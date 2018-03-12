Новости по теме референдум

У людей есть возможность внимательно ознакомиться с подписными листами и решить для себя, будут они их подписывать или нет, заявили инициаторы проведения референдума о досрочных выборах президента Абхазии.
Лидеры оппозиции заявили на встрече с членами Общественной палаты о том, что у людей, подписавшихся за проведение досрочных выборах президента Абхазии, есть на то основания.
Люди устали от политических волнений, и поэтому проведение референдума может быть преждевременным, считает политолог, член Общественной палаты Абхазии Арда Инал-Ипа.
Член политической партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Кобахия заявил, что Рауль Хаджимба действует в рамках Конституции республики.
Подготовка к референдуму о досрочных выборах президента Абхазии должна проводиться только в рамках закона, сказал руководитель инициативной группы Даур Тания.
Подготовка к референдуму о досрочных выборах президента Абхазии должна проводиться только в рамках закона, отметил в ходе регистрации членов инициативной группы в ЦИК ее руководитель Даур Тания.
Кабинет министров Великобритании рекомендует проголосовать за сохранение страны в составе Европейского союза, сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Референдум в Великобритании по сохранению членства страны в Евросоюзе состоится 23 июня, такое решение было принято на заседании Кабинета министров, на котором обсуждался особый статус Великобритании.
Срок проведения референдума в законе о проведении референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС обозначен как "не позднее 31 декабря 2017 года".
Документ можно считать принятым, так как за него высказались более 50 проц. участвовавших в голосовании. Высшим органом исполнительной власти будет правительство, которое будет разрабатывать и осуществлять внутреннюю и внешнюю политику.
Текст резолюции направлен против позиции властей Каталонии, которые добиваются выхода автономного сообщества из состава Испании.
Согласно проведенному недавно опросу компании Survation, большинство граждан Великобритании поддерживают выход страны из Евросоюза.
На общенациональный референдум вынесены три вопроса: введение одномандатных избирательных округов на выборах в сейм страны, отмена финансирования политических партий из бюджета, а также внесение изменений в налоговое законодательство в пользу налогоплательщика.
Правительство Великобритании планирует внести изменения в законопроект о референдуме о членстве в ЕС согласно рекомендациям избирательной комиссии, заявил официальный представитель Даунинг-стрит.
Пересмотра условий участия страны в ЕС добивается британский премьер Дэвид Кэмерон. Ранее сообщалось, что референдум о необходимости сохранения членства будет проведен в Британии к концу 2017 года.
По мнению французского парламентария, примером деструктивного вмешательства может служить позиция Евросоюза, который препятствует налаживанию сотрудничества между Украиной и евразийскими интеграционными механизмами.
Председатель Всегреческого сухумского культурного общества в городе Афины, историк и журналист Георгиос Григориадис прокомментировал кризис в Греции и рассказал о своем видении перспектив его решения.
Европа, как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, готова к любому развитию событий: есть сценарий на случай выхода Афин из зоны евро, разработан план действий, если возникнет необходимость оказывать Греции гуманитарную помощь.
Нарисовать оптимистичные перспективы в отношении Греции вряд ли кто сможет сегодня, вне зависимости останется она в еврозоне или нет, сказал Sputnik председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателия, комментируя итоги референдума в Греции.
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что выход Греции из Евросоюза или еврозоны - это не то, чего бы хотела Еврокомиссия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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