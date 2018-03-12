Новости по теме вооружения

Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что России не следует беспокоиться по поводу защитных вооружений НАТО на ее границах, поскольку Москва не заявляла о планах вторгнуться в страны НАТО.