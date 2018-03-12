Новости по теме вооружения

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Смотрите на архивных кадрах, как создавалась рабоче-крестьянская Красная Армия.
На параде в КНДР продемонстрировали ракет KN-08, радиус действия которых составляет до 10 тысяч километров.
Лидеры стран ОДКБ считают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными государствами или группами государств систем противоракетной обороны нанесет ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.
Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что серьезным шагом в сторону окончания войны стало бы подписание документа по отводу вооружения калибром до 100 мм на переговорах контактной группы в Минске.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске были приняты предложения украинской стороны и через несколько дней в Донбассе будет отведено все тяжелое вооружение.
Президент Украины заявил, что поручил представителям Киева подписать соглашение, которое гарантировало бы создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии столкновения, и отвести вооружения.
Представитель пресс-центра спецоперации украинских силовиков в Донбассе Юзеф Венскович заявил, что обозначенные в Минских соглашениях вооружения отведены на расстояния согласно договоренностям.
Ожидалось, что по итогам встречи будет подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров, но этого не произошло. Тем не менее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал конструктивными итоги очередного раунда переговоров.
Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что России не следует беспокоиться по поводу защитных вооружений НАТО на ее границах, поскольку Москва не заявляла о планах вторгнуться в страны НАТО.
Палата представителей конгресса США во вторник приняла резолюцию, которая призывает президента США "применить предоставленные ему конгрессом полномочия для поставок Украине летальных смертоносных оборонительных вооружений".
Возможность размещения в Южной Корее американских противоракет настораживает с учетом деструктивного влияния ПРО США на международную безопасность, говорится в заявлении МИД РФ.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.