Новости по теме Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные перед ней задачи выполнены.
По предварительной версии полиции, причиной взрыва стал заминированный автомобиль, который взорвался, находясь между двумя автобусами, около 30 человек погибли, 75 получили ранения.
США болезненно относятся к стремлению лидеров ведущих стран Европы проводить самостоятельную внешнюю политику, считает глава думского комитета по труду и соцполитике Ольга Баталина.
Парламентарии опубликовали "список Савченко", в который, помимо президента России, вошли еще 28 человек. Политики хотят запретить им въезд на территорию Евросоюза, заморозить их активы и конфисковать имущество.
Лидеры России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выразили настрой на развитие сотрудничества в энергетической и военно-технической сферах.
Сотрудничество с зарубежными коллегами необходимо для того, чтобы помогать иностранному бизнесу "открывать для себя Россию", заявил президент Владимир Путин. Для этих целей можно использовать потенциал Торгово-промышленной палаты, отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы проведения встречи Владимира Путина с руководителями нефтяных компаний.
"Левада-центр" сообщает, что согласно преведенному опросу деятельность правительства Российской Федерации одобряют 51% россиян (год назад — 50%).
Прорывными договоренностями нынешний саммит в белорусской столице отмечен не был, все основные моменты обсуждались кулуарно и в узком составе.
Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем продвижении двухсторонней интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии, решения проблем в сфере энергетики, улучшения ситуации на абхазо-российской границе и другие значимые вопросы.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин во время рабочей встречи обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии и решения проблем в сфере энергетики.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге во вторник подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России делает то, что считает правильным и может отстоять свои решения, считает президент "Формулы-1" Берни Экклстоун.
Для развития абхазо-российского сотрудничества желательны более регулярные встречи президентов двух стран, сказала секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба по итогам рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся 18 февраля, рассказал журналистам о целях поездки в Москву.
С момента последней встречи произошло большое количество перемен, подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Рауль Хаджимба.
Подписан ряд секторальных договоров в развитие основного договора, и есть вопросы, которые решаются по теме безопасности, вопросы экономики, вопросы социального характера, сказал Хаджимба.
В ходе визита в Россию президент Абхазии намерен обсудить ход реализации Договора о союзничестве и партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После матча Тарасов снял игровую майку, под которой оказалась футболка с изображением Путина, за что может получить длительную дисквалификацию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.