Новости по теме военные учения

США и Южная Корея приступили к проведению военных учений по уничтожению северокорейского руководства в случае войны, на что КНДР уже отреагировала угрозой превентивного ядерного удара.
Боевые стрельбы мотострелковых взводов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии начались на полигонах Цабал и Нагвалоу, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Российская военная база Южного военного округа проводит специальные тренировки служебных собак для охраны российской военной инфраструктуры в Абхазии.
Военнослужащие отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на осажденном контрольно-пропускном пункте и в районе расположения складских помещений.
Связистам предстоит развернуть полевые подвижные пункты управления, узлы связи, провести комплексные тренировки в различных диапазонах частот, в том числе в горной местности, сообщила пресс-служба ЮВО.
Около 100 военнослужащих инженерно-саперного подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Республике Абхазия, осваивают навыки инженерной подготовки на полигонах Гудаута и Цабал.
Танкисты-новобранцы военной базы ЮВО, дислоцированной в Абхазии, приступят к практическим стрельбам из орудий танков Т-90.
На четырех полигонах, расположенных в Абхазии, будет проведено около 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.
Под руководством инструкторов молодые водители освоят особенности вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также через участки с вязким грунтом.
Военные железнодорожники Южного военного округа (ЮВО) провели более 25 тактических учений на юге России.
Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что российские военные провели около 30 учений в Абхазии в 2015 году.
На российской военной базе в Абхазии в течение года проведено более 100 тактических учений.
Военнослужащие РЭБ ЮВО подавили систему связи условного противника на учениях в Абхазии.
В учениях было задействовано более 150 единиц современной военной техники.
Около 700 военнослужащих мотострелковых подразделений ЮВО начали учения в горах Абхазии.
Военные в ходе учений выполнили нормативы по стрельбе из бронетранспортеров БТР-80, снайперских винтовок и другого оружия. Учения завершились трехдневными соревнованиями.
На маневрах, которые продлятся до 12 сентября, будет задействовано более 150 единиц боевой техники. Участники отработают взаимодействие по защите от нападения от кораблей и подводных лодок, а также потренируются в спасательных операциях.
Тактические занятия проводят военнослужащие Южного военного округа России на полигоне "Цабал" в Абхазии.
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