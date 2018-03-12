Новости по теме газ

Оппозиционные депутаты Салих Салиху и Беса Бафтиу распылили слезоточивый газ в зале заседаний, в повестке дня были 18 различных пунктов, их рассмотрение было прервано.
Турция продолжает считать проект "Турецкий поток" коммерческим и готова к переговорам, заявил замглавы турецкой миссии в Вашингтоне Тугай Тунджер.
После того как глава Минфина России Антон Силуанов заявил о том, что до конца января против Киева будет подан иск по поводу невыплаты долга, власти Украины сообщили, что готовы к переговорам.
Россия с 1 января 2016 года утвердила ставку вывозной таможенной пошлины на газ, поставляемый с российской территории на Украину, согласно которой Киев сможет закупать его в январе-марте со скидкой по цене 212,23 доллара за тысячу кубометров.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина не будет покупать газ у России.
На место взрыва прибыли 4 пожарных расчета и 9 карет скорой помощи, всего пострадали около 20 человек.
Крупная утечка газа произошла в районе Пендж на юге Лондона.
Заместитель гендиректора ГК "Абхазтоп" Валерий Ардзинба сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия, что цены на топливо и газ не изменятся.
Кандидатов на пост генерального секретаря ФСЭГ от своих стран выставили Нигерия, Ливия и Россия.
"Укртрансгаз" сообщает, что в газохранилищах Украины хранится 16,831 миллиарда кубометров голубого топлива, что на два процента больше показателей прошлого года. Закачки природного газа в ПХГ продолжаются на семи газохранилищах в режиме более 70 миллионов кубометров ежесуточно.
Экспортная цена газа для дальнего зарубежья в 2016 году прогнозируется на уровне 199,02 доллара за тысячу кубометров.
Строительство второй ветки "Северного потока" означает исключение Украины из транзитных поставок в Европейский союз, заявил Арсений Яценюк.
Объем запасов газа обнаруженного в территориальных водах Египта месторождения хватит стране как минимум на десять лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Чтобы отказаться от импорта газа стране потребуется один-два года.
По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины, у России нет иного выхода, кроме как дать очередную скидку на газ, поскольку у Киева есть возможность купить газ по реверсу.
Общее суточное потребление природного газа Украиной составляет 32,6 миллиона. Газ для украинских потребителей импортируется по словацкому газотранспортному коридору.
Российское предложение провести газопровод в Грецию и 10-летнее соглашение на поставку газа по льготным ценам стали одним из проблемных вопросов во время переговоров главы МИД Греции с госсекретарем США.
По сообщениям СМИ, в случае заключения сделки, Греция рассчитывает пополнить свой бюджет на 3 - 5 миллиардов евро, которые будут авансом перечислены за транзит газа из России в Европу через территорию Греции.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал достигнутые на трехсторонних переговорах Россия-Украина-ЕС договоренности между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что, учитывая объем поставок российского газа на Украину, включая ДНР и ЛНР, украинских денег "хватит всего на несколько дней", а за топливо "нужно платить" Киеву.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.