Новости по теме МИД Абхазии

Очередной доклад МИД Грузии о ситуации в сфере защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии лежит не в правовой плоскости, а в сугубо политической, отметил Ираклий Хинтба.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
МИД Абхазии призывает ПАСЕ и другие европейские организации пересмотреть свои давно устаревшие однобокие подходы к сторонам конфликта и переосмыслить собственную политику, исходя из существующих в регионе Южного Кавказа политических реалий.
Меморандум о взаимодействии подписали МИД Абхазии и итальянская Ассоциация "Европа-Абхазия", основная цель которой установить позитивный имидж Абхазии в Европе путем проведения совместных культурных и социальных мероприятий.
МИД Абхазии должен наращивать интенсивность работы по отстаиванию наших национальных интересов на международной арене, сказал Хаджимба.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии прокомментировало решение правительства республики о присоединении к российским санкциям против Турции
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал о том, повлияет ли ухудшение отношений Турции и России на работу абхазских представительств в Турции.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал о том, что в Москве представители абхазской делегации встречались с послом Сирийской арабской республики и с послом Палестины.
Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал в интервью агентству Sputnik о ходе Женевских дискуссий и отношениях с нынешним руководством Грузии, о перспективах снятия запрета на покупку недвижимости в Абхазии иностранцами и о возможности увеличения поставок фруктов из Абхазии в РФ, а также опроверг слухи о вступлении граждан республики в ряды ИГ.
Абхазская диаспора с пониманием относится к сложившейся ситуации и желает скорейшего улучшения российско-турецких отношений,заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии.
Ключевым вопросом в отношениях Грузии, Южной Осетии и Абхазии является подписание соглашения о неприменении силы. Грузия подобный документ подписывать отказывается, заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба.
Для принятия правильных решений необходимо серьезное профессиональное исследование всех составляющих эту проблему аспектов, как экономических, так и социальных, чего пока сделано не было, сказал глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
Абхазия будет продолжать политический диалог с Грузией, не обольщаясь по поводу близкого прорыва, заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба.
Нужны масштабные закладки новых плантаций, что позволит сделать экспорт в РФ южных фруктов более объемным, отметил глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба.
Глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба ответил отрицательно на вопрос, были ли попытки использования Абхазии в качестве перевалочного пункта для бегства в Турцию, а оттуда на захваченные ИГ территории.
Как заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба, Абхазия и Сирия проявили большую заинтересованность в укреплении и углублении сирийско-абхазских отношений. По его словам, в признании Сирией Абхазии "нет ничего невозможного".
МИД Абхазии отреагировал на заявления грузинских политиков, утверждающих, что республика ведет переговоры с Грузией относительно своего статуса.
МИД Абхазии выразил возмущение по поводу очередного отказа спортсменам из Абхазии в участии в спортивных соревнованиях. Грузия нарушила принцип недопустимости вмешательства политики в спорт, заявило внешнеполитическое ведомство Абхазии.
Глава МИД Абхазии встретился с делегацией Республики Науру во вторник.
Вопросы гуманитарного характера, вопросы экологического характера, конечно, важны, однако вопрос безопасности в наших переговорах является ключевым, заявил министр иностранных дел Абхазии на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.