https://sputnik-abkhazia.ru/20220626/sputnik-nedeli-toplivo-sudy-i-snizhenie-turpotoka--1039825962.html

Sputnik недели: топливо, суды и снижение турпотока

Sputnik недели: топливо, суды и снижение турпотока

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор событий, произошедших в республике с 20 по 26 июня. 26.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-26T20:45+0300

2022-06-26T20:45+0300

2022-06-26T20:46+0300

в абхазии

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О том, какие объекты посетил президент Абхазии Аслан Бжания и о чем он говорил со Спецпредставителем Белоруссии, как идут переговоры о поставках нефтепродуктов между правительствами Абхазии и России, кто на прошлой неделе получил срок за наркоторговлю и хищение, а также, какие ЧП произошли в стране, читайте в материале Sputnik.Инспекции, встреча и поздравлениеВ понедельник 20 июня президент Абхазии Аслан Бжания побывал в восточной части Абхазии и посетил объекты военной инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба главы государства, главнокомандующий уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности и технического оснащения военных объектов, дал соответствующие поручения.В тот же день Бжания посетил морской порт в Очамчыре. Он осмотрел погрузочный терминал порта, а также зашел на заводы по переработке хамсы и производству сухих строительных смесей.Ранее в мае премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание по вопросу расширения пропускной способности Очамчырского морпорта и возможности перевода его из статуса гражданского в статус двойного назначения. Итоги обсуждения были представлены президенту.24 июня Аслан Бжания принял в своем кабинете Специального представителя президента Белоруссии Виктора Шейнмана. Пресс-служба президентской администрации уточняет, что стороны обсудили аспекты евразийской интеграции и перспективы сотрудничества двух государств в инвестиционно-экономической сфере, а также обменялись памятными подарками. Виктор Шейнман вручил президенту Абхазии памятный подарок от Александра Лукашенко.В воскресенье, 26 июня, телекомпании "Абаза-ТВ" исполнилось 15 лет. Аслан Бжания не оставил без внимания это событие и поздравил коллектив телеканала с праздником."Востребованность, популярность и узнаваемость первого независимого абхазского телеканала "Абаза-ТВ" являются результатом Вашего большого труда и активной позиции, уважаемый Руслан Мканович, а также высокого профессионализма и творческого потенциала сотрудников", - говорится в поздравлении президента.Бжания отметил, что "Абаза-ТВ" занимает одно из ведущих мест среди СМИ Абхазии, имеет свой особый почерк и большую аудиторию.Топливный кризисЗа последние восемь месяцев в Абхазии три раза повышалась стоимость топлива. Если до июля 2021-го литр бензина АИ-92 стоил 41 рубль, то сегодня цена выросла до 57 рублей, что тревожит население и существенно бьет по их кошельку.Такие скачки цен на топливо заставили жителя Сухума Джансуха Адлейба объявить голодовку. Он требует от правительства принять меры по снижению тарифов.В четверг на площадь Свободы в столице республике, где Адлейба продолжает свою акцию уже 13 дней, пришел премьер-министр страны Александр Анкваб, который ответил на ряд волнующих общественность вопросов.Встреча длилась почти два часа, но прийти к полному пониманию Адлейба и Анкваб не смогли. Просьбу главы правительства о приостановке акции до прояснения ситуации на рынке нефтепродуктов активист отверг.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган 20 июня провела переговоры в Минтрансе, Минэкономразвития и Минэнерго России о развитии Абхазии и снижении топливных цен.На встрече с замглавы Минэнерго России Евгением Грабчаком Озган обсудила реализацию плана мероприятий по установке счетчиков, ценообразование на топливо и модернизацию электросетевой инфраструктуры Абхазии.О возможности снижения цен на нефтепродукты, поставляемые в республику, и применения для нужд Абхазии цен, аналогичных российским, говорили и в Минэкономразвития России. Отмечается, что с соответствующим обращением выступило правительство Абхазии.Днем позже, 21 июня, в Парламенте страны состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное регулированию топливных цен в Абхазии. Были приглашены гендиректор госкомпании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа и его заместитель Виталий Корсантия, которые ответили на вопросы депутатов о том, что в целом происходит на топливном рынке, с чем связан рост цен, как происходит формирование стоимости бензина в Абхазии, и как, по их мнению, можно изменить складывающуюся сегодня ситуацию.Участники совещания уделили отдельное внимание вопросам контроля над ценообразованием и возможности внесения изменений в действующее законодательство.По итогам предварительных слушаний, депутаты выразили намерение принять незамедлительные решения по вопросу регулирования цен на нефтепродукты и заявили о необходимости безотлагательной встречи с министром экономики Кристиной Озган.Уже в среду, 23 июня, вице-премьер пришла в Парламент для встречи с депутатами. В расширенном комитетском заседании также приняли участие замминистра экономики Теймураз Миквабия и представители топливных компаний Абхазии. На совещании Озган объяснила парламентариям, почему возникла сложная ситуация, связанная с повышением стоимости горючего.Парламентские решенияНа минувшей неделе депутаты Народного Собрания Абхазии провели очередное заседание, где рассмотрели и приняли решения по ряду законопроектов. Например, депутатский корпус принял в первом чтении изменения в закон "Об энергетике".Проект предусматривает возможность обязательного согласования и утверждения Парламентом договоров, в соответствии с которыми единый оператор передающих и распределительных сетей (РУП "Черноморэнерго" - прим. ред.) вступает в правоотношения с иными хозяйствующими субъектами энергетической отрасли.Кроме того, в соответствии с новой редакцией, у Народного Собрания появится возможность анализировать, согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся балансе государства.Также в первом чтении парламентарии приняли изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания". Согласно предложенным изменениям, претендовать на должность депутата может только лицо, имеющее трудовой стаж не менее пяти лет и обладающее высшим образованием.В декабре 2010 года правительства Абхазии и России подписали соглашение о представлении республике государственного экспортного кредита в размере 1,2 миллиардов рублей без учета процентов. Абхазские депутаты в третьем и окончательном чтении приняли проект изменений, предусматривающий продлить срок погашения этого долга до 2034 года.Утратившим силу был признан Закон "О курортном сборе". Такое решение депутаты приняли в первом чтении 22 июня. В случае его принятия в окончательном чтении, он войдет в силу с 1 января 2023 года.Как объяснила представитель президента в Парламенте Нателла Ломия, изъятие курортного сбора сложно в плане администрирования и налоговые органы затрачивают объем материальных и человеческих ресурсов, которые не сопоставимы с доходом от сборов.На сегодня иностранные граждане, въехавшие в Абхазию более чем на три дня, должны оплачивать курортный сбор в размере 30 рублей, собранные деньги составляют доходную часть местного бюджета.В апреле правительство Абхазии утвердило новые цены на экскурсионные билеты за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка и в Новоафонскую пещеру.На Рице стоимость билета повысилась в два раза - билеты для взрослых путешественников вместо 350 рублей стали стоить 700, билеты для юных посетителей в возрасте 8-12 лет – подорожали со 100 до 200 рублей, а дети до восьми лет могут посетить парк бесплатно.Билеты в Новоафонскую пещеру подорожали с 500 до 700 рублей, для детей до восьми лет вход остался бесплатным. В Парламенте Абхазии создали Комиссия по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости билетов для посетителей этих объектов. В состав рабочей группы вошли депутаты Астамур Герхелия, Бадрик Пилия, Батал Джопуа и Алмас Акаба.Снижение турпотокаНесмотря на оптимистичные прогнозы Минтуризма Абхазии, в республике наблюдается снижение турпотока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В этом году Рицинский национальный реликтовый парк посетили более 140 тысяч человек, что на 46 тысяч человек меньше показателей прошлого года, сказал в интервью радио Sputnik начальник информационного управления Минтуризма Саид Аршба.По его словам, Новоафонскую пещеру посетили 76 тысяч человек, в прошлом году в этот период цифра достигала 130 тысяч. Представитель Минтуризма добавил, что к этому времени в Абхазии отдохнуло меньше туристов, чем ожидали в ведомстве.Дружба и помощьСухум и Краснодар стали городами-побратимами в 2012 году, но, согласно распространенной в мире практике, через определенный срок после подписания соглашения нужно заново подтвердить крепость дружеских и партнерских отношений.В пятницу 24 июня стало известно о том, что главы Сухума и Краснодара подписали "Соглашение о торжественном подтверждении побратимских связей" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и дальнейшего развития дружеских связей в различных сферах". Подписание состоялось в Краснодаре, где делегация из Абхазии приняла участие в круглом столе с представителями туротрасли.Абхазия продолжает оказывать помощь жителям Донбасса. На уходящей неделе сотрудники МЧС республики работали в городах Стаханов и Рубежное и перешли в поселок Красный Луч. Вместе с луганскими спасателями они восстанавливают объекты, разрушенные украинской армией в ходе боевых действий, а также задействованы в разминировании территорий.Группа из 15 сотрудников МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправилась в ЛНР с гуманитарной миссией 13 июня. Десять тонн гуманитарного груза, доставленного из Абхазии в Луганск, уже распределяют среди жителей республики и по социальным объектам. Это в основном продукты питания: крупы, тушенка, подсолнечное масло и питьевая вода.Чума свиней в Кодорском ущельеВо вторник 21 июня появилась информация о том, что в селах Кодорского ущелья зафиксирована африканская чума свиней.По словам руководителя ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа, от болезни уже пострадали не менее ста голов, единичные случаи наблюдаются и в селах Очамчырского района. Он подчеркнул, что чума свиней в Абхазии наблюдается не впервые.Для изучения ситуации в Кодорское ущелье отправились специалисты ветеринарной службы, о проблеме предупреждены сотрудники СГБ. Население оповестили о вспышке.Суды и арестыВ четверг 23 июля Гагрский районный суд вынес вердикт жителю села Куланырхуа Баталу Кове, который обвинялся в сбыте наркотических средств в крупном размере. Генпрокуратура страны просила пожизненное заключение для подсудимого, а сторона защиты настаивала на полном оправдании клиента.По решению суда Кове приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей.Также бывший главбух Управления образования Администрации Сухума Джалита Чаниа была признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Сухумский городской суд приговорил ее к 6,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества.Чаниа будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Свою вину она полностью признала и частично погасила причиненный ущерб в 1,5 миллиона рублей.В пятницу 24 июня Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу адвоката экс-министра культуры республики Гудисы Агрба об изменении меры пресечения на домашний арест. Бывший министр культуры обвиняется в хищении и растрате государственного имущества в размере 14,3 миллионов рублей. Он был взят под стражу 26 апреля.Сухумский городской суд на минувшей неделе вынес обвинительный приговор в отношении граждан России Вадима Ботиева и Елены Синельниковой, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.Вадим Ботиев приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Елена Синельникова приговорена к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.В пятницу 24 апреля на официальном сайте МВД Абхазии появилось сообщение о том, что сотрудники ведомства задержали троих граждан Узбекистана за сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории республики.Как уточняет пресс-служба МВД, Мухриддин Назаров и Фаррух Аскаров, приобрели наркотик "метадон" весом не менее 2,5 грамм в Новом Афоне, обнаружив тайную закладку, по адресу, отправленную им по WhatsApp неустановленным лицом под псевдонимом "Тимур".Наркотики задержанные приобрели для перепродажи - они поехали в село Багмаран Гулрыпшского района, где расфасовали свертки с запрещенным веществом, спрятав их в укромных местах. Затем, используя геолокацию новой "тайной закладки" на улице Курортной в Новом Афоне, они приобрели почти 11 грамм метадона (особо крупный размер - прим.ред), который разделили между собой.Когда Аскарова и Назарова задержали сотрудники МВД, у первого при личном досмотре было найдено более 5,8 грамма наркотического вещества, у второго - 6 грамм.Чрезвычайные происшествияПрошлая неделя выдалась не очень удачной. На территории республики произошел ряд трагических и неприятных инцидентов. По сообщению МЧС Абхазии, сорокалетний турист из Уфы Максим Беркли утонул в акватории Гагры 24 июня, спасая девушку. Трое молодых людей купались в море, одна девушка стала тонуть, Беркли бросился ей на помощь, но стал тонуть и сам. Очевидцы с берега кинулись всех спасать. Девушку смогли вытащить живой, а мужчину спасти не удалось.В ночь с 22 на 23 июня на Очамчырский района обрушился ливень. Городские ливневки не справлялись с огромным потоком воды, который местами доходил до полуметра и в результате подтопило несколько домовладений.Первый звонок на пульт дежурного МЧС от жителей города, просивших откачать воду, поступил в 1:04 ночи. Личный состав ПСО Очамчыры работал всю ночь и часть утра. К 11:00, сообщает ведомство, помощь была оказана хозяевам 20 домов.Днем в четверг 23 июня в районе Нового Афона хозяйственный поезд столкнулся с грузовым. По словам помощника генерального директора Абхазской железной дороги Октая Хазириши, инцидент обошелся без жертв, но из-за аварии на участке произошла накладка в движении поездов.Движение поездов возобновили и в 7:00 следующего дня прошел грузовой поезд, а в 9:30 на этом участке по расписанию прошел поезд "Москва-Сухум".Спорт и культураВ канун Дня памяти и скорби в столице Абхазии прошла акция "Свеча памяти", участники которой возложили гвоздики к памятнику Неизвестному солдату и зажгли свечи в честь погибших в войне защитников Родины.Мероприятие организовали Русский Дом в Сухуме, Посольство Российской Федерации в Абхазии, Администрация города Сухум и Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба.Фильм режиссера и журналиста Дмитрия Статейнова об узниках концлагерей из Абхазии "Поиск" показали в эфире российского телеканала НТВ."Уже есть договорённости о показе фильма в Москве на двух площадках. Фильм хорошо воспринимается аудиторией и после его показа в Питере у нас попросили разрешение на его показ в одном из ВУЗов. Причем речь идет не об одном показе, а о нескольких", - отметил он.Фильм "Поиск" снят в рамках проекта "Возвращение имени", посвященного сохранению памяти о жителях Абхазии и стран СНГ, погибших в немецком плену во время Великой Отечественной войны, и помогает родственникам погибших находить информацию о пропавших без вести.На набережной Сухума открылась фотовыставка, посвященная боевым действиям в Афганистане в 1979-1989 годах. На выставке представлено 60 фотографий – это постановочные кадры боевых действий времен Афганской войны, которые были сняты в Крыму несколько лет назад. Организаторами выступили Госкомспорта Абхазии, Абхазский союз ветеранов Афганистана и молодежного крыла Российского союза ветеранов Афганистана "Наследие".В ночь с субботы на воскресенье в Москве состоялся суперфинал "Интерконтинентального кубка", на котором встретились выступающий за российскую команду боксер из Абхазии Харитон Агрба и спортсмен из Узбекистана Бобо-Усмон Батуров.Агрба победил по итогам четырех раундов единогласным решением судей, что позволило российской команде стать первой на этом сореновании. Это уже четвертая подряд победа абхазского спортсмена на "Интерконтинентальном кубке".Юный абхазский теннисист Нестор Цужба заключил контракт с российской Академией Александра Островского. Он прошел отборочные испытания и стал студентом программы "Avant Garde". По словам его отца Давида Цужба, попасть в Академию было непросто. В этом году в программу отобрали всего пять человек.Абхазские коневладельцы также радуют результатами. Скакун "Генерал Первый" Ахры Бебия финишировал третьим в забеге на 1200 метров среди лошадей трех лет и старше на Ростовском ипподроме 19 июня.В субботу, 25 июня, на Краснодарском ипподрома прошел шестой скаковой день "Большой приз для кобыл (Оаks)". В забеге на 1200 метров среди чистокровных английских лошадей двух лет лошадь "Мисс Шелби" абхазского коневладельца Астамура Сангулия финишировала второй. А лошадь Даура Агухава по кличке "Абхазиан Сонг" стала третьей в розыгрыше приза в честь жеребца Ментик на 2000 метров для чистокровных английских скакунов трех лет.

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