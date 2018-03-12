Новости по теме лекарства

Ученые бьют тревогу в связи с глобальным распространением устойчивости бактерий к существующим синтетическим антибиотикам. Лаборатория молекулярной микробиологии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого делает ставку на разработку новых природных антибактериальных агентов.
В Российской Федерации принят перечень жизненно необходимых лекарств на 2016 год.
В течение месяца вопрос введения списка медикаментов с допустимым ценовым пределом будет вынесен на повестку дня заседания Кабинета Министров, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 8 июня.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов прокомментировал заявление председателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны Алексея Шония о том, что многим нуждающимся ветеранам не оказывается помощь в приобретении необходимых медицинских препаратов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.