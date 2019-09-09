Sputnik недели: второй тур выборов, День знаний, убийство в Сухуме

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии со 2 по 8 сентября, читайте в нашем материале.

Главное событие нынешней недели – второй тур выборов президента страны, 8 сентября республика выбирала главу государства. Но помимо этого, за семь предыдущих дней в республике произошло немало событий, которые заслуживают внимания.

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Попытка №2

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. На главную должность в республике претендовали действующий президент Рауль Хаджимба, набравший в первом туре 24,83% голосов избирателей, и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа, набравший 22,91% голосов.

С 8:00 утра на территории республики открылись 152 избирательных участка, еще два участка работали в Москве и Черкесске. Выборы президента страны прошли спокойно, без нарушений. Порядок охраняли 700 сотрудников МВД Абхазии.

Явка была высокая. По данным Центризбиркома, во втором туре выборов президента проголосовало 65,98 % от общего списка избирателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Порядок охраняли 700 сотрудников МВД Абхазии

Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

По предварительным данным во втором туре на выборах президента Абхазии победил Рауль Хаджимба, получивший 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа набрал 46,19%. Лидер оппозиции не признал результаты и намерен их оспорить в суде. Председатель ЦИК Тамаз Гогия считает, что ничего удивительного нет в том, что штаб кандидата Алхаса Квициниа будет оспаривать результаты выборов в суде.

Начало учебного года

В этом году 1 сентября пришлось на воскресенье. Отдохнув лишний день, школьники отправились получать новые знания, а кто-то впервые переступил порог школьного двора, всего первоклашек в этом году по всей республике около трех тысяч.

К этому знаменательному дню в Абхазии открылись две школы, этого события с нетерпением ждали жители сел Лыхны и Ачгуара. Фасад здания лыхненской школы получился ярким, красный и зеленые цвета хоть и смотрятся необычно, но зато празднично и красиво. Остается надеется на то, что внешний вид придаст ученикам больше желания показывать успехи в учебе. Школа в Лыхны ремонтировалась с 2017 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученики Ачгуарской средней школы

В селе Ачгуара с 1997 года школы в обычном представлении и вовсе не было, из-за обветшалости старого здания ученики были вынуждены ходить в два обыкновенных частных дома, которые выполняли функцию образовательного учреждения. Вместо отопления там использовали дровяные печки, но сейчас у школьников появилась возможность учиться в хороших условиях.

Ремонтно-восстановительные работы в Ачгуарской средней школе начались весной 2018 года. В новом двухэтажном здании 12 классных комнат, оно рассчитано на 300 человек. В первый класс Ачгуарской средней школы пошли 11 человек, в подготовительный - восемь.

Культурная жизнь

На этой неделе стало известно сразу о двух гастролях абхазских музыкантов в Россию. Впервые у зрителей Большого зала Московской консерватории будет возможность оценить мастерство Государственной капеллы Абхазии. Капелла впервые будет принимать участие в Международном Осеннем фестивале, 25 сентября абхазские музыканты выступят пред московской публикой. Это событие для культурной жизни республики имеет огромное значение, так отреагировал на участие в фестивале директор капеллы Нодар Чанба.

Любители музыки услышат абхазские песни, народную музыку, а также произведение русского композитора Андрея Эшпая и произведение Сезара Франка "Panis Angelicus".

Еще одной приятной новостью стало известие о том, что студенты Сухумского музыкального училища выступят на международном Ялтинском фестивале-конкурсе песни, танца и инструментального искусства юных талантов "Звездный путь", который состоится с 7 по 11 сентября.

Приглашение для студентов Сухумского училища прислал президент фестиваля Бедрос Киркоров. На фестиваль поедут Астамур Вартанов, Альбина Квициния и Милена Камлия. Фестиваль проходит в рамках международного телекинофорума "Вместе". На одной площадке вместе со звездами кино и телевидения соберутся одаренные дети из разных стран и регионов России.

CC0 Студенты сухумского музыкального училища выступят на международном Ялтинском фестивале-конкурсе песни

В конце сентября в Москве должно было состояться вручение премии имени Фазиля Искандера, но этого не произойдет из-за финансовых трудностей. Организаторы решили перенести церемонию на конец ноября - начало декабря 2019 года.

Как рассказал президент русского ПЕН-центра и председатель жюри премии Евгений Попов, представленные работы высокого уровня.

Помимо других авторов, на получение премии имени Фазиля Искандера претендует и абхазский автор – Владимира Делба. Его сборник прозаических произведений "Звездная пыль моих воспоминаний" попал в шорт-лист премии.

Преступление недели

Громкие преступления в Абхазии происходят периодически, не стала исключением и текущая неделя. Новость о том, что в Сухуме был убит Омари Шакая, появилась 3 сентября. Преступление произошло в одном из подъездов дома №3 по улице Лагвилава в Новом районе столицы.

Шакая получил ранение в область головы. На месте были изъяты гильзы от автоматического оружия калибра 5,45 миллиметров. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства, а также незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия.

Наблюдатели на выборах

На неделе Парламент Абхазии сообщил о том, что в республику пригласили международных наблюдателей на второй тур президентских выборов. Несмотря на то, что их количество будет не таким большим, как в первом туре (около 60 наблюдателей – ред.), однако приедут представители Госдумы и Совета Федерации России, ДНР, ЛНР и Южной Осетии.

Согласно итогам первого тура выборов, во второй тур прошли действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал 24,83% голосов и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, набравший 22,91% голосов избирателей.

Новая вакцина

Главный санитарный врач Людмила Скорик сообщила, что в Абхазии протестировали четырехвалентную вакцину от гриппа, которая одновременно борется с четырьмя штаммами вируса. Она была апробирована на сотрудниках Санэпидемстанции.

По словам Скорик, вакцина высокого уровня, сделана по современным технологиям, не содержит консервантов. Она рекомендована детям, беременным, пожилым, людям, часто болеющими острыми респираторными заболеваниями, соматическими заболеваниями.

© Sputnik / Виталий Белоусов В Абхазии протестировали четырехвалентную вакцину от гриппа

Препарат гипоаллергенный. Противопоказан только тем, у кого острые лихорадочные состояния и аллергия на куриный белок. Сезон прививок в Абхазии в 2019 году начнется в октябре.