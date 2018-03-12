Новости по теме Газпром

Совет директоров "Газпрома" единогласно принял решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления сроком на пять лет.
Турция, как известно, плотно "сидит" на российском газе. Ожидать ли разрыва контрактов и прекращения поставок? И какова, в связи с новыми геополитическими обстоятельствами, судьба проекта "Турецкий поток", рассказал Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.
"Укртрансгаз" сообщает, что в газохранилищах Украины хранится 16,831 миллиарда кубометров голубого топлива, что на два процента больше показателей прошлого года. Закачки природного газа в ПХГ продолжаются на семи газохранилищах в режиме более 70 миллионов кубометров ежесуточно.
Две нитки газопровода "Северный поток-2" суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год будут идти от побережья России через Балтийское море до побережья Германии.
Украинская компания, по данным "Коммерсанта", готова направить эти деньги на покупку газа для закачки в подземные хранилища. Решение по выдаче аванса "Нафтогазу", вероятнее всего, будет принимать высшее руководство России.
Разрешение, связанное с ТЭО для работы в турецких территориальных водах для первой линии газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров нового проекта трубопроводной системы, предоставлено, заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал достигнутые на трехсторонних переговорах Россия-Украина-ЕС договоренности между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.