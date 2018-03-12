Новости по теме Франция

В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных были один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также шиитский проповедник ан-Нимр. Его казнь спровоцировала протест и нападение на посольство Саудовской Аравии в иранской столице.