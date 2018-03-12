Новости по теме традиции

О традиции празднования Дня святого Валентина в Абхазии и о том, как этот непризнанный ни одной религией праздник не находит своего отражения и в канонах "Апсуара", рассуждает колумнист Sputnik Изольда Хагба.
Вокруг Кафедрального собора Первопрестольного Святого Эчмиадзина, духовного центра армян, ходят разные истории.
День российского студенчества отмечается в России ежегодно 25 января в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года.В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы.
Ажьырныхуа – один из главных праздников в цикле обрядов традиционной этнической религии абхазов, который в Абхазии, как правило, отмечают с 13 на 14 января.
Об аԥсуара как об абхазской религии и об отношении к нормам аԥсуара в современном обществе рассуждает колумнист Инал Лазба.
Колумнист Sputnik Изольда Хагба рассказывает забавную историю из жизни и о некоторых традициях абхазов, изживших себя так и не закрепившись.
История празднования современного Нового года в России насчитывает более трех столетий. Однако главные атрибуты праздника, без которых мы уже не представляем новогоднюю ночь, появились не сразу. Об истории символов любимого зимнего праздника рассказывает новая инфографика Sputnik Абхазия.
"Ахылпахас" - абхазская народная игра для мальчиков школьного возраста.
21 ноября вcе страны отмечают Всемирный день приветствий.
В ночь с 31 октября на 1 ноября миллионы людей отмечают Хэллоуин.
Фольклорист, этнолог Арда Ашуба рассказал в интервью Sputnik об особенностях традиционного празднования абхазских свадеб.
Абхазские свадьбы – одно из наиболее заметных явлений в общественной жизни страны. Осенний период традиционно считается сезоном свадеб.
Некоторые аспекты проведения свадеб в Абхазии требуется изменить немедля, но делать это нужно не законодательно, а лишь пропагандируя возвращение к традициям и отказ от чрезмерного расточительства посредством лекций, бесед или через СМИ, отметила ученый Цира Габния.
Абхазы верили, что существование мира – это результат божественного промысла, а над миром и человеком стоит абсолютно бесконечный Бог.
Об институте брака в абхазском обществе и степени его подверженности изменениям на основе реальной истории из жизни рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.
Каждое лето в абхазских селах проводится древний обрядовый праздник Ацуныҳәа.
4 июля, как ожидают организаторы, IV международный фестиваль свадебных традиций посетят около трех тысяч человек.
Традиционная кухня абхазов складывалась под влиянием местных особенностей ведения хозяйства, природных и экономических условий.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.