Новости по теме архитектура

Об архитектурных зданиях Сухума, которые были возведены в стиле конструктивизма, читайте в материале Арифы Капба.
О творениях и неординарном подходе архитектора Ивана Бегича читайте в материале Арифы Капба.
Заместитель министра культуры Абхазии, глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия рассказал в интервью Sputnik о деталях работы по сохранению архитектурных памятников республики.
Впервые материалы Анзора Агумаа по архитектуре Сухума конца XIX начала XX веков будут изданы в полном объеме.
Культурный сезон 2016 в Абхазии откроет международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам сохранения историко-культурного наследия. Научный форум пройдет в Сухуме в апреле 2016 года.
Историю Синопского парка и здания СФТИ рассказала Арифа Капба.
В 2014 году сквер у площади Свободы в Сухуме объявили памятником садово-паркового искусства и внесли его в государственный список объектов историко-культурного наследия города Сухум, присвоив ему порядковый номер 275.
Кабинет Министров одобрил целевую программу "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия".
О сухумских домах и виллах княжеской фамилии Чачба, потомков владетельных князей Абхазии рассказывает Арифа Капба.
Разрушение культурных объектов происходит в результате незаконных раскопок, а также столкновений между боевиками и правительственными войсками, заявил генеральный директор департамента древностей и музеев страны Маамун Абдулкарим.
Сухум аристократичный… Да, и под таким ракурсом можно взглянуть на столицу Абхазии. Сегодня речь пойдет о сухумских домах и виллах княжеской фамилии Чачба, потомков владетельных князей Абхазии.
3D панорама ресторана "Гагрипш" в Гагре продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
О первой сухумской городской больнице рассказывает Арифа Капба.
3D панорама Бзыбского храма и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Роскошный первоклассный отель "Ориенталь" состоял из 64 комфортабельных номеров. Одна ночь в одном из них могла обойтись постояльцу почти в полтора рубля. Гостиничные номера занимали весь второй этаж здания. Самые лучшие из них имели выход на балконы – 19 балконов на улицу Колюбякинскую и три - на набережную.
Санаторий "Гульрипш-2" — еще одно великолепное здание из наследия Смецких.
Столичная администрация передала материалы в суд, который обязал собственника кафе "Чегем" выплатить штраф и убрать пластиковую пристройку до апреля 2015 года, сообщили в Министерстве культуры республики.
Более полутора веков Сухумский маяк служит ориентиром для морских судов, курсирующих у берегов Сухумской бухты. Корреспондент Sputnik Астанда Ардзинба осмотрела навигационное сооружение конструктора Эрнеста Гуэна.
Об истории красивейших памятников архитектуры Сухума и Гулрыпша, наследии Николая Смецкого, рассказала Арифа Капба.
Проекты, связанные с охраной памятников историко-культурного наследия, включены в план мероприятий культурного сезона "Россия – Абхазия" 2016 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.