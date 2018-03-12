Новости по теме Китай

Женщину-пешехода, пересекающую дорогу по зебре, внезапно со спины сбил фургон, не притормозивший на перекрестке, на помощь тут же бросился прохожие.
Научный сотрудник Международного института торговли и экономического сотрудничества при Министерстве торговли КНР Лю Хуацинь в ходе видеомоста Москва - Пекин объяснила, почему Китай вложился в строительство скоростной дороги между Северным Кавказом и Абхазией.
Основные направления внешней политики Китиая были озвучены на ежегодной пресс-конференции, которая проводится в рамках открывшейся сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
Вашингтон и Пекин заявили, что не примут КНДР как ядерную державу и подтвердили важность сильного и единого международного ответа на провокации КНДР, в том числе посредством резолюции Совета Безопасности ООН.
Накануне СБ всемирной организации выступил с заявлением, осуждающим запуск ракеты в КНДР, однако принятие резолюции с ужесточением санкций будет возможно только в случае согласия всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая РФ и Китай.
Власти Пекина планируют ограничить население города на уровне 22 миллионов человек.
Вооруженные силы Китая получат 24 российских сверхманевренных истребителя общей стоимостью около двух миллиардов долларов. Отмечается, что Пекин стал первым зарубежным заказчиком Су-35.
Обладательница титула "Мисс Россия-2015" София Никитчук готовится представлять РФ в Китае на "Мисс мира-2015". Смотрите на видео, как девушка примеряла наряды и участвовала в фотосессии в преддверии конкурса.
Глава администрации Тайваня Ма Инцзю считает, что эта встреча может стать "залогом благополучия для следующего поколения".
Ранее власти КНР заявляли, что продолжат политику "одна семья — один ребенок" и могут усилить контроль в сфере рождаемости.
Китайский МИД подчеркнул, что Пекин обладает неоспоримым суверенитетом над островами, а строительная деятельность не повлияет на свободу навигации в Южно-Китайском море.
Вероятность возникновения конфликтов между Пекином и Вашингтоном высока, события могут легко выйти из-под контроля и привести оба государства к войне, пишет The National Interest.
Вероятность заключения нового договора по климату увеличилась благодаря договоренности Вашингтона и Пекина по ограничению парниковых выбросов, достигнутой по итогам переговоров Барака Обамы и Си Цзиньпина в пятницу 25 сентября.
"Россия сегодня" завершит проект к 70-летию второй мировой войны парадом в Китае.
Американские власти уверены, что китайские хакеры совершают крупные кражи ценных американских торговых секретов и шпионят за проектами атомных электростанций и энергетических компаний.
Пекин готов принять грандиозный военный парад в честь 70-летия победы В торжественном параде примут участие около 12 тысяч военнослужащих, покажут 500 единиц техники. Мероприятие по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне посетят представители 49 стран и генсек ООН.
Мировые рынки продолжает лихорадить: вслед за китайской фондовой площадкой обрушились и остальные. Китаю не удается остановить падение экономики, но это не значит, что другие страны не могут начать выход из кризиса, уверен экономист Василий Колташов.
Нефть марки Brent продолжает движение вниз. По мнению аналитиков, открытие российского рынка акций ожидается в районе 1660 пунктов по индексу ММВБ и с понижением индекса РТС.
Одна из мониторинговых станций в Тяньцзине зафиксировала превышение цианида натрия в сточных водах в 27,4 раза. Кроме того, зафиксировано повышенное содержание цианистого водорода в воздухе.
Ранее в среду в Тяньцзине произошли крупные взрывы, в результате которых погибли 112 человек, 95 человек числятся пропавшими без вести.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.