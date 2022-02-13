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Sputnik недели: возвращение президента, глава МИД в Москве и конференция в Италии

Sputnik недели: возвращение президента, глава МИД в Москве и конференция в Италии

Информационное агентство Sputnik Абхазия собрало обзор наиболее важных событий, произошедших в стране с 7 по 13 февраля. 13.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-13T20:10+0300

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Президент Абхазии вернулся в республику после лечения в России, в итальянском Парламенте провели пресс-конференцию, на которой онлайн выступили Аслан Бжания и председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков, министр иностранных дел Инал Ардзинба провел ряд рабочих встреч в Москве, ЦИК приступил к регистрации кандидатов в депутаты в Народное Собрание, в Абхазию доставили очередную партию вакцины от коронавируса.Об этих и других событиях уходящей недели читайте в еженедельном обзоре Sputnik Абхазия.Сария Кварацхелия, SputnikПрезидент Абхазии7 февраля президент Абхазии Аслан Бжания вернулся в Сухум после завершения лечения в России. Как сообщили в Администрации главы государства, Бжания чувствует себя хорошо и уже проводит встречи в официальной резиденции.9 февраля он выступил онлайн на пресс-конференции "Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа", которая прошла в Парламенте Италии. Глава государства рассказал итальянским депутатам о том, что 14 августа 1992 года грузинские войска вторглись в Абхазию, и о том, что несмотря на трудности, республика одержала победу в войне и получила возможность для стабильного развития. Бжания также подчеркнул, что Абхазия готова к сотрудничеству со всеми странами.На пресс-конференции выступил и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.Запуск медиацентра МИДМинистерство иностранных дел Абхазии анонсировало открытие многофункционального медиацентра, основная задача которого - укрепление позиций Абхазии в сфере международной информационной политики.В медиацентре будут анализировать международное информационное поле, мировые СМИ и социальные сети, проводить информационные кампании по улучшению имиджа республики.На этой площадке будут проходить и международные переговоры, видеомосты с иностранными коллегами, онлайн-совещания с дипломатическими представительствами Абхазии за рубежом, заседания Коллегии МИД и Общественного совета внешнеполитического ведомства Абхазии.Перестановки в Правительстве11 февраля президент освободил от занимаемой должности министра культуры Абхазии Гудису Агрба. Временное исполнение обязанностей министра культуры возложено на заместителя главы Минкультуры Динару Смыр.Дипломатическая поездка8 февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отправился с рабочей поездкой в Москву.В российской столице он провел ряд встреч с официальными лицами.9 февраля Инал Ардзинба встретился с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым. На встрече он передал обращение в адрес генсека ООН о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя.Глава внешнеполитического ведомства также встретился с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым, с вице-спикером Госдумы России Анной Кузнецовой. Во время встреч обсуждались вопросы взаимодействия государств в сфере социальной и молодежной политики и развитие межпарламентского сотрудничества.Во время визита в Москву Инал Ардзинба дал интервью RT.Регистрация кандидатов10 февраля Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию инициативных групп и политических партий и приступила к регистрации кандидатов в депутаты в Народное собрание Абхазии. Всего с 21 января по 10 февраля было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и пять политических партий, выдвинувших 15 кандидатов.Решением Центральной избирательной комиссии Абхазии 10 февраля зарегистрировано 83 кандидата в депутаты Народного Собрания.Ковид не отступаетЭпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему остается тяжелой. Общее число выявленных случаев коронавируса за все время пандемии составляет 48808 человек, зарегистрировано 617 летальных случаев. С 7 по 13 февраля Минздрав сообщил о 14 умерших.Ситуация с COVID-19 отразилась и на работе столичного общественного транспорта - 70 % водителей заболели коронавирусом, из-за чего сбился график курсирования автобусов и троллейбусов в вечернее время. В Администрации Сухума заявили, что никакого коллапса нет, и обещали наладить бесперебойное транспортное сообщение уже к 11 февраля.Карантин в школах и детских садах республики был продлен.Так в Очамчырском и Галском районах общеобразовательные учреждения закрыты до 14 февраля. В городе Сухум и Гудаутском районе карантин продлили до 18 февраля. А в Гагрском и Сухумском районах - до 21 февраля. Закрытие школ и детских садов связано с рекордным числом новых случаев коронавируса в республике из-за распространения штамма "омикрон".Тем временем абхазские врачи продолжают бороться с коронавирусной инфекцией. В Гудаутском госпитале вскоре откроют дополнительное отделение.Минздрав Абхазии закупил очередную партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в количестве трех тысяч доз.Роспотребнадзор передал Министерству здравоохранения Абхазии 50 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции.Новый "веер"За уходящую неделю в “Черноморэнерго” успели ввести новый график веерных отключений электричества и изменить его. Сначала веер ввели только в восточной Абхазии. Без света жители этого района оставались в общей сложности четыре часа в сутки. Отключения света ввели во избежание полной остановки ИнгурГЭС.Уже на следующий день "Черноморэнерго" ужесточило график. Выключение света в восточной Абхазии возросло до пяти часов в сутки. К вееру присоединились и западные районы, питающиеся от перетока российской электроэнергии. Эти ограничения в компании аргументировали возросшим потреблением, превышающим суточный лимит перетока.Кроме того, продолжатся отключения при пиковых нагрузках на подстанциях.Приют в СухумеВ селе Дзыгута Сухумского района открылся приют для бездомных собак. Он рассчитан на 50 особей. Сейчас в приюте 11 взрослых собак и семь щенков. Кормят животных пока сухим кормом.В приюте собак будут стерилизовать, прививать и искать им хозяев. В планах запустить сайт с фото и историями питомцев.Цитрусовые закончились, началась мимозаСезон цитрусовых в Абхазии подошел к концу. Всего из республики было вывезено на продажу более 21 тысячи тонн цитрусовых при плане 27 тысяч тонн. Это в два раза меньше, чем в прошлом сезоне, когда экспорт составил 47,5 тысяч тонн. Ситуацию эксперты Минсельхоза объясняют спецификой цитрусовых - если один год был урожайным, следующий уже таким не будет.Из Абхазии в Россию уже вывезли первую коммерческую партию мимозы, ее объем составил 200 килограммов цветов. Любители желтых цветов уже могут искать мимозу на цветочных рынках России.Всего в 2021 году было оформлено порядка 150 тонн мимозы. В этом году ожидаются поставки на уровне прошлого года.

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