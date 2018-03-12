Новости по теме мигранты

Рабочую визу мигранты могут получить в консульской службе МИД республики, после чего они должны пройти медкомиссию и оформить разрешение на трудовую деятельность в ГМС республики.
Мигранты начали возмущаться и требовать от охранявших центр полицейских открыть ворота и выпустить их, прибывшие береговой охраны успокоили людей, но через некоторое время те начали угрожать ножами.
Утром из порта Митилини отплыло судно, на борту которого находилось 138 человек, каких-либо проблем при посадке не было, сообщил очевидец.
Кризис мигрантов, который сегодня переживает Европа, - беспрецедентная по своим масштабам катастрофа, сопоставимая только со Второй мировой войной, считает итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза на Московском экономическом форуме.
Отмечается, что Анкара потребовала увеличить помощь со стороны ЕС на урегулирование ситуации с беженцами на турецкой территории с трех до шести миллиардов евро.
Соглашение ЕС и Турции по мигрантам - это нарушение международных конвенций и европейского права считает со-директор неправительственной бельгийской организации по защите права беженцев СIRE Каролин Интран.
ФРГ будет придерживаться сбалансированного бюджета без новых заимствований, поскольку для страны со стареющим населением, каковой и является Германия, это является лучшим вариантом, заявила федеральный канцлер.
Если все страны Евросоюза последуют примеру Австрии, которая ввела квоты, то Европа сможет принять в общей сложности два миллиона беженцев, заявила Вернер Файман.
Ричард Харрингтон, ответственный за работу по делам беженцев при министерстве внутренних дел Британии заявил о том, что нелегальных мигрантов некуда депортировать.
Ангела Меркель и весь кабинет министров Германии осудили около 100 протестующих, блокировавших автобус, который перевозил беженцев в четверг вечером в Клауснице.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал Sputnik об экономическом эффекте от введения визового режима для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках.
Ранее глава министерства иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявлял о необходимости принять жесткие меры, чтобы остановить нелегальных мигрантов через российско-финскую границу.
Ситуация с мигрантами в Европе - это огромнейшая проблема, в которой виноват сам ЕС. Открывать двери всем - по меньшей мере глуп, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Начальник Государственной миграционной службы Абхазии Алексей Аджинджал провел пресс-конференцию, на которой он подвел итоги работы за шесть месяцев своего пребывания на посту.
В последние дни Турция приняла около 5 тысяч беженцев, до 55 тысяч находятся на пути к сирийско-турецкой границе. Мы не в состоянии сказать им "не приезжайте", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.
Сотни жителей голландского Гелдермалсена приняли участие в демонстрации протеста против размещения беженцев в их городе. Смотрите на видео, как проходила акция.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер сообщил, что ежедневно они отсеивают от 100 до 200 мигрантов.
Необходимо изменить практику приема мигрантов и вернуться к строгому применению существующего права, заявляют депутаты бундестага от фракции ХДС-ХСС в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Сначала страны Евросоюза вводят контроль на границах, а потом они могут задаться вопросом, зачем нужна единая валюта, если нет свободы передвижения, это ставит Шенген на грань выживания, заявил председатель Еврокомиссии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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