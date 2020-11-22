Sputnik недели: пресс-конференция Бжания, энергокризис и выход на плато по COVID-19

В обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия самые важные события, произошедшие в республике с 16 по 22 ноября.

На этой неделе в Абхазии президент Аслан Бжания провел двухчасовую пресс-конференцию, в Парламенте обсудили проблемы энергосистемы, "Черноморэнерго" продолжило отключение незаконных майнинговых ферм, а Нацбанк выпустил новую серию памятных монет.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Два часа на прессу

17 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию в Сухуме. В этот раз она длилась два часа. Глава государства ответил на вопросы о встрече с Владимиром Путиным, энергокризисе в стране, борьбе с незаконным майнингом криптовалюты, помощи в рамках Инвестпрограммы.

Энергетика, встреча с Путиным и абхазские долги: пресс-конференция Аслана Бжания

Встреча с Путиным

Наиболее приоритетной темой обсуждения между президентами России и Абхазии стала военная безопасность Абхазии – состояние вооруженных сил и техники.

Бжания рассказал Путину и о проблемах на контрольно-пропускном пункте "Псоу". Лидер Абхазии напомнил, что согласно договору, страны обязуются создать условия для свободного перемещения людей, товаров и услуг.

Еще одной темой для обсуждения стало здравоохранение. По словам Бжания, главы государств отметили необходимость создания кардиологического центра в Абхазии, и Владимир Путин поддержал эту идею и передал поручения ведомствам, "чтобы довести дело до конца".

Проблемы энергетики

На пресс-конференции одной главных тем обсуждения стал дефицит электроэнергии в стране.

Бжания вновь попросил у Владимира Путина о помощи в предоставлении электроэнергии в связи с закрытием Ингурской ГЭС на ремонт в начале 2021 года. Стоимость российского света составит более двух миллиардов рублей. Минимальная цена за переток электроэнергии из России будет составлять два рубля 70 копеек.

По мнению главы государства, проблемы абхазской энергетики накапливались на протяжении многих лет и связаны в том числе с очень низким тарифом на свет. Однако, несмотря на это, за 25 лет накопился долг перед "Черноморэнерго" в объеме одного миллиарда 800 миллионов рублей. Более 800 миллионов рублей задолжали с 2017 года.

Это глава государства связывает с производством криптовалюты в республике.

Бжания назвал условия развития майнинга криптовалют в Абхазии

Борьба с пандемией

Власти страны продолжают борьбу с коронавирусом. На уходящей неделе приняли решение выделить на борьбу с заболеванием более 150 миллионов рублей из средств финпомощи России.

До конца года, по словам президента, будут приобретены:

10 аппаратов ИВЛ (более 15 миллионов рублей);

три передвижные рентген-установки (примерно 15 миллионов рублей);

медикаменты и расходные материалы (около 65 миллионов рублей);

оснащены две ПЦР-линий для диагностики (примерно на 11 миллионов рублей);

организовано обеспечение централизованной подачи кислорода в Гудаутском госпитале (16 миллионов рублей).

В Гагрском и Очамчырском районах будет организовано две лаборатории.

Бжания добавил, что Россия также продолжит помощь республике в борьбе с COVID-19. И если пойдет процесс вакцинации от коронавируса, то Абхазия тоже будет к нему приобщена.

Финпомощь МВД

На пресс-конференции президент заявил, что благодаря соглашению с Россией, сотрудникам абхазской милиции повысят заработную плату на 70 процентов. К тому же до конца года в рамках соглашения будет возможность приобрести более 40 единиц спецавто для МВД.

Темные времена

В Абхазии продолжаются веерные отключения света. С 21 ноября сократили график отключений - вместо шести часов в сутки теперь жители страны остаются без электричества четыре часа. Как сообщили в "Черноморэнерго", это стало возможным в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений.

20 ноября РУП "Черноморэнерго" сообщило, что при поддержке правоохранительных органов и администраций районов было отключено 85 операторов, суммарная мощность потребления которых составила 30,95 МВт. Однако о прекращении веерных отключений пока нет и речи. В РУП "Черноморэнерго" отметили, что они могут продлиться до получения перетока из России.

Между тем в республике активно обсуждают проблему энергосистемы в стране. 18 ноября в Парламенте состоялось заседание с участием вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и руководителя "Черноморэнерго" Михаила Логуа. Встреча была посвящена теме энергетики.

Участники заседания связали нынешний энергокризис с майнингом в республике. По словам министра экономики Кристины Озган, на текущий момент объем потребляемой электроэнергии майнерами 100 мегаватт, при максимально допустимой норме не более 40 мегаватт и то не в зимний период.

Председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Гурам Инапшба поделился данными об импорте майнингового оборудования, которое стали завозить в республику с 2016 года.

Начиная с 2016-го по конец 2019 года в республику завезли 21 тысячу 218 единиц оборудования.

За десять месяцев 2020 года завезено 43 тысячи 414 единиц.

Более двух тысяч штук оборудования для добычи криптовалют изъято с 21 октября – со дня двухмесячного запрета на ввоз майнеров в Абхазию.

Депутат Батал Табагуа предложил законодательно закрепить меры ответственности за нелегальный бизнес, вплоть до изъятия оборудования.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа заявил, что деятельность майнеров должна быть ограничена до середины мая 2021 года, когда будут завершены ремонтные работы деривационного тоннеля на ИнгурГЭС.

Подводя итоги парламентских слушаний, спикер Парламента Валерий Кварчия предложил принять постановление Народного Собрания по итогам встречи. Документ будет разработан течение нескольких дней.

Вместе с тем в абхазском обществе распространилась информация о том, что сама министр экономики Кристина Озган владеет майнинговой фермой. 21 ноября Озган сделала заявление по этому поводу на личной страничке в Instagram.

"Я плохо себе представляю как доказать вам, что у меня нет майнинговых ферм, кроме как своим честным словом. Поэтому давайте поступим иначе: вы докажите мне их наличие, а я вместе с вами их отключу! Я разделяю ваше негодование, но хочу также объяснить, что пока мы с вами терпим бытовые неудобства, а энергетики ежедневно отключают бесчисленные фермы, высвобождая мощности, мы все предотвращаем полное прекращение подачи электроэнергии, и не вгоняем нашу страну в ещё большие долги", – написала она в Instagram.

18 ноября президент Абхазии Аслан Бжания принял заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Олега Сторчевого.

Глава государства отметил, что тема возобновления работы Сухумского аэропорта входит в число приоритетных государственных задач, она серьезная и многоплановая.

Российские специалисты изучат техническое состояние и определят дальнейшие шаги по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта.

Выход на плато

В Абхазии продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. По данным на 22 ноября, число выявленных случаев в Абхазии выросло до 5380. Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия заявил, что Абхазия достигла плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, в последние 20 дней статистические данные показывают, что ежедневно в среднем выявляют около 40 новых случаев инфицирования. Такая тенденция по прогнозам Цахнакия, будет продолжаться до конца года.

В республике не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, но в то же время нет резкого снижения случаев заражения. При этом министр здравоохранения отмечает положительную динамику на сегодняшний день.

Вместе с тем, как рассказал в интервью телеканалу "Абаза-ТВ" министр здравоохранения, ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией будут продлены. Однако окончательное решение будет принимать Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции и предлагать его на рассмотрение президенту Аслану Бжания.

Кража добра

18 ноября неизвестные ограбили магазин турецких сладостей обокрали в Сухуме. Вместе с товаром на более чем 50 тысяч рублей они украли копилку для тяжелобольных подопечных благотворительного фонда "Ашана". Материал по факту кражи в магазине турецких сладостей собран в полном объеме и направлен в следственный отдел столичного УВД.

Памятные монеты

18 ноября Национальный банк Абхазии заявил о выпуске набора памятных монет "Фауна Абхазии".

Дизайнером выступил художник Тимур Кайтан, монеты произведены на монетном дворе Гознака. Всего выпустили 1000 наборов, один набор состоит из семи монет.

На монетах изображены кавказский зубр, ястреб-перепелятник, кумжа, черный дрозд, новоафонская пещерная жужелица, леопард и кубанский тур. Все они выполнены из недрагоценных металлов и входят в серию "Памятные монеты из недрагоценных металлов".

Монеты можно будет приобрести в коммерческих банках Абхазии. Стоимость их пока не определена.

Потеря недели

16 ноября ушел из жизни доктор исторических наук, академик Теймураз Ачугба. Ученый скончался после заражения коронавирусной инфекцией.

Друзья и коллеги Ачугба отметили, что абхазская историческая наука и вся наша наука в целом понесла тяжелую утрату.

Теймураз Ачугба – историк, этнолог, общественно-политический деятель, доктор исторических наук, профессор АГУ (2011), член-корреспондент АНА (2011), академик АНА (2014)

Он участвовал в национально-освободительном движения Абхазии, был членом правления Народного Форума Абхазии "Айдгылара" (1988–1992), работал вице-президентом Фонда Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. По его инициативе Парламент Абхазии принял постановление о геноциде абхазского народа со стороны Грузии в 1992-1993 годах.

Зантария об Ачугба: без ссылок на его труды не обходится ни один серьезный автор

Ачугба дважды избирался депутатом Народного Собрания Абхазии в 1996 и 2007 годах.

Теймураз Ачугба – кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени (2005).

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