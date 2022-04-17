https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sputnik-nedeli-pervoe-zasedanie-parlamenta-tarify-na-elektrichestvo-i-covid-19-1038694028.html

Sputnik недели: первое заседание Парламента, тарифы на электричество и COVID-19

Sputnik недели: первое заседание Парламента, тарифы на электричество и COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 11 по 17 апреля. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T20:41+0300

2022-04-17T20:41+0300

2022-04-17T20:41+0300

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Первое заседание сессии Парламента VII созыва, установление новых тарифов за потребление электроэнергии, открытие Центра микрохирургии глаза. Эти и другие события уходящей недели в обзоре Sputnik Абхазия.SputnikПервое заседание VII созываПервое заседание сессии Народного Собрания Абхазии седьмого созыва прошло в Сухуме 12 апреля. В результате тайного голосования Спикером Народного Собрания Абхазии избран депутат Лаша Ашуба. Также избрали троих вице-спикеров, ими стали Ашот Миносян, Астамур Аршба и Фазлыбей Авидзба.На первом заседании сессии присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, вице-президент Бадра Гунба, представители власти, главы министерств.Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин.Открытие медицинского центраНа уходящей неделе в Сухуме открылся Центр микрохирургии глаза, оснащенный современным оборудованием из Японии, Германии и США.Высокоточные приборы стоят в каждом кабинете, кроме того, в центре есть микроскоп, с помощью которого врач может провести манипуляции внутри глазного яблока, и машина, способная оперировать катаракту глаза.Медицинский центр будет участвовать в программах Министерства здравоохранения Абхазии, по которым помощь будет оказана льготным слоям населения. Теперь жители республики смогут получить полноценную офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы страны.Новые тарифы за электричествоКабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию. С 1 июля этого года физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт-час, те, у кого стоят счетчики, и кто потребляет электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт-час, а за все, что выше социальной нормы – 90 копеек.Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования будут платить 80 копеек за киловатт-час, объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и международный аэропорт города Сухум имени Владислава Ардзинба – 70 копеек за киловатт-час, предприятия и организации ЖКХ – 70 копеек, юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,40 рубля за киловатт-час.Государственные органы и бюджетные учреждения, которые финансируются из республиканского бюджета – 1,50 рубля, те же органы и учреждения, финансируемые из местного бюджета – 1,20 рубля.Объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек за киловатт-час.Потребители-нерезиденты будут платить 1,80 рубля за киловатт-час, потребители, осуществляющие добычу криптовалют – 3,60 рубля (в случае, если правительство отменит запрет на майнинг).Закрытие ковидных отделенийВ связи с тем, что количество заболеваний коронавирусной инфекцией в Абхазии значительно снизилось, Минздрав республики принял решение о закрытии ковидных отделений в районных больницах Абхазии.Главный ковидный госпиталь в Гудауте продолжит свою работу. Больные с COVID-19 со всей Абхазии, нуждающиеся в стационарном лечении, будут проходить его там. Несмотря на спад заболеваемости COVID-19 в Абхазии, главный санитарный врач СЭС республики Людмилы Скорик призвала продолжать вакцинацию.Бассейн к летуСухумский олимпийский бассейн откроется к началу лета, сказал в интервью Sputnik гендиректор фирмы "Аквастройинвест" Олег Юрченко."Бассейн заполнен водой, но на данный момент обогрева в бассейне нет. Как солнышко нагреет воду, можно будет плавать, я думаю, что это произойдет к июню. Сейчас доделываются мелочи, оборудование установлено, все работает", – отметил он.В связи с тем, что пока не решен вопрос с энергообеспечением объекта, Сухумский олимпийский бассейн будет работать в летний период, когда вода нагревается естественным путем.Регистрация инициативной группы12 апреля Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Ираклия Чачхалия кандидатом в депутаты Парламента по избирательному округу №8 (Маякский).Повторные выборы по Сухумскому избирательному округу №8 назначены в связи с тем, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов, голосование пройдет 28 мая.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур.

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