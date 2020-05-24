Sputnik недели: коронавирус, плюсы кризиса и назначения в Абхазии

В Абхазии все еще действуют ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, но страна все же пытается, насколько это возможно, вести полноценную жизнь. Минувшая неделя была наполнена, как политическими, праздничными событиями, так и скорбными вестями.

Самые важные события, которые произошли в республике с 18 по 24 мая, в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Sputnik

Новые заболевания и выздоровления

За прошедшую неделю еще у пятерых абхазских курсантов, прибывших в республику из России и находившихся на изоляции в гостинице "Айтар", выявили коронавирус. Все они были направлены на лечение Гудаутскую ЦРБ. В четверг 21 мая Оперативный штаб по защите населения от COVID-19 распространил информацию о том, что двое курсантов и один житель Гудауты, которые также находились в больнице Гудауты, выздоровели и отпущены домой.

Общее число выявленных случаев этого вируса в Абхазии, по последним данным оперативного штаба по защите населения, составляет 28 человек.

Назначения и утверждения

После вступления в должность нового президента Аслана Бжания едва ли не каждый день в Абхазии производятся назначения на руководящие должности. К примеру, 18 мая указом президента Абхазии Аслана Бжания врио председателя Службы государственной безопасности республики назначен Роберт Киут.

На следующий день его заместителем стал 34-летний Заал Хваркция, который сменил на этом посту Владимира Арлана. Еще два дня спустя президент утвердил на должности заместителя председателя СГБ, начальника Пограничного отряда Рустама Латипова.

20 и 21 мая Аслан Бжания сделал ряд назначений на руководящие должности в Госкомитетах:

Вадима Харазия - председателем Госкомитета по репатриации,

Джамала Губаз - председателем Госкомитета по делам молодежи и спорта,

Кама Гогия назначена председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике,

Савелий Читанава - председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии,

Беслан Халваш - председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Во вторник, 19 мая, министр внутренних дел Дмитрий Дбар представил коллективу его заместителей, руководителей ряда оперативных служб и управлений центрального аппарата ведомства, назначенных распоряжением Правительства.

Первым замминистра МВД, начальником криминальной милиции стал полковник милиции Руслан Ажиба, замминистра внутренних дел, начальником милиции общественной безопасности стал подполковник милиции Беслан Чкадуа, замминистра внутренних дел, исполняющим обязанности командира специального отряда быстрого реагирования МВД - майор милиции Ращ Цвижба.

Исполняющим обязанности начальника паспортного управления был назначен полковник милиции Беслан Бигвава, начальником Гулрыпшского РОВД назначен полковник милиции Зосма Гицба.

30 апреля глава государства подписал указ о назначении Беслана Эшба на пост и.о. главы Сухума. 22 мая депутаты сухумского горсобрания большинством голосов утвердили его на этой должности. Тремя днями ранее Эшба представил коллективу нового заместителя главы Автандила Сурманидзе.

Баграт Боджгуа, который был заведующим отделом социального обеспечения администрации Гудаутского района, стал новым главой этого района. 21 мая Бжания представил Боджгуа коллективу.

Начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии стал бывший гендиректор Абхазского телевидения, журналист Алхас Чолокуа.

Позитив в карантин

Ограничительные меры поэтапно снимают в Абхазии. В Сухуме с 19 мая возобновили работу маршрутные такси, которые не курсировали по маршрутам в течение около полутора месяцев.

Пожалуй, никто этого не ожидал, но в этот раз пандемия принесла и радостные новости. В связи с экономической ситуацией на мировом топливном рынке и снижением цен на нефть, автозаправочные станции в Абхазии стали снижать розничные цены на бензин.

Теперь водители транспортных средств могут заправляться бензином АИ-92 за 37 рублей за литр, что на два рубля ниже прежних цен. Цена за литр АИ-95 снизилась с 41 до 39 рублей, а дизельное топливо с 40 до 39 рублей за литр.

Карантин не вызвал задержек в перечислении заработных плат и социальных пособий в апреле. Как сообщает Министерство финансов зарплаты работникам систем здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечение выплат социальных пособий отдельным категориям граждан за апрель осуществлены в полном объеме. Общая сумма составила 189 миллионов рублей.

Зоозащитников, да и просто любителей животных не могло не порадовать решение руководства столицы о запрете отстрела безнадзорных домашних животных, распоряжение о котором стало известно 19 мая. Помимо этого глава Сухума Беслна Эшба пообещал волонтерам оказать помощь в строительстве приюта для бродячих собак и бороться с неконтролируемой их популяцией с помощью стерилизации.

В ожидании новых кандидатов

После того, как четверо депутатов Народного собрания заняли руководящие должности в системе власти, ЦИК Абхазии объявил о проведении повторных выборов депутатов Парламента 12 июля 2020 года.

"Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Парламента, с 23 мая по 12 июня будет проходить регистрация партий и инициативных групп и выдвижение кандидатов в депутаты", - сообщил Центризбирком.

Для того, чтобы зарегистрироваться в ЦИКе, инициативные группы должны собрать от 200 до 250 подписей избирателей. В период выдвижения политическая партия регистрируется в Центральной избирательной комиссии, затем на съезде принимает решение о кандидатуре на выдвижение в депутаты.

Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов завершится за месяц до дня голосования – 12 июня. ЦИК приступит к регистрации кандидатов в депутаты с 12 июня, завершится этот процесс 2 июля, за десять дней до дня голосования.

Праздники и памятное событие

21 мая Абхазия вспоминала жертв Кавказской войне и насильственного выселения горских народов со своих земель. В этот день в Сухуме состоялась церемония возложения цветов к памятнику Махаджиров на набережной столицы. В ней приняли участие президент республики Аслан Бжания, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Александр Анкваб, министр экономики Кристина Озган, вице-президент Бадра Гунба, руководители ведомств и министерств.

В 20:30 у памятника Махаджирам Всемирный абхазо-абазинский конгресс провел церемонию зажжения большой памятной свечи в честь жертв Кавказской войны.

Ежегодно 23 мая в Абхазии отмечают День Святого апостола Симона Кананита, который был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, и по одной из версий - его сводным братом. В храмах Абхазии по этому случая прошли праздничные богослужения.

В воскресенье 24 мая мусульмане всего мира отметили завершение священного месяца Рамадан и праздник Ураза-Байрам. По словам председателя Единого духовного управления Абхазии, муфтия Тимур Дзыба, верующие в этот день, как и во время всего периода карантина, следовали всем мерам безопасности, предписанным руководством страны и самой религией.

Утраты

Ушли из жизни двое видных деятелей в области культуры Абхазии.

18 мая умер руководитель детского музыкального ансамбля "Каданс" Александр Алавердян, который создал этот ансамбль в 2014 году и приложил все усилия для творческого роста юных музыкантов и вокалистов.

23 мая Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии сообщил о смерти заслуженного работника физической культуры и спорта республики, почетного мастера спорта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Валерий Логуа.