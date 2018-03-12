Новости по теме стрельба

"На полигоне военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Россия и Запад призывают Армению и Азербайджан прекратить нарушение перемирия.
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа приступили к проведению батальонно-тактических учений с боевой стрельбой. В учениях задействованы свыше 800 военных и около 100 единиц современной военной техники.
Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, провели учения в Краснодарском крае.
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершенствуют боевые навыки на современном стрельбищном комплексе.
Двое нападавших открыли огонь по пешеходам на автобусной остановке рядом с Кирьят-Арба и были застрелены, солдат получил ранение и госпитализирован.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию Оболонского района накануне, свидетель рассказал патрульным, что шел по улице, когда "в него и других прохожих начали стрелять".
Инцидент произошел по адресу улица Беляева, 48, на пульт отдела вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки, полицейские выехали на место происшествия, где неизвестный мужчина открыл по ним огонь из пистолета.
В учебном мероприятии было задействовано более 350 военнослужащих и около 50 единиц современной военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".
Семь человек погибли, еще 32 получили ранения в результате вооруженной атаки на северо-востоке Южного Судана в ночь на четверг.
В результате стрельбы в американском городе Питтсбург пострадали по меньшей мере четыре человека, двое раненных детей находятся в критическом состоянии.
В Калифорнии в среду вечером произошла стрельба. По предварительным данным, погибли до 14 человек, еще 17 получили ранения.
По сообщению СМИ, на месте массового убийства полиция обнаружила четыре пистолета, которые могли принадлежать уничтоженному правоохранителями преступнику.
Житель Абхазии стал очевидцем уличной потасовки со стрельбой в Кадыкей - древнем районе Стамбула.
Рядом с дворцом Долмабахче в Стамбуле ранее произошла стрельба, где размещается официальная резиденция премьер-министра Турции.
Число пострадавших в результате ЧП уточняется, близлежащие улицы перекрыты. Никаких официальных заявлений от правоохранительных органов пока нет.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, мужчина и женщина открыли огонь по зданию консульства США в Стамбуле, после чего скрылись с места преступления.
Пожилой белый мужчина открыл стрельбу в кинотеатре американского города Лафейетт, а затем покончил с собой. Полиция сообщает, что личность стрелка установлена, но власти пока не могут ее обнародовать.
На пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле один из мужчин открыл огонь из огнестрельного оружия и ранил четырех местных жителей. В результате стрельбы также пострадал иностранный турист, получивший легкое ранение в ногу.
В США существует процедура экстрадиции из одного штата в другой. Экстрадиция в случае сопротивления подозреваемого в преступлении может занять значительное время и не всегда оказывается успешной.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.