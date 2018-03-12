Новости по теме СНГ

В странах СНГ в 1,82 раза больше женщин, чем мужчин, которые заняты квалифицированным трудом, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет всего 1,16.
На сегодня СНГ – Содружество Независимых Государств – является одним из самых странных и противоречивых объединений на постсоветском пространстве, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Внешние угрозы для стран СНГ со временем только прибавляются и усугубляются, а потому важно слаженно бороться с организованной преступностью, заявил президент России на 39-м Совете руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
Главы делегаций государств СНГ считают, что Совет Безопасности ООН должен стать более представительным, чтобы отвечать требованиям современного мира, содействовать организации, призванной способствовать принятию решений, демонстрирующих общую приверженность в целях мира
Глава МВД Украины намерен предложить России уже в августе начать вести розыск подозреваемых в странах СНГ в рамках международной системы Интерпол.
21 июня 1994 года на территорию Абхазии были введены миротворческие силы СНГ, о значении этого события для республики рассказал экс-министр иностранных дел Абхазии Сократ Джинджолия.
По информации российских спасателей, всего Национальным центром управления в кризисных ситуациях подписано восемь регламентов с государствами-участниками СНГ.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.