, которым в прошлом году было отказано вступить в должности в руководстве парламента, оказались, волей оппозиционных властей, в его составе.
В Венесуэле начнет свою работу первый оппозиционный парламент с того момента, как Уго Чавес пришел к власти в 1998 году.
Поводом для подобных высказываний стало решение Верховного суда о приостановке вступления в должность трех оппозиционных депутатов нового парламента от штата Амасонас.
Важным моментом теперь является точное количество мест, которое получает в парламенте оппозиция. Если это будет простое большинство, противники Мадуро могут впервые избрать свое руководство ассамблеи, принять закон об амнистии, а также инициировать вотум недоверия министрам, вице-президенту и расследование в отношении президента.
Хуан Висенте Паредес Торреальба назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия.
Абхазия и Венесуэла готовятся к подписанию ряда межгосударственных соглашений, в том числе рассматривают вопросы отмены визового режима между странами.
Президент Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия Хуаном Висенте Паредес Торреальба в четверг 3 сентября.
Хуан Висенте Паредес Торреальба назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия.
Закрытие границы с Колумбией и объявление режима чрезвычайного положения на 60 дней стало ответной мерой на случай, когда контрабандистами были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы.
В столице Венесуэлы Каракасе прошел памятный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба прибыл с рабочим визитом в Венесуэлу.
Оппозиция, которую поддерживает и направляет в Венесуэле Вашингтон, занята не столько конструктивной работой и адекватной критикой, сколько желанием создать в Венесуэле проамериканский режим, сказала сотрудник экспертного управления Администрация президента Есланда Смыр.
Соединенные Штаты в свойственной им манере продолжают курс на эскалацию напряженности, пытаясь расшатать внутриполитическую ситуацию в стране с целью смены неугодного и неподконтрольного им режима, сказал начальник политического отдела МИД Абхазии Ираклий Тужба.
Консервативное течение в Вашингтоне взяло курс на насильственное изменение строя в Венесуэле, поощряя непримиримую внутреннюю оппозицию путем политтехнологий, всех цветных революций, заявил Александр Щетинин.
Заявление 11 стран-членов АЛБА, требующее от Вашингтона немедленно прекратить "преследование и агрессию" в отношении Венесуэлы, было озвучено президентом страны Николасом Мадуро во время специального саммита в Каракасе, посвященного этому вопросу.
Жители Каракаса вышли на митинг в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В воскресенье парламент одобрил наделение главы государства особыми полномочиями для обеспечения мира и стабильности в стране.
Барак Обама подписал указ, вводящий чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляет опасность для США.
Глава Венесуэлы Мадуро, комментируя решение США о вводе дополнительных санкций против некоторых высокопоставленных чиновников, в связи с преследованием политических оппонентов и нарушениями прав человека, заявил, что Обама пытается тем самым свергнуть правительство его страны.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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