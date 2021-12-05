https://sputnik-abkhazia.ru/20211205/sputnik-nedeli-shtorm-v-gagre-kadrovye-perestanovki-zasedanie-kabmina-i-covid-19-1036602037.html

Sputnik недели: шторм в Гагре, кадровые перестановки, заседание Кабмина и COVID-19

Sputnik недели: шторм в Гагре, кадровые перестановки, заседание Кабмина и COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 ноября по 5 декабря. 05.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-05T20:30+0300

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Итоги заседания Кабинета министров, кадровые перестановки, повышение цен на сжиженный газ, шторм в Гагре и другие важные события уходящей недели - в обзоре Sputnik. COVID-19В республике продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, по последним данным, общее число выявленных случаев составляет 35407 человек. Зарегистрирован 531 летальный случай. Выздоровели 28822 человека.На заседании правительства 30 ноября министр финансов Абхазии Владимир Делба рассказал о том, какие средства предусмотрены в республиканском бюджете на 2022 год на сферу здравоохранения, а также о текущих расходах на борьбу с пандемией.По состоянию на 30 ноября 2021 года, на борьбу с коронавирусной инфекцией потрачено 477 миллионов рублей из бюджетных средств. Общая сумма расходов, включая 2020 год, достигает 730 миллионов рублей, отметил Делба.По словам министра финансов, в 2022 году на сферу здравоохранения будет направлено более 440 миллионов рублей.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в свою очередь сказал, что эпидобстановка остается достаточно сложной. Бутба привел данные по вакцинации, согласно которым "Спутником Лайт" привилось 5212 человек, "Спутником V" с 18 ноября вакцинировано 780 пациентов.Кроме того, министр отметил, что на новогодние праздники, места в ресторанах забронированы."После всех этих массовых мероприятий, будет вспышка заболевания, как мы это проходили неоднократно. Поэтому ко всем обращаюсь, чтобы люди не посещали все эти мероприятия, потому что будет очередная вспышка", - заявил Бутба.Стрельба у "Черноморэнерго" и последствия29 ноября Сухумский городской суд избрал меру пресечения для Алхаса Хварцкия в виде домашнего ареста. Хварцкия задержали сотрудники угрозыска УВД по Сухуму 27 ноября.По данным следствия, Хварцкия примерно в 22:50 25 ноября произвел восемь выстрелов в сторону здания "Черноморэнерго", расположенного на улице Гумистинская в Сухуме. Он также произвел семь выстрелов при задержании, после чего был обезоружен сотрудниками милиции и задержан на месте преступления.Следственным отделом УВД по Сухуму в отношении Хварцкия было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.Кадровые перестановки2 декабря пресс-служба президента Абхазии сообщила, что глава государства освободил Дмитрия Дбар от должности министра внутренних дел и назначил начальником Государственной службы охраны республики, присвоив ему воинское звание полковника.Временное исполнение обязанности главы МВД Абхазии было возложено на первого заместителя министра внутренних дел генерал-майора Руслана Ажиба.В тот же день, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение о назначении Зураба Зантария заместителем министра внутренних дел Абхазии. Он возглавлял Государственную службу охраны Абхазии, указом президента Аслана Бжания от 29 ноября он был освобожден от должности.Распоряжением Кабмина также освобожден от должности замминистра внутренних дел в связи с переходом на другую работу Беслан Чкадуа.3 декабря премьер-министр Александр Анкваб освободил от занимаемых должностей заместителя министра туризма Дато Каджая и заместителя министра внутренних дел Раща Цвижба. Еще одним распоряжением на должность замглавы МВД Абхазии назначен Дмитрий Кучуберия.Бюджет на 2022 годКабинет министров Абхазии утвердил проект постановления республиканского бюджета на 2022 год на заседании 30 ноября. Главный финансовый документ страны представил вице-премьер, министр финансов страны Владимир Делба.Он рассказал о доходной и расходной частях бюджета страны, в частности, заметил, что в 2022 году на сферу здравоохранения будет направлено 441 миллионов рублей.Общий объем государственного бюджета на 2022 год по доходам утвержден в сумме 11 миллиардов 753 миллиона 437 тысяч рублей, по расходам в сумме 12 миллиардов 293 миллионов 112 тысяч. Дефицит госбюджета составит – 539 миллионов 675 тысяч рублей.Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России в целях социально-экономического развития Абхазии в сумме 4 миллиарда 376 миллионов 513 тысяч рублей, в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы в сумме 1 миллиард 350 миллионов рублей.Также Кабмин утвердил общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 970 миллионов 233 тысяч рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год в сумме 539 миллиона 675 тысяч рублей.Утвержденный проект республиканского бюджета на 2022 год Кабинет министров направит на рассмотрение президенту страны.Спад экспорта цитрусовыхЭкспорт мандаринов из Абхазии в Россию сократился более чем в два раза, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Отар Хеция на заседании правительства 30 ноября.По его словам, в прошлом году за аналогичный период в Россию было вывезено 12 тысяч 66 тонн мандаринов, в этом всего лишь 5 тысяч 692 тонны.Ранее в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства страны Беслан Джопуа сообщил, что в 2021 году планируется экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов из Абхазии, в 2020 году республика экспортировала в Россию 68 тысяч тонн мандаринов – это были рекордные показатели за последние десять лет.В 2021 году Абхазия планирует экспортировать около 27 тысяч тонн мандаринов в Российскую Федерацию.Борьба с майнингомСлужба госбезопасности совместно с МВД и Госстандартом, изъяла 93 аппарата для добычи криптовалют с 23 по 25 ноября и закрыла одну мастерскую по ремонту майнинг-оборудования.Объекты незаконного подключения были выявлены в селе Лыхны у Тимура Дзидзария, в селе Хыпста у Османа Чамагуа, в Сухуме, на улице Званба, 51 - у Игоря Барабаш, а также в селе Баслата Сухумского района у Ефрема Кварчия, где в июле этого года уже было изъято 26 единиц оборудования для майнинга.В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалюты составлены административные протоколы.Кроме того, в сообщении говорится, что в Сухуме была выявлена ремонтная мастерская майнинг-оборудования, владельцы которой пока не установлены. Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии из-за повышенных нагрузок на и без того изношенные электросети и дефицита электроэнергии.Рейды по выявлению и пересечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме проводятся в Абхазии уже около года. Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга были запрещены постановлением Кабмина от 8 декабря 2020 года.Предельные цены на газАбхазия закупает сжиженный газ в России, так как там выросли закупочные цены, это привело к росту розничных цен и в республике.1 декабря Кабинет министров Абхазии установил новые предельные розничные цены на сжиженный газ. В постановлении отмечается, что предприятия, осуществляющие реализацию сжиженного газа, обязаны оснастить газозаправочные станции и газоразвозочные автомобили информационными табличками.Ранее председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа заявлял Sputnik, что с 23 августа стоимость одного баллона газа составит 1000 рублей.Шторм в ГагреСильный ветер и шторм обрушились на прибрежную часть Абхазии в ночь с 30 ноября на 1 декабря. В результате, несколько домов на улице Терешковой и насосную станцию "Репруа-2" подтопило.Подтопило также набережную в районе субтропического парка имени принца Ольденбургского. По словам Цышба, набережную засыпало песком, но разрушений нет.Жилье нуждающимся2 декабря межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия по государственной целевой программе "Жилище 2021-2022" отобрала 31 получателя из 65 претендентов.В группу получателей госпомощи вошли:Кабинет министров Абхазии 28 октября принял государственную целевую программу "Жилище 2021-2022".Программа была создана на основе двух, утвержденных Кабинетом Министров страны в августе 2018 года. Подобные программы были приняты впервые за всю послевоенную историю республики.На "Жилище 2021-2022" предусмотрено 40 млн рублей на 2021 год и 40 млн рублей на 2022 год. Кроме того, отменены условия возвратности предоставляемых средств.Дело за оскорбление представителей властиСледственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии 3 декабря возбудило уголовное дело в отношении Лолиты Халваш, Анжелы Брандзия и иных неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 321 УК Абхазии "Оскорбление представителей власти".Об этом сообщил в пятницу депутатам Народного собрания заместитель прокурора города Сухум Аляс Трапш.Парламентский комитет по обороне и национальной безопасности собрался 3 декабря и пригласил правоохранителей для разъяснения ситуации: кто, почему и правильно ли обвиняется.Следствие считает, что Халваш и Брандзия занимались оскорблением представителей власти с помощью анонимных страниц в социальных сетях.По словам зампрокурора, по месту жительства подозреваемых были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Следственные мероприятия проводились по двум адресам, в центре города и в Новом районе, с участием сотрудников СГБ.Во время следственных действий по второму адресу в квартире произошла стрельба. Личность стрелявшего установлена.Депутаты Парламента потребовали от сотрудников прокуратуры объективно разобраться и в ситуации с выстрелом в квартире.Отбор в Щепкинское училищеОтборочная комиссия сформировала группу из 15 абитуриентов, рекомендованных к зачислению в Высшее театральное училище имени Щепкина по специальности "Актерское искусство" в 2022 году.Отбор производился по результатам вступительных испытаний приемной комиссией, возглавляемой заслуженным артистом России Алексеем Дубровским. Испытания проходили в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера со 2 декабря.Специально для проверки знаний абхазских абитуриентов в столицу Абхазии приехали опытные педагоги из России. Испытания прошли четыре девушки и 11 юношей. Это Астан Агрба, Александр Габлия, Ираклий Делба, Астан Джинджолия, Данил Джинджолия, Руслан Иванов, Лана Ласурия, Рустана Лушба, Амин Мазлум-оглы, Максим Малия, Ариана Мамацева, Софья Тарба, Артем Трапш, Давид Цулукия и Аманда Чепия.

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