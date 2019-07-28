Sputnik недели: выборы, аэропорт, древняя тайна и новый вредитель

Самые яркие и значимые события в республике с 22 по 28 июля - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Неделя в Абхазии выдалась богатой на события:Центризбирком страны определился со всеми кандидатами на должность президента, перспективу восстановления сухумского аэропорта обсудили в Кабмине, Россия ужесточила правила провоза багажа через границу, ученые продолжили изучение Великой абхазской стены, а на эвкалипты напал новый вредитель.

"Обойма" кандидатов

Все "в сборе". ЦИК Абхазии зарегистрировал всех кандидатов на выборах президента республики в пятницу 26 июля. В общей сложности, их десять - это рекорд по количеству претендентов на высший пост в государстве за всю современную историю страны.

Курс на взлет

Одна из наиболее громких новостей недели - планы по восстановлению международного Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба. Кабмин республики одобрил три проекта постановления, регулирующие эту работу в пятницу 26 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский аэропорт

По прогнозам, аэропорт "Сухум" в перспективе будет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки, и использоваться для авиационных грузоперевозок. Точную дату открытия аэропорта пока не назвали, но то, что жители страны ждут этого с нетерпением, сомнений нет.

Меньше фруктов и цветов

Неделя началась с новости о том, что Россия ужесточила правила провоза багажа через границу. Ограничения коснутся и Абхазии. Так, с 19 августа 2019 года пассажиры смогут ввозить на территорию России не более пяти килограммов фруктов и овощей. Речь идет как о багаже, так и о ручной клади.

Новые нормы будут распространяться на продукцию с высоким фитосанитарным риском, к примеру, на распространенные в Абхазии цитрусовые, вишню и черешню, орехи, персики, инжир и это далеко не весь список.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Международный таможенный форум - 2018. День первый

Ограничения коснуться и цветов. Допускать к провозу будут не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. Для более крупных партий на границе потребуют фитосанитарные сертификаты. Если их нет, товары вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника.

Раскрыть древнюю тайну

Продолжается научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов "Тайны Великой Абхазской стены". Ученые провели на уходящей неделе свою десятую экспедицию и посетили развалины средневековой крепости в селе Члоу, которая может иметь отношение к Абхазской стене, и сняли "мерки" с двух защитных башен исторического объекта в селе Отап. Каждый из этих объектов теперь отмечен на карте GPS.

© Sputnik / Томас Тхайцук Проект "Тайны великой абхазской стены"

Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.

В Турции готовятся к выборам президента Абхазии



Вся страна пребывает в ожидании предстоящих президентских выборов и подготовка к ним набирает обороты. 22 июля представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия сообщил Sputnik о том, что избирательный участок откроется в Стамбуле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Регистрация кандидатов в ЦИК

День флага

23 июля 2019 года Абхазия отметила День Государственного флага. Торжество сопровождалось народными гуляниями, факельным шествием по набережной Махаджиров в Сухуме, где вечером того же дня состоялся праздничный концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария и популярных эстрадных артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук День флага

Выжившие

ДТП в гагрском тоннеле, в результате которого погибли два человека, произошло 12 июля. Спустя почти две недели медики сообщили о том, что оставшиеся в гагрской ЦРБ пострадавшие из Тверской области выписаны и доставлены домой.

Успехи соотечественника

Жителей Абхазии порадовала новость об успехах соотечественника, мецената и учредителя Благотворительного фонда "Ашана" Беслана Шакая, которого назначили советником председателя Комитета Госдумы России по делам национальностей. В интервью Sputnik он сказал, что основная его задача на новом поприще – укрепление и консолидация народов России.

Фестиваль стратегов

Более ста человек приняли участие в XVI Международном шахматном фестивале "Abkhazia Open-2019" в Гудауте. На соревнования в Абхазию приехали шахматисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Красноярска.

"Единый билет" в Абхазию

Жители и гости Абхазии теперь смогут доехать до республики по "Единому билету". Об этом стало известно в среду 24 июля. Воспользоваться этой услугой можно, путешествуя в Абхазию из любого города России или наоборот. Пассажир покупает билет на самолет или поезд до Сочи, а также дополнительный талон по умеренной цене на автобус до одного из пяти городов Абхазии. Также можно купить и обратный билет. "Единый билет" можно купить в авиацонных и железнодорожных кассах России, на сайте РЖД, а также в железнодорожных кассах Абхазии, только имея на руках действующий авиа или железнодорожный билет.

Атака на эвкалипт

Абхазию атакует очередной вредитель. На этот раз под угрозой эвкалипты, на которые напала листоблошка. Экологи Абхазии зафиксировали случаи поражения эвкалиптов в Сухуме и Новом Афоне. По словам заведующего лабораторией энтомологии и инвазивных видов Института экологии Академии наук Абхазии Михаила Кирия, листоблошка была обнаружена в Абхазии в начале июля. Вредитель попал в республику из Сочи, куда его завезли вместе с посадочным материалом для озеленения города перед Олимпийскими играми.