Новости по теме Генеральная прокуратура Абхазии

Народное Собрание Абхазии проводит экстренное заседание по факту взрыва служебного автомобиля депутата парламента Алмаса Джапуа.
Уголовное дело по факту сноса "дома купца Качикяна" будет вести следственное управление Генеральной прокуратуры.
Оставшийся срок наказания осужденный в России Константин Смыр будет отбывать в СИЗО МВД Абхазии, в соответствии с законодательством республики, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.
В отношении организаторов бунта в СИЗО МВД Абхазии в селе Дранда Гулрыпшского района прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
Заключенный Драндского СИЗО Бачуки Латария совершил побег в четверг утром 10 декабря.
Преступник сбежал из Драндского следственного изолятора в ночь со среды на четверг.
Уголовное дело возбуждено за совершение незаконной массовой выдачи общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии.
Уголовное дело возбуждено за совершение незаконной массовой выдачи общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии.
Генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия рассказал корреспонденту Sputnik о внесенном на рассмотрение Парламента проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия".
Генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломия внес на рассмотрение Парламента проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Абхазия "О прокуратуре Республики Абхазия".
Против ряда сотрудников ЮСК Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до 6 лет, и хищение чужого вверенного виновному имущества.
Судья Сухумского городского суда отказал в удовлетворении жалобы адвокатов генерального директора ООО “Южная строительная компания” Вадима Матуа о признании незаконности постановления следователя Генеральной прокуратуры Абхазии о возбуждении уголовного дела против их подзащитного.
Виталий Бельский, научный руководитель Центра борьбы с терроризмом Института ЕврАзЭС, о некоторых важных направлениях обмена опытом, а также осуществлении совместных оперативно-розыскных мероприятий абхазских и российских правоохранительных органов.
Показатели работы правоохранительных органов остаются на прежнем уровне, раскрывается только треть зарегистрированных преступлений, заявил Алексей Ломия.
Генпрокурор республики Алексей Ломия опроверг слухи о личном конфликте с новым министром внутренних дел.
На данном этапе следствия установлены факты хищения ООО "Южная строительная компания" на более чем 50 миллионов, отметил Алексей Ломия.
Генпрокурор республики предложил передать СГБ некоторые функции сотрудников Управления по контролю над оборотом наркотиков при МВД Абхазии, учитывая какую угрозу национальной безопасности представляет уровень наркотизации общества.
Роль стационарных постов милиции в борьбе с нарушителями на дорогах завышена, более результативным представляется ведение учета наиболее аварийно-опасных участков, отметил Алексей Ломия.
Участковые инспекторы на местах не выявляют лиц, допускающих противоправное поведение, не ставят их на профилактический учет в целях последующего контроля их поведения, заявил Алексей Ломия.
Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Абхазии и России должен стать серьезным подспорьем в работе правоохранительных органов Абхазии, заявил Алексей Ломия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.