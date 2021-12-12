https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/sputnik-nedeli-novyy-glava-mvd-soglashenie-o-gazifikatsii-i-prizyvy-k-vaktsinatsii-1036696534.html

Sputnik недели: новый глава МВД, соглашение о газификации и призывы к вакцинации

Sputnik недели: новый глава МВД, соглашение о газификации и призывы к вакцинации

На уходящей неделе в Абхазии произошло немало событий – назначение нового министра внутренних дел, подписание соглашения о газификации Абхазии, призыв... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T21:00+0300

2021-12-12T21:00+0300

2021-12-12T22:17+0300

в абхазии

новости

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SputnikCOVID-19 и призывы президентаВ Абхазии продолжают бороться против коронавирусной инфекции, , общее число выявленных случаев COVID-19 превысило 36 тысяч на этой неделе. Более 29 тысяч человек выздоровел, 539 умерли.Глава Минздрава накануне сообщил о росте заражений коронавирусом в районах, где зафиксированы случаи госпитализации семьями. По его словам в Гудаутской ЦРБ - главном ковидном госпитале республики - открывается допотделение на 30 мест.Выступая на расширенном заседании в администрации Гагрского района 8 декабря, президент Абхазии Аслан Бжания предложил увольнять работников сферы образования, которые не прививаются от коронавирусной инфекции.По словам Бжания, темпы вакцинации очень низкие, и необходимо исправлять ситуацию."Мы тратим деньги на это дело. Просим. Нас ставят в приоритет. Субъектам Российской Федерации не отдают (вакцину - прим.), и мы здесь не можем процесс организовать. Давайте дружнее. Обяжите всех учителей. Не бойтесь быть плохими. Не будете плохими. Это правильная позиция - увольнять тех, кто не будет делать вакцины", - заявил он.Глава государства также поручил представителям сферы образования составить графики вакцинации по школам, селам, педагогам и направить их в Сухум. Бжания добавил, что лично будет контролировать выполнение этой задачи.Соглашение по газификацииДевятого декабря Абхазия и Россия подписали Соглашение и Дорожную карту по взаимодействию участников при разработке и согласовании Генеральной схемы газификации республики.Документ предусматривает организацию выполнения работ по разработке и согласованию Генеральной схемы газификации республики, которые должны быть проведены в 2021-2022 годах.Средства на разработку генеральной схемы газификации предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.Новый глава МВДМинистром внутренних дел Абхазии назначен Вальтер Бутба, соответствующий указ 6 декабря подписал президент Аслан Бжания.Второго декабря стало известно, что Дмитрий Дбар был освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии и назначен начальником Госслужбы охраны республики. Временно исполняющим обязанности главы МВД был назначен генерал-майор Руслан Ажиба. Вальтер Бутба родился 13 августа 1975 года в Очамчыре.В тот же день, в Министерстве внутренних дел Абхазии прошло совещание руководства ведомства с начальниками подразделений центрального аппарата, городских управлений и районных ОВД. Коллективу Министерства внутренних дел Абхазии представили заместителя министра, начальника милиции общественной безопасности Зураби Зантария, и замминистра, начальника СОБР МВД Дмитрия Кучуберия.Другие кадровые решения9 декабря экс-глава МИД Абхазии Даур Кове приступил к работе в новой должности проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.Внешнеполитическое ведомство Абхазии Даур Кове возглавлял с 2016 года, его на посту в ноябре этого года сменил Инал Ардзинба.Ранее Кове также сообщал, что после того, как он покинул пост главы МИД, ему предложили должность заместителя секретаря Совбеза.Первого декабря он в качестве заместителя секретаря Совбеза провел ряд встреч в Минске вместе с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.10 декабря стало известно о том, что гендиректором РУП "Абхазавтодор" стал Михаил Логуа. На эту должность он был назначен 22 октября приказом вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган.Ранее руководителем предприятия был Борис Ачба, которого 5 мая 2021 года Сухумский городской суд признал виновным в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и приговорил к семи годам заключения под стражу с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества.Государственные СМИ объединили8 декабря было объявлено о том, что республиканские газеты "Апсны" и "Республика Абхазия", а также информационное агентство "Апсныпресс" объединят в республиканское государственное учреждение "Апснымедиа".Директором "Апснымедиа" назначен журналист Роберт Джопуа. Его представили коллективам двух государственных газет и информационного агентства. Джопуа отметил, что приложит усилия для того, чтобы две газеты и информагентство работали в ногу со временем."В современном мире газетам трудно конкурировать в информационном поле с электронными средствами массовой информации, но нужно делать все, чтобы эту проблему решать. Мы надеемся на помощь государства в реализации задуманных идей и решении проблем", - сказал Джопуа.Участники встречи обсудили основные функции нового холдинга, его роли в развитии трех учреждений, штатного расписания и повышения заработных плат и другие организационные вопросы.Программа развития АЖДСанкт-Петербургский госуниверситет путей сообщения имени императора Александра I подготовит программу развития Абхазских железных дорог до 2035 года рассказал гендиректор АЖД Арсоу Читанава."К нам приедут специалисты, которые оценят состояние тоннелей и мостов АЖД, они проведут комплексное обследование и выработают рекомендации по их реконструкции и ремонту", - сказал он.Также в Петербурге Читанава встретился с гендиректором акционерного общества "ЛенГипрострой" Алексеем Драпезо. Они обсудили вопросы модернизации энергетического хозяйства АЖД и договорились о приезде специалистов для ревизии, оценки тяговых подстанций и контактной сети железных дорог.В рамках рабочего визита Читанава в Москву была проведена встреча с руководством РЖД. По итогам стороны договорились, что РЖД передаст Абхазии два магистральный электровоза и тепловоза."АЖД использует электровозы ВЛ-8, они очень старые, изжили себя, им более 50 лет. Новые машины - современные, они позволят нам на ближайшие 10 лет решить вопрос бесперебойного обеспечения трансперевозочного процесса с наличием тягового передвижного состава. В скором времени наша делегация поедет в Россию для осмотра этих машин и для подписания акта приема передачи", - отметил Читанава.Был подписан договор с международным контейнерным оператором "РЖД Бизнес Актив", работа над документом велась год. Он предусматривает перевозку грузов в контейнерах из Абхазии в Россию.Спортивные достиженияБоксер из Абхазии Игорь Адлейба единогласным решением судей одержал победу в шестираундовом поединке над спортсменом из Украины Асифом Керимовым на вечере бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге 11 декабря."Мы боксировали все шесть раундов, у меня был большой простой, не боксировал с апреля, были некоторые проблемы со здоровьем. Со временем я набрал необходимую форму, готовился к титульному бою в январе, но из-за пандемии отменили встречу. Меня хотели отправить домой, однако промоутер сказал, что есть возможность провести рейтинговый бой. Я согласился потому, что долго не выходил на ринг", - сказал Игорь Адлейба в интервью Sputnik по окончанию встречи.Еще один молодой боксер из Абхазии Даниил Квициния занял второй место во всероссийских соревнованиях, которые прошли в москве с 4 по 11 декабря. По итогам турнира, юноша вошел в состав сборной России по боксу 2008 года рождения.Двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, мастер спорта международного класса Борис Багателия стал обладателем Кубка России по дзюдо среди ветеранов 12 декабря. Удачным оказалось воскресенье, 12 декабря и для абхазских бойцов тхэквондо. Они заняли шесть призовых мест в соревнованиях по тхэквондо "Московский вызов" в столице России. Первые места заняли Самир Бадия и Гарик Текнеджян, второе место занял Леонард Керян, бронзовыми призерами турнира стали Энвер Отырба, Инал Смыр и Вероника Чакрян.

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