Новости по теме Италия

Четыре сотрудника итальянской строительной компании Bonatti были похищены в июле прошлого года в зоне порта по добыче нефти и газа Меллитах. В настоящее время бывшие заложники дают показания в прокуратуре Рима.
На фоне дешевеющей нефти снижение цен на горючее наблюдалось в большинстве стран, в среднем за год бензин в Европе подешевел на 3%, хотя в некоторых странах сокращение цен превышало 10%.
Хирург из Италии рассказал о том, как много денег потребуется на осуществление первого эксперимента по пересадке головы, на что они пойдут и с какими трудностями могут столкнуться организаторы этого опыта, если он будет осуществлен на территории РФ.
Итальянский писатель и философ, автор бестселлера "Имя розы" Умберто Эко скончался на 85 году жизни.
Итальянский медик Серджио Канаверо и его китайский коллега Жэнь Сяотин рассказали о результатах неортодоксальных опытов по "склеиванию" разрезанного спинного мозга у грызунов и полной пересадке головы у обезьян.
О концерте в Итальянском городе Саронно в помощь больным детям Абхазии рассказала менеджер фонда "Ашана" по взаимодействию со СМИ Мактина Джинджолия.
Жеребьевка команд для участия в Чемпионате мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA, прошла в итальянском городе Бергамо. Определены 12 команд, сообщил президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал.
Cо стороны запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" не исключены новые теракты, заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.
РФ единственная страна, которая ведет правильную жесткую политику в отношении террористов, считает лидер оппозиционной партии Италии "Лига Севера" Маттео Сальвини.
Итальянский археолог Антонио Де Симоне заявил, что наиболее вероятной датой извержения вулкана Везувий является 24 октября 79 года. Раньше считалось, что данная катастрофа произошла в августе.
Считается, что жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини позировала для Леонардо да Винчи. Точно определить принадлежность найденных останков пока не представляется возможным.
Увеличение числа выдаваемых россиянам долгосрочных многократных виз связано с повышением уровня общей безопасности при их выдаче, заявил генеральный консул Итальянской Республики в Москве Пьергабриэле Пападиа де Боттини.
Ухудшение отношений с Западом вызвало резкое снижение туристического потока в Испанию и Италию, которые планируют предпринять меры для возвращения туристов из России, пишет британская газета the Guardian.
Виза российскому певцу и депутату Госдумы Иосифу Кобзону была выдана из гуманитарных соображений, заявили в посольстве Италии.
Лидеры двух стран в среду провели переговоры по теме сохранения Греции в еврозоне. Кроме того, Обама и Ренци коснулись вопроса координации усилий в борьбе с терроризмом.
Делегация Абхазии приняла участие в девятом Всемирном конгрессе Торгово-промышленных палат в Турине
Лидер оппозиционной итальянской партии "Лига Севера", евродепутат Маттео Сальвини пришел на заседание Европарламента в Страсбурге в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина. Смотрите на видео, как политик объяснил свой поступок.
Итальянская девушка Аделина Путин решила попасть в политику, используя знаменитую фамилию. Смотрите на видео, что она говорила о своем участии в предвыборной кампании и российском президенте.
В ходе спасательной операции из воды удалось достать около 30 человек.
Позиция Италии заключается в том, что есть минское соглашение, в соответствии с которым нужно усилить роль мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил журналистам глава итальянского МИД Паоло Джентилони.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.