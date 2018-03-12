Новости по теме Александр Новак

Соответствующее решение может быть принято на предстоящей встрече министров ОПЕК и других стран, если она состоится. На сегодняшний день юридического подтверждения готовности стран заморозить уровень добычи нефти нет, заявил глава Минэнерго России.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр энергетики России Александр Новак обсудили вопросы развития в сфере энергетики.
Кандидатов на пост генерального секретаря ФСЭГ от своих стран выставили Нигерия, Ливия и Россия.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр производственной реформы, окружающей среды и энергетики Греции Панайотис Лафазанис подписали в пятницу меморандум о сотрудничестве по строительству и эксплуатации газопровода в продолжение "Турецкого потока".
Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал достигнутые на трехсторонних переговорах Россия-Украина-ЕС договоренности между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.