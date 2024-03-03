https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/sputnik-nedeli-otchety-prezidentu-sessiya-parlamenta-i-festival-v-siriuse-1050329818.html

Sputnik недели: отчеты президенту, сессия Парламента и фестиваль в Сириусе

Sputnik недели: отчеты президенту, сессия Парламента и фестиваль в Сириусе

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее актуальных событий в республике с 26 февраля по 3 марта. 03.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-03T23:26+0300

2024-03-03T23:26+0300

2024-03-03T23:36+0300

абхазия

общество

политика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/03/02/1050324170_299:806:2507:2048_1920x0_80_0_0_a5480b0fc6a31e87b28723ee483aadfa.jpg

На прошедшей неделе завершился второй этап проекта культурно-благотворительного фонда "Ашана" по выявлению психических расстройств у детей, МИД Абхазии обратился к МИД России с просьбой обратить внимание на инциденты при прохождении границы, прошла сессия Парламента. Об этих и других новостях читайте в материале Sputnik.Забота о детяхВ начале недели детский омбудсмен Мактина Джинджолия, врач-психиатр Оксана Мельникова и врач-психиатр Гванца Мачавариани рассказали министру здавоохранения Эдуарду Бутба об итогах первого этапа обследования психического состояния здоровья детей в республике. В основном, специалисты диагностировали у детей такие проблемы со здоровьем, как умственная отсталость, расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития. Врачи дали пациентам рекомендации, в том числе медикаментозное лечение, посещение психиатра, работа с психологом, дефектологом, логопедом, дополнительное обследование.Кроме того, специалисты выразили уверенность в том, что в республике необходимо открыть полноценное психиатрическое отделение для детей, организовать скрининговую диагностику с помощью педиатров, учителей и психологов.Инциденты на границеМинистерство иностранных дел Абхазии обратилось во внешнеполитическое ведомство России с просьбой обратить внимание на инциденты, которые возникают у ряда граждан при пересечении абхазо-российской границы."В связи с тем, что в МИД Абхазии так и не поступила детальная информация по данному вопросу, внешнеполитическое ведомство ссылается на публичные выступления граждан на различных информационных площадках", — сообщили в ведомстве. Во вторник, 27 февраля, в МИД поступило 15 заявлений от граждан, столкнувшихся с инцидентами на границе. В ведомстве отметили, что ожидают подачи еще 15 заявлений, так как на несогласованную встречу с министром по этому вопросу 21 февраля было заявлено 30 человек.Криминогенная обстановкаСуд заочно заключил под стражу жителя села Аацы Адамыра Пачалия, оказавшего сопротивление сотрудникам милиции на КПП "Ингур". В отношении него возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти и незаконного хранения и ношения оружия. Сейчас Пачалия объявлен в международный розыск и находится за пределами Абхазии. Дело в отношении Ниджата Дадашова было передано в Верховный суд Абхазии для рассмотрения по существу. Мужчину подозревают в убийстве гражданина Турции в центре Сухума в 2023 году. ⠀По информации Генпрокуратуры, Дадашова нанял лидер иностранной преступной группировки "Халил АЕ" для убийства членов группировки "Далтон". За это мужчине предложили 60 тысяч долларов. ⠀ В 14:10 23 мая 2023 года Дадашов в центре Сухума не меньше 11 раз выстрелил в направлении гражданина Турции Эмирджана Иылмаза, он скончался на месте. Ранения разной степени тяжести при стрельбе получили еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Двое россиян были задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба СГБ Абхазии. Леонид Мартиросян и Евгения Воронцова делали тайные закладки с метадоном в парке у площади Свободы, на улицах Гулиа и Аидгылара. За это они должны были получить 100 тысяч рублей. Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли более 11 граммов метадона. Возбуждено уголовное дело.Отчеты президентуНа этой неделе президент Аслан Бжания принял сразу несколько отчетов глав ведомств и районов.Министр иностранных дел Инал Ардзинба рассказал о том, что ведомство ведет работу по открытию посольства Сирии в Абхазии и организации визита в республику сирийского лидера Башара аль-Асада. Сам Асад лично оказывает Абхазии поддержку в выстраивании диалога с Алжиром и Ираном. Кроме того, идет активное взаимодействие с представителями ОАЭ, Ливана, Палестины, Афганистана, Йемена, Северной Кореи и Республикой Сербской.Кроме того, глава МИД проинформировал президента о том, что работа по соглашению об упрощенном механизме получения гражданства России гражданами Абхазии находится на завершающей стадии, и о том, что Женевские дискуссии могут сменить локацию из-за отсутствия равных условий для всех участников переговоров. Об обстановке в Галском районе доложил Аслану Бжания глава районной администрации Константин Пилия. Он подчеркнул, что в районе необходимо провести перепись населения, так как с 2015 года наблюдается отток населения, связанный, в основном, из-за проблем с гражданством и документами. Пилия также сообщил, что бюджет Галского района в 2023 году составил по доходам 300,3 миллиона рублей, по расходам – 307,6 миллиона рублей. Собственных доходов в бюджет района поступило 87,3 миллиона рублей, на 28% больше запланированного.Президент принял отчет и главы Гагрского района Юрия Хагуш. Тот сообщил, что в 2023 году пострадавшим от стихийных бедствий в Гагрском районе выплатили 54,4 миллиона рублей. "Также предпринимателями нашего района была оказана помощь на сумму 11,5 миллиона рублей и на ликвидацию последствий стихии около 40 миллионов рублей", - сказал он.Также Хагуш проинформировал Аслана Бжания о программе поддержки сельского хозяйства, которую администрация запустила в прошлом году. Было профинансировано 23 проекта на общую сумму в 11 миллионов рублей.В отчете был затронут вопрос собираемости за электричество. Она составила 51,8%, большая часть должников - это физические лица. О ситуации в Гудаутском районе доложил Аслану Бжания глава администрации Рауль Лолуа. Он рассказал, в том числе, о числе трудоспособных жителей и о структуре занятости, а также о программе развития сельского хозяйства, в рамках которой было одобрено 56 проектов на 26,7 миллиона рублей.С отчетом об итогах 2023 года выступил и глава Сухума Беслан Эшба. По его словам, фактические расходы столицы превысили два миллиарда рублей, бюджет по доходам составил 1,97 миллиарда.Эшба также рассказал о проектах, которые реализуются в столице в рамках Инвестпрограммы на 2023-2025 годы, о занятости, товарообороте и борьбе с майнингом. Сессия ПарламентаСессия Народного Собрания Абхазии прошла в среду, 28 февраля. На ней в первом чтении был принят закон о госзакупках, во втором и окончательном - поправки в Закон "О международных договорах Республики Абхазия", согласно которым Президент, Кабмин и МИД Абхазии должны будут предоставлять в Парламент проекты международных договоров не позднее, чем за 10 дней до принятия решения об их подписании.В первом чтении приняли проект закона "О валютном регулировании и валютном контроле", разработанный по аналогии с российским законом, вводящий в практику понятия "резидент" и "нерезидент".Кроме того, в окончательном чтении были приняты поправки в законодательство, касающиеся права на восстановление абхазской фамилии этническими абхазами (абаза), некоторые виды товаров были освобождены от налогообложения при ввозе, внесены были изменения в закон о недрах, в первом чтении был принял закон "Об упрощенной системе налогообложения", из Администрации президента в Парламент поступила поправка о снижении акциза на виноматериалы.Забота о здравоохраненииВопросы принятия целевых медицинских программ рассмотрели на заседании Кабинета министров Абхазии в четверг, 29 февраля. Была утверждена программа "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2024 год. Она затронет пациентов, нуждающихся в срочных и плановых операциях при заболеваниях сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем, заболеваний крови, онкопациентов и офтальмологических больных.Рассмотрели также программы по приобретению лекарств и медицинских изделий для государственных медицинских учреждений, развитию организации заместительной почечной терапии, медицинской реабилитации ветеранов ОВНА, совершенствования противотуберкулезной помощи и ряд других.Также на заседании обсудили программу поддержки малого и среднего предпринимательства в 2024 году и приняли постановление о госрегулировании цен на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта от 10% объема и выше, поставляемую на экспорт.Природные пожарыВсю неделю в республике вспыхивали природные пожары, которые тушили сотрудники МЧС. Особенно пострадал Очамчырский район, сухостой горел в Галском и Гагрском районах. Ведомство уточняет, что причина возгораний - человеческий фактор, и призывает граждан не заниматься палом сухостоя, так как в сухую и ветренную погоду пламя быстро распространяется и выходит из-под контроля. Требование к ПРООНМИД до 7 марта ожидает от ПРООН в Абхазии опровержения данных о деятельности по "деоккупации Абхазии" и "противодействию пагубному влиянию Кремля". Уточняется, что эта информация была опубликована на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID), финансирующего организацию. Также ведомство потребовало публикации списка абхазских информресурсов, финансируемых ПРООН, целей, задач и объемов их финансирования. Министр Инал Ардзинба подчеркнул, что общий объем финансирования всех проектов ПРООН в Абхазии — более 20 миллионов долларов США и отметил, эти средства идут, в том числе, конкретным абхазским информационным ресурсам, которые пытаются дестабилизировать общественное мнение в республике.Всемирный фестиваль молодежиВсемирный фестиваль молодежи стартовал в Сириусе 1 марта. На него поехали и участники из Абхазии - более ста человек, в том числе, несовершеннолетние. До поездки участники, а также абхазские спортсмены, которые в этом году представят республику в играх БРИКС и Всемирных играх дружбы, встретились с президентом Асланом Бжания и главой Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращем Хагба."Я убежден, что представители Абхазии проявят самые лучшие качества — и человеческие, и интеллектуальные, и, конечно, же спортивные", — отметил глава государства.Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба принял участие в сессии Глобального форума молодых дипломатов на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Он рассказал участникам об отношениях между Сухумом и Минском, о работе по укреплению абхазо-российского диалога, о деятельности НПО в Абхазии.Также в главном бою "Ночи чемпионов IBA" на фестивале выступил боксер из Абхазии Харитон Агрба. Его соперником был мексиканец Хосе Мигель Боррего, потерпевший сокрушительное поражение.Отчет ГТКВ пятницу, 1 марта, прошло заседание коллегии Государственного таможенного комитета, на котором подвели итоги работы за 2023 год.Объем начислений таможенных платежей за 2023 год составил 3,67 миллиарда рублей, большая часть этой суммы приходится на налог на добавленную стоимость, рассказал первый замглавы комитета Алиас Лабахуа. Плановый показатель по начислению платежей перевыполнен на 29% или на 826,3 миллиона.Внешнеторговый оборот Абхазии по итогам 2023 года составил 49 миллиардов рублей, на 22,7% больше, чем годом ранее. Большая часть приходится на импорт - он вырос на 26,5% и составляет 41,6 миллиарда рублей. На 4,9% вырос и экспорт абхазских товаров, он достиг отметки в 7,3 миллиарда рублей. 3,8 миллиарда из них приходятся на алкогольные напитки, 1,3 - на цитрусовые.Турецкий сейнер уплыл из АбхазииТурецкий сейнер с выписанными из больницы моряками убыл в порт приписки и не находится в акватории Абхазии, сообщает Генеральная прокуратура. Тела погибших членов экипажа были отправлены в Турцию. Транспортная прокуратура Абхазии продолжает проводить проверку по факту отравления моряков, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/mid-abkhazii-poprosil-mid-rossii-obratit-vnimanie-na-intsidenty-na-gosgranitse-1050270329.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240226/sud-zaochno-zaklyuchil-pod-strazhu-zhitelya-aatsy-za-okazanie-soprotivleniya-militsii-1050271373.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/sledstvie-peredalo-delo-ob-ubiystve-v-tsentre-sukhuma-v-verkhovnyy-sud-1050291609.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240126/glavnyy-chetverg-piliya--o-tsitrusakh-blagoustroystve-galskogo-rayona-i-planakh-1049957185.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/aktsent-na-razvitie-kak-razvivat-selskoe-khozyaystvo-v-abkhazii-1049389689.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240303/nazvan-uroven-bezrabotitsy-v-sukhume-1050328539.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240228/snizhenie-aktsiza-na-vinomaterialy-obsudyat-v-parlamente-abkhazii-1050301554.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/tselevye-meditsinskie-programmy-prinyal-kabmin-abkhazii-1050308239.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/ozgan-povyshenie-normy-rentabelnosti-povysit-dokhody-predpriyatiy-1050315457.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240229/ardzinba-zayavil-chto-ugroza-bezopasnosti-abkhazii-budet-vstrechat-soprotivlenie-1050316140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240302/abkhaziya-predstavlena-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-v-kachestve-polnotsennogo-uchastnika---1050325719.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240301/itogi-2023-goda-podveli-v-gosudarstvennom-tamozhennom-komitete-abkhazii-1050322100.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240301/seyner-s-otravivshimisya-moryakami-pokinul-akvatoriyu-abkhazii-1050323308.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, общество, политика