Новости по теме профессии

Хлеб - один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни. Всемирный день хлеба (World Bread Day) отмечается 16 октября.
В странах СНГ в 1,82 раза больше женщин, чем мужчин, которые заняты квалифицированным трудом, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет всего 1,16.
О работе дворника, о несбывшихся мечтах и неосуществленных планах на жизнь рассказала корреспонденту Sputnik Лаура Геворкян.
Машинист тепловоза Эдуард Качабава показал корреспондентам Sputnik некогда оживленный участок Абхазской железной дороги.
Потомственный машинист тепловоза Эдуард Качабава рассказал корреспонденту Sputnik Роберту Джопуа о своей работе и трудностях, встречающихся на железнодорожных путях.
Скульптор Амиран Адлейба рассказал Sputnik о своем выборе профессии скульптора.
Даур Джергения, главный лесничий Пицундо-мюссерского заповедника, посвятил лесу 45 лет жизни.
Мода и стиль интересовали нового героя проекта Sputnik "Страна мастеров" еще со школы. Модельер-конструктор Рафик Минасян около 30 лет специализируется на мужском костюме.
О тонкостях профессии пекаря рассказала Sputnik Инесса Аршба, которая 15 лет работает в пекарне.
Многие животные очень часто болеют. В отличие от людей, они не могут сказать, что именно их беспокоит. Вот тогда на помощь четвероногим, хвостатым и зубастым приходят ветеринары. Одна из них Мария Савинкова, которая посвятила свою жизнь ветеринарии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.