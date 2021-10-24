https://sputnik-abkhazia.ru/20211024/sputnik-nedeli-prezidentskaya-reviziya-protest-veteranov-i-itogi-tursezona-1036043068.html

Sputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона

Sputnik недели: президентская ревизия, протест ветеранов и итоги турсезона

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий в республике за прошедшую неделю с 18 по 24 октября. 24.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

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Президент Абхазии Аслан Бжания подвел итоги рабочей поездки в Москву и проинспектировал проекты, которые реализуются в рамках Инвестпрограммы. Также на уходящей неделе ветераны войны из Адзюбжи потребовали от главы государства уволить министра внутренних дел и оставили за собой право для проведения бессрочных протестных акций. Об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.SputnikПо возвращенииПрезидент Абхазии Аслан Бжания завершил рабочую поездку в Москву и по прибытии в республику подвел ее итоги. В беседе с журналистами он рассказал о том, какие встречи провел в российской столице и какие договоренности были достигнуты.Вкратце говоря, главным вопросом в ходе той поездки стали вопросы, связанные с новой программой социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. По словам президента, проводятся переговоры с российскими коллегами о том, чтобы к 2025 году Абхазия вышла на уровень средней заработной платы Краснодарского края – это около 40 тысяч рублей в месяц.Также обсудили возможность увеличения параметров Инвестпрограммы до 2025 года с включением в нее системы администрирования налогов с применением цифровых технологий. Помимо этого, рассматриваются вероятность льготного кредитования бизнеса, пути вывода Абхазии из энергетического кризиса методом реализации "дорожной карты", на что потребуется около 4,7 миллиардов рублей.В ближайшие несколько недель запланировано подписание договора с проектным институтом о газификации Абхазии, уточнил Бжания. Также на встречах в Москве поднимались вопросы, связанные с упрощением перехода российско-абхазской границы, защитой иностранных инвестиций в стране, запуском сухумского аэропорта.На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу Бжания обсудил вопросы военного и военно-технического взаимодействия, а также ряд инфраструктурных проектов. В их числе, помимо аэропорта, строительство автомобильной дороги, ремонт двух тоннелей в Кодорском ущелье и реконструкция моста через реку Гумиста.Президентская инспекцияНа минувшей неделе глава государства Аслан Бжания совершил инспекционную поездку по объектам, которые строятся и реконструируются в рамках Инвестпрограммы в Гагрском и Гудаутском районах.Среди них была одна из трех самых крупных подстанций в республике "Бзыбь-220", где проходят ремонтные работы. На ней установлен новый трансформатор, в ноябре планируется установить еще один. Планируется реконструкция всей подстанции, максимальная нагрузка которой составит 250 мегаватт. На сегодняшний день предельная мощность – 80-90 мегаватт. Капремонт планируют завершить в 2022 году. Полная реконструкция подстанции обойдется в 540 миллионов рублей. Пока освоено чуть более половины суммы.Президент также посетил высоковольтную линию "Псоу", где после недавнего стихийного бедствия были повреждены и установлены пять опорных столбов линий электропередач.Глава государства побывал на подстанции "Гячрыпш" мощностью 16 мегаватт. Этот объект рассматривается в качестве объекта питания для технопарка по добыче криптовалют. Как доложила Бжания первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, для того чтобы объект имел автономное питание и не создавал проблемы для энергообеспечения населения, планируется второй этап реализации проекта по созданию технопарка для легальной добычи криптовалют.По Инвестпрограмме продолжаются ремонтные работы в парке принца Ольденбургского в Гагре. Глава УКС Тимур Агрба рассказал, что к настоящему моменту установлены опоры для освещения, планируется установить столбы и положить тротуарную плитку. Кроме того, уже поменяли практически всю электропроводку в парке, ведется монтаж осветительных приборов, укладка брусчатки на набережной и внутри парка.Бжания посмотрел и то, как идет прокладка водопровода по улице Адыгаа в Гагре. Новый водопровод длиной в 900 метров обеспечит бесперебойным водоснабжением около 100 дворов. Работы будут завершены до конца года.Продолжение истории с конфликтом на набережнойНе утихает скандал вокруг инцидента, который произошел в День победы и Независимости Абхазии 30 сентября. В четверг, 21 октября Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов на брифинге в АРСМИРА заявил о подготовке к проведению акции протеста. В брифинге участвовали ветераны войны Зураб Кокая и Дмитрий Абухба, а также депутат Парламента Гиви Кварчия. Они потребовали незамедлительной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар после резонансного инцидента.Ночью 30 сентября после празднования Дня Победы с группой ветеранов депутат Парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета в воздух в Сухуме, на это отреагировали милиционеры и сам министр внутренних дел Дмитрий Дбар, что привело к драке между сотрудниками правоохранительных органов, парламентарием и ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа.Той же ночью, по версии следствия, депутат Народного собрания Алмасхан Ардзинба, открыл стрельбу из автоматического оружия в сторону здания МВД и скрылся с места на служебном автотранспорте.11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.В тот же день в Адзюбже жители села, пострадавшие ветераны и их единомышленники провели митинг, а делегация села в составе главы, двух ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителя Совета старейшин пришла на встречу с руководством страны, настаивая на том, что министр внутренних дел должен полностью сложить с себя полномочия. В тот день стороны разошлись на том, что дождутся приезда президента и его решения.12 октября Генпрокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.18 октября судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Гарри Кокая усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. В действиях Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.Учения военныхНа прошедшей неделе в Абхазии прошли международные военные учения. В них приняли участие специальный батальон вооруженных сил Южной Осетии и 7 российская военная база. От Абхазии были резервисты из Ткуарчала, отряд спецназначения, учащиеся Сухумского военного училища, военные из разведывательного центра. В общем свои навыки отработали на полигоне Цабал до 500 человек.Итоги лета и куда отправить тещуЛетне-курортный сезон в Абхазии подошел к концу, и настало время подводить его итоги. Как отмечает Министерство по курортам и туризму республики, Абхазию ко второй половине октября посетило более 1,5 миллионов туристов."В период текущего курортного сезона республику посетили более 1,5 миллиона туристов. Это, безусловно, отражается на желании инвесторов сотрудничать с туристическим бизнесом. Мы намерены работать в этом направлении", - рассказал глава ведомства Теймураз Хишба в ведущему радио SputnikАбхазия.Между тем, гости продолжают прибывать в страну и уже есть некоторые прогнозы экспертов на предстоящий ноябрь. Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru сообщает, что Гагра попала в топ-10 городов, куда можно поехать вдвоем на ноябрьские выходные. Абхазский курорт занял девятое место.Как бы это анекдотично не звучало, по версии Tvil.ru, Гагра также заняла пятое место в списке городов куда лучше всего отправить тещу в отпуск. Треть российских тещ отдыхает на курортах Кавказских минеральных вод. На втором месте – Крым, 27%. "Бронзу" в рейтинге самых востребованных направлений отдыха для тещ получил Магадан – 13%.Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию. Во встрече приняли участие члены рабочей группы при Президенте Республики Абхазия по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли, представители Общественного совета Ростуризма и российские страховщики.В ходе встречи обсуждались итоги туристического сезона 2021 года и вопросы, связанные с организацией страхования граждан России, отдыхающих на территории Абхазии. Кроме того, специалисты обменялись статистической информацией, касающейся вопросов организации медицинской помощи на территории Абхазии и страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику.Участники встречи также договорились подготовить предложения и план мероприятий по повышению гарантий безопасности российских туристов во время их отдыха через страховые продукты, отмечается в тексте.Внимание ВеликобританииВ британском нумизматическом журнале "Coin News Magazine" появилась статья, посвященная открытию Музея денег Абхазии. Как рассказала начальник службы внешних связей Национального Банка страны Лиана Агрба, в публикации описывается деятельность музея и она проиллюстрирована фотографиями.Более того, издание напечатала краткую историческую справку об Абхазии, чего не было раньше в нумизматических журналах. Они коснулись истории республики, провозглашения ее независимости, взаимоотношений с Византийской и Российской империями и как все это связано с нумизматическим наследием страны.Вспоминая Юрия ВороноваВ Сухуме прошла международная научная конференция "Кавказ и Причерноморье с эпохи древности до позднего средневековья в свете новых данных археологии и истории", посвященная 80-летию со дня рождения ученого кавказоведа Юрия Воронова.На мероприятии выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который отметил в своей речи значимый вклад Воронова в развитие страны и науку."Юрий Николаевич Воронов прожил недолгую, но яркую жизнь. Прошло 26 лет со дня его трагической гибели. Истинные масштабы его личности и та выдающаяся роль, которую он сыграл в новейшей истории Абхазии, в развитии ее науки, культуры и общественной мысли, в национальном движении и в строительстве независимой абхазской государственности сегодня еще более очевидны", - сказал Бжания.Юрий Воронов – один из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, был действительным членом Русского географического общества, посмертно награжден высшей государственной наградой Абхазии "Ахьдз-Апша" I степени. Он был убит 11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме.Тайны древнего саркофагаВ конце августа группа исследователей обнаружила уникальную находку в городище Гюэнос, ученые нашли свинцовый саркофаг, относящийся к V-VI векам нашей эры. В среду 21 октября саркофаг вскрыли и обнаружили только скелет человека.По словам археолога Александра Скакова, внутри саркофага ничего не находится, скорее всего, потому что это уже было христианское время, когда уже во время погребения ничего не клали, если это не женщина."Судя по костям, можно сказать, что это мужской скелет. Был ли это человек, связанный с храмом или нет, мы пока не знаем", - уточнил он.

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аслан бжания, абхазия