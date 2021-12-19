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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/sputnik-nedeli-otbytie-gospitalya-deputatskiy-immunitet-i-perspektivy-aeroporta-1036829745.html
Sputnik недели: отбытие госпиталя, депутатский иммунитет и перспективы аэропорта
Sputnik недели: отбытие госпиталя, депутатский иммунитет и перспективы аэропорта
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 13 по 19 декабря. 19.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-19T19:15+0300
2021-12-19T19:15+0300
в абхазии
новости
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На этой неделе депутаты Парламента приняли решение по вопросу неприкосновенности своих коллег, президент посетил с рабочим визитом Новый Афон, из республики уехал мобильный ковид-госпиталь Минобороны России.SputnikДепутатская неприкосновенностьШестнадцатого декабря генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждении уголовного дела в отношении них.На следующий день состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривалось представление Генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности депутатов.Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела.На заседании присутствовали 20 депутатов, против лишения неприкосновенности Ардзинба и Кокая проголосовали 17."Я считаю, что решение, оно само по себе законное, оно предусмотрено действующим законодательством. Но оно несправедливое, на мой взгляд, и необъективное. Потому что помимо депутатов парламента в рамках уголовного расследования сегодня у нас по делу предъявлено обвинение сотрудникам милиции, заместителю министра и еще другому фигуранту. И у нас получается депутаты проголосовали по принципу "своих не сдаем". В настоящее время крайними у нас остаются сотрудники милиции, которые по роду своей деятельности исполняли свои служебные обязанности", - прокомментировал решение депутатов генпрокурор.Агрба отметил, что дальнейшая работа в рамках этих дел будет продолжаться с учетом отказа о снятии полномочий.Встреча президента с депутатамиПятнадцатого декабря Аслан Бжания встретился с депутатами Парламента. Он рассказал, что на поддержку реального сектора экономики в Инвестпрограмме 2023-2025 годов предусмотрен один миллиард 800 миллионов рублей.Эти средства будут затрачены на субсидирование части процентной ставки по кредитам, а также возмещение части прямых затрат, отметил он.Также Бжания обсудил с депутатами тему открытия аэропорта. Он отметил, что до конца 2021 года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении аэропорта.Аэропорт – это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны, отметил он.16 декабря Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании в четверг.Затронул глава государства и текущую политическую обстановку в стране. Он призвал население страны воздержаться от митинга, который намечен на 21 декабря.В Афон с проверкойСемнадцатого декабря Аслан Бжания посетил с рабочим визитом Новый Афон.Президент Абхазии посетил детский сад "Алашара".Строительство детского сада в рамках Инвестпрограммы началось в 2017 году, он был сдан в эксплуатацию в 2019 году. 1 сентября 2020 года учреждение открыло свои двери, однако уже в мае 2021 года детский сад пришлось закрыть.По словам воспитателей, во дворе появились змеи, внутри здания пошли трещины, а в подвале стала собираться вода.Начальник Управления по капитальному строительству Тимур Агрба отметил, что подрядчик в настоящее время завершает работы на объекте, в местах трещин будут поставлены пломбы, за динамикой будут наблюдать специалисты.Также глава государства ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту разводящих сетей, а также капремонта системы водоотведения в Новом Афоне.Как рассказал Тимур Агрба, лимит финансирования на капитальный ремонт разводящих сетей – 100 миллионов 664 тысячи рублей. Работы разделены на два года. На текущий момент профинансировано 17 миллионов 919 тысяч рублей. Общая протяженность трубопровода 15 310 метров, уже проложено 4600 метров.Аслан Бжания проинспектировал ход работ по укреплению оползневого склона проселочной автодороги в селе Анхуа Гудаутского района.Лимит финансирования на проведение работ более 20 миллионов рублей.Уже профинансировано более пяти миллионов рублей. Работы будут проходить в два этапа.Оползень в селе Анхуа произошел в начале лета 2021 года. В ширину участок достигает около 30 метров, а в длину – до 70-80 метров.Весна и выборыТриданцатого декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении парламентских выборов в Парламент. Они состоятся 12 марта.Предыдущие выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.Отъезд "помощника"Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме 13 декабря, медики уехали из Абхазии 16 декабря.За время пребывания мобильного госпиталя в Абхазии медики приняли более двух тысяч человек - 645 стационарно и полторы тысячи амбулаторно.По сравнению с первым визитом мобильного госпиталя, на этот раз к врачам поступали пациенты с более сложным течением болезни, отметил начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов.Аварийный мостНа этой неделе в соцсетях распространилась информация о том, что Гумистинский мост находится в аварийном состоянии. Это один из главных мостов республики, связывающий западную Абхазию со столицей.Реконструкция существующего моста невозможна, пока не будет построен новый мост, так как альтернативная дорога через Нижнюю Эшеру также является аварийной, рассказал Sputnik начальник УКС Тимур Агрба.По предварительным прогнозам, строительство нового Гумистинского моста начнется в 2023 году. Длина сооружения составит 280 метров, его построят на расстоянии 70 метров от нынешнего моста. После строительства нового моста, старый будет закрыт на реконструкцию.Ткуарчал на карантине14 декабря стало известно, что Ткуарчалский район закрыт на карантин до 20 декабря. В Ткуарчале работают только жизненно важные объекты – магазины, аптеки и хлебозавод.Такая мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19. За пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом. Местные власти оценили, что это большая цифра для района с немногочисленным населением.Новая должностьУказом президента Аслана Бжания от 16 декабря Игорь Ахба был отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу.В тот же день приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии по евразийской интеграции.Зеленый рекордЭкспорт фейхоа из Абхазии в Россию в 2021 году увеличился почти вдвое, в то же время мандаринов вывезено вдвое меньше, чем в 2020 году,. Об этом сообщила Sputnik начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.Согласно данным Государственного таможенного комитета, на данный момент экспортировали 1 851 тонну фейхоа, в прошлом году в это же время было вывезено 990 тонн.Успехи неделиАбхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение".Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером.Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией "Русский ПЕН-центр". В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. В длинный список участников вошли 99 литераторов.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-remontu-vodoprovoda-v-novom-afone-1036752648.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/rukovodstvo-mobilnogo-gospitalya-minoborony-rossii-rasskazalo-o-rabote-v-abkhazii-1036730650.html
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Sputnik недели: отбытие госпиталя, депутатский иммунитет и перспективы аэропорта

19:15 19.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава Сухумский аэропорт
Сухумский аэропорт - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 13 по 19 декабря.
На этой неделе депутаты Парламента приняли решение по вопросу неприкосновенности своих коллег, президент посетил с рабочим визитом Новый Афон, из республики уехал мобильный ковид-госпиталь Минобороны России.
Sputnik

Депутатская неприкосновенность

Шестнадцатого декабря генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждении уголовного дела в отношении них.
На следующий день состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривалось представление Генпрокурора Абхазии о лишении неприкосновенности депутатов.
Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела.
На заседании присутствовали 20 депутатов, против лишения неприкосновенности Ардзинба и Кокая проголосовали 17.
Народное Собрание Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
В Абхазии
Депутаты проголосовали против лишения неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая
17 декабря, 13:53
"Я считаю, что решение, оно само по себе законное, оно предусмотрено действующим законодательством. Но оно несправедливое, на мой взгляд, и необъективное. Потому что помимо депутатов парламента в рамках уголовного расследования сегодня у нас по делу предъявлено обвинение сотрудникам милиции, заместителю министра и еще другому фигуранту. И у нас получается депутаты проголосовали по принципу "своих не сдаем". В настоящее время крайними у нас остаются сотрудники милиции, которые по роду своей деятельности исполняли свои служебные обязанности", - прокомментировал решение депутатов генпрокурор.
Агрба отметил, что дальнейшая работа в рамках этих дел будет продолжаться с учетом отказа о снятии полномочий.

Встреча президента с депутатами

Пятнадцатого декабря Аслан Бжания встретился с депутатами Парламента. Он рассказал, что на поддержку реального сектора экономики в Инвестпрограмме 2023-2025 годов предусмотрен один миллиард 800 миллионов рублей.
Эти средства будут затрачены на субсидирование части процентной ставки по кредитам, а также возмещение части прямых затрат, отметил он.
Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
В Абхазии
Бжания рассказал о поддержке реального сектора экономики за счет Инвестпрограммы
15 декабря, 12:25
Также Бжания обсудил с депутатами тему открытия аэропорта. Он отметил, что до конца 2021 года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении аэропорта.
Аэропорт – это тысячи рабочих мест, возможность развивать курортную сферу и в целом экономику страны, отметил он.
16 декабря Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании в четверг.
Самолёты в аэропорту Новосибирска - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2021
В Абхазии
Российский эксперт оценил решение о создании "Абхазских авиалиний"
Вчера, 17:15
Затронул глава государства и текущую политическую обстановку в стране. Он призвал население страны воздержаться от митинга, который намечен на 21 декабря.

В Афон с проверкой

Семнадцатого декабря Аслан Бжания посетил с рабочим визитом Новый Афон.
Президент Абхазии посетил детский сад "Алашара".
Строительство детского сада в рамках Инвестпрограммы началось в 2017 году, он был сдан в эксплуатацию в 2019 году. 1 сентября 2020 года учреждение открыло свои двери, однако уже в мае 2021 года детский сад пришлось закрыть.
По словам воспитателей, во дворе появились змеи, внутри здания пошли трещины, а в подвале стала собираться вода.
Начальник Управления по капитальному строительству Тимур Агрба отметил, что подрядчик в настоящее время завершает работы на объекте, в местах трещин будут поставлены пломбы, за динамикой будут наблюдать специалисты.
Вид с Иверской горы на Н. Афон. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
Президент проверил построенный по Инвестпрограмме детский сад в Новом Афоне
17 декабря, 11:29
Также глава государства ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту разводящих сетей, а также капремонта системы водоотведения в Новом Афоне.
Как рассказал Тимур Агрба, лимит финансирования на капитальный ремонт разводящих сетей – 100 миллионов 664 тысячи рублей. Работы разделены на два года. На текущий момент профинансировано 17 миллионов 919 тысяч рублей. Общая протяженность трубопровода 15 310 метров, уже проложено 4600 метров.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания посетил детский сад в Алашара Новом Афоне - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
В Абхазии
Бжания проверил ход работ по ремонту водопровода в Новом Афоне
17 декабря, 11:54
Аслан Бжания проинспектировал ход работ по укреплению оползневого склона проселочной автодороги в селе Анхуа Гудаутского района.
Лимит финансирования на проведение работ более 20 миллионов рублей.
Уже профинансировано более пяти миллионов рублей. Работы будут проходить в два этапа.
Оползень в селе Анхуа произошел в начале лета 2021 года. В ширину участок достигает около 30 метров, а в длину – до 70-80 метров.
Ремонтные работы на участке дороги в селе Анхуа - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
В Абхазии
Президент проверил ремонтные работы на участке дороги в селе Анхуа
17 декабря, 12:30

Весна и выборы

Триданцатого декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении парламентских выборов в Парламент. Они состоятся 12 марта.
Предыдущие выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.

Отъезд "помощника"

Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме 13 декабря, медики уехали из Абхазии 16 декабря.
За время пребывания мобильного госпиталя в Абхазии медики приняли более двух тысяч человек - 645 стационарно и полторы тысячи амбулаторно.
По сравнению с первым визитом мобильного госпиталя, на этот раз к врачам поступали пациенты с более сложным течением болезни, отметил начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов.
Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о проделанной работе в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Руководство мобильного госпиталя Минобороны России рассказало о работе в Абхазии
15 декабря, 15:55

Аварийный мост

На этой неделе в соцсетях распространилась информация о том, что Гумистинский мост находится в аварийном состоянии. Это один из главных мостов республики, связывающий западную Абхазию со столицей.
Реконструкция существующего моста невозможна, пока не будет построен новый мост, так как альтернативная дорога через Нижнюю Эшеру также является аварийной, рассказал Sputnik начальник УКС Тимур Агрба.
По предварительным прогнозам, строительство нового Гумистинского моста начнется в 2023 году. Длина сооружения составит 280 метров, его построят на расстоянии 70 метров от нынешнего моста. После строительства нового моста, старый будет закрыт на реконструкцию.
Гумистинский мост - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
В Абхазии
Глава УКС прокомментировал информацию об аварийности Гумистинского моста
14 декабря, 15:12

Ткуарчал на карантине

14 декабря стало известно, что Ткуарчалский район закрыт на карантин до 20 декабря. В Ткуарчале работают только жизненно важные объекты – магазины, аптеки и хлебозавод.
Такая мера вызвана ростом заболеваемости COVID-19. За пять дней в районе было выявлено более 120 человек с ковидом. Местные власти оценили, что это большая цифра для района с немногочисленным населением.
Улица в городе Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
В Ткуарчалском районе объявили карантин
14 декабря, 22:44

Новая должность

Указом президента Аслана Бжания от 16 декабря Игорь Ахба был отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу.
В тот же день приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии по евразийской интеграции.
Посол Абхазии в России Игорь Ахба - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
В Абхазии
Игорь Ахба назначен спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции
16 декабря, 14:37

Зеленый рекорд

Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию в 2021 году увеличился почти вдвое, в то же время мандаринов вывезено вдвое меньше, чем в 2020 году,. Об этом сообщила Sputnik начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета республики Асида Квициния.
Согласно данным Государственного таможенного комитета, на данный момент экспортировали 1 851 тонну фейхоа, в прошлом году в это же время было вывезено 990 тонн.
Сбор фейхоа - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
В Абхазии
Экспорт фейхоа из Абхазии в Россию вырос в два раза
14 декабря, 12:00

Успехи недели

Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение".
Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером.
Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией "Русский ПЕН-центр". В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. В длинный список участников вошли 99 литераторов.
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