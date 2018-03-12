Новости по теме Сергей Шамба

Новоизбранным председателем республиканской политической партии "Единая Абхазия" стал Сергей Шамба. Выборы руководителя партии прошли в среду 27 января в ходе VI съезда РПП "Единая Абхазия".
Новоизбранным председателем республиканской политической партии "Единая Абхазия" стал Сергей Шамба. Выборы руководителя партии прошли в среду 27 января в ходе VI съезда РПП "Единая Абхазия".
Руководители РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года подписали Беловежские Соглашения, которые констатировали прекращение существования СССР и декларировали образование Содружества Независимых государств.
О развитии рынка недвижимости и, в том числе, жилья как одного из важнейших направлений социально-экономического развития Республики Абхазия, рассуждает директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Закон "Об особых экономических зонах" во втором чтении принят Парламентом 23 сентября.
Круглый стол на тему: "Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений" начал свою работу в Сухуме.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.