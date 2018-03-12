Новости по теме Франция

"Я четко заявил президенту РФ Владимиру Путину во время визита в Москву, что мы хотим отмены санкций, пусть поэтапно, но нужно, чтобы ситуация менялась, в частности, на Украине, а к настоящему моменту она не поменялась", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.
В данный момент один человек остается под завалами, судьба еще троих пока неизвестна, около тридцати жителей дома эвакуированы.
Отношения с Россией всегда были "очень интенсивными во всех сферах", они остаются положительным, несмотря на трудности в международной сфере, заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро.
По результатам опроса, проведенного несколькими исследовательскими компаниями по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители США И Европы считают, что экономическая ситуация в их странах ухудшается.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" имеют планы, к которым спецслужбы не могут получить полного доступа, речь идет об использовании кодированных каналов связи, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.
Утром 29 января на официальном сайте посольства Украины во Франции появился текст, вызвавший не столько бурную реакцию, сколько реакцию, за которой последовала серия правомерных вопросов и уточнений.
Несколько десятков протестующих водителей предприняли попытку ограничить движение по трассе А106, ведущей в один из терминалов аэропорта Орли, и выставили на шоссе заслоны, пропуская сквозь них лишь таксистов. Однако один из пассажирских микроавтобусов попытался прорваться через барьер, задев протестующего. Мужчина получил травму ноги.
Снятие санкций летом - это общая цель, заявил министр экономики, индустрии и цифровых технологий Франции Эммануэль Макрон.
Так представитель Минобороны России прокомментировал заявление министра обороны Франции о том, что действия российской авиации в Сирии якобы "не убеждают Париж" в том, что борьба с "исламистами" является приоритетом РФ.
В бельгийской прокуратуре сообщили, что по одному из адресов в Шарлеруа были найдены отпечатки пальцев предполагаемого организатора терактов Абдельхамида Абауда, вторая квартира находится в Брюсселе, третья - в Овле.
Президент Франции Франсуа Олланд открыл мемориальные доски в годовщину атаки Charlie Hebdo.
В Абхазии никого не удивить киви, его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, оно поселилось в республике совсем недавно.
В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных были один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также шиитский проповедник ан-Нимр. Его казнь спровоцировала протест и нападение на посольство Саудовской Аравии в иранской столице.
В России находится 1200 французских предприятий, и некоторые из них жаловались на трудности из-за санкций, кроме того, ответные шаги Москвы серьезно ударили по экономике как Франции, так и всей Европы, рассказал Гийом Шевролье.
Инцидент произошел в парижском пригороде Обервилье. Неизвестный нанес учителю местной школы несколько ударов ножом, упомянув при этом "Исламское государство" (ДАИШ-ред.) и добавив, что это является предупреждением.
Победителем оказалась партия Николя Саркози "Республиканцы". Ее кандидаты одержали верх в семи из тринадцати регионов Франции. Ле Пен, в свою очередь, выразила уверенность, что итоги голосования обеспечили кратный рост числа представителей "Национального фронта" в местных советах.
Итоговый проект соглашения по климату предполагает повышение глобальной температуры не более чем на 2 градуса, некоторые страны предложили поставить планку в 1,5 градуса, заявил глава МИД Франции. Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (195 стран и Евросоюз) заключили в субботу вечером в Париже новое соглашение ООН.
Санкции, введенные ЕС против России, наносят вред французским экономическим интересам, говорится в документе, разработанном депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани.
Обманывать и заставлять турков верить, что они могут присоединиться к Европе - ошибка, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Участники парижской демонстрации в защиту климата Земли оставили свыше четырех тонн обуви на площади французской столицы в знак внимания к экологическим проблемам.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.