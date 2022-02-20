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Sputnik недели: подготовка к выборам в Парламент, бюджет и отчет перед президентом

Sputnik недели: подготовка к выборам в Парламент, бюджет и отчет перед президентом

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 14 по 20 февраля. 20.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-20T20:30+0300

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Первое заседание весенней сессии Парламента Абхазии, встреча президента с главами ведомств, которые отчитались ему о показателях и итогах 2021 года, обострение обстановки в Донбассе и готовность Абхазии оказать поддержку - подробно об этом и не только в обзоре Sputnik.SputnikВстреча с президентом19 февраля президент Аслан Бжания провел расширенное заседание, посвященное актуальным вопросам экономического развития республики и основным итогам 2021 года.Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария представил отчет об исполнении доходов бюджета Фонда за 2021 год. По его данным, в целом бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в сумме свыше 4,7 млн руб. Остаток невыплаченной суммы составил более 47, 5 млн руб. Основной причиной несвоевременного финансирования выплат Гулария назвал недопоступление запланированных в бюджете Фонда средств в 2020 году в связи с введением чрезвычайной ситуации и ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.По словам председателя государственного таможенного комитета Абхазии Отара Хеция. показатели начисления таможенных платежей в 2021 году составили 2 млрд 732 млн руб., что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 577 млн руб., проинформировал он.Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган задействовать весь спектр возможностей и механизмов для ускорения сроков реализации Инвестиционной программы за 2022 год.Помощь ДонбассуВ последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в случае необходимости Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу."С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими на Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса", - говорится в заявлении президента.Президент выразил надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.18 февраля МЧС Абхазии сообщило, что готово оказать всяческую помощь коллегам из Донецкой и Луганской Народных Республик и направить на помощь оперативные подразделения.В этот же день на сайте администрации столицы вышло сообщение о том, что Сухум готов принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в регионе.По поручению главы Сухума Беслана Эшба, с главами Донецка и Луганска связались по телефону заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба и предложили в случае необходимости принять жителей донбасских республик.Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили абхазских коллег за их предложение.Подготовка к выборамЦентральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала 119 кандидатов в депутаты Парламента республики. 18 февраля ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты, зарегистрированного по Дурипшскому избирательному округу на основе его личного обращения.Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей. Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.На выборы депутатов приглашены 30 международных наблюдателей. Приглашены наблюдатели из России, Приднестровья, Южной Осетии. По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей.Заседание Парламента17 февраля состоялось открытие весенней сессии шестого созыва Парламента Абхазии.Главной темой стало рассмотрение законопроекта о республиканском бюджете за 2022 год. Он был принят в окончательном чтении.Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России. Также был утвержден общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 984 миллиона 733 тысячи рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год – 554 миллиона 175 тысяч рублей.Проект республиканского бюджета был принят с поправками. Из статьи "Национальная экономика" были исключены траты в размере 55 миллионов 500 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.Поправки также предусматривают выделение бюджетных средств "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей в виде субсидии на приобретение и установку приборов учета электроэнергии, также 50 миллионов рублей в виде дотаций на формирование аварийного запаса материалов для поддержания электроэнергетической отрасли Абхазии.Не была одобрена поправка об исключении трат в сумме 50 миллионов рублей на оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса.Также Парламент Абхазии принял постановление о порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона "О судебной власти" в части автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии.По решению депутатов, АСИС будет внедрена в судах с 2023 года. Согласно предыдущему постановлению Парламента, введение в действие АСИС было отложено до 1 января 2022 года, срок переносился не в первый раз.Ситуация с коронавирусомПо данным на 20 февраля, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 50558 человек, из них 42219 умерли.На этой неделе в Гудаутском госпитале было открыто дополнительное отделение для инфицированных. Оно заполнилось за два дня.По мнению заведующей инфекционного отделения ЦРБ Гудауты Ангелины Отырба, дальнейший рост больных с коронавирусной инфекцией продолжится ближайшие несколько недель, так как в стране не соблюдаются должным образом ограничительные меры.С 27 января школы в Сухуме и районах Абхазии находились на карантине.С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме средней школы № 2 имени Пушкина, где болеет ковидом значительное количество детей и учителей. Такое решение приняла столичная администрация. Откроются школы в Галском и Очамчырском районах.До конца февраля продлили карантин в школах и детсадах Гагрского района.Ситуация в энергетике15 февраля в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция начальника управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхаса Чанба. По его словам, в 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей – это оплата за 41,7% от общего объема потребленной электроэнергии.По сравнению с 2020 годом наблюдается прирост потребления электроэнергии в стране – в 2021 году было потрачено более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. Потери "Черноморэнерго" составляют порядка 500 миллионов рублей, проинформировал Чанба и добавил, что львиная доля этого объема является неучтенной, и эти неоплаченные киловатты финансовым бременем ложатся на население.Что касается собираемости средств за электроэнергию в селах республики, то, по словам Алхаса Чанба, эта проблема связана с более низкой платежеспособностью сельского населения.Говоря о существующих тарифах за электроэнергию, Алхас Чанба заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".Энергетик рассказал о готовящихся изменениях тарифной сетки для юридических лиц, коммерческих предприятий, а также для физических лиц. Что до незащищенных слоев населения, то существует идея создания некого социального пакета, который будет включать в себя лимитированный объем потребления и фазность при подключении линии электропередач.Говоря о борьбе с незаконным майнингом криптовалюты, Алхас Чанба подчеркнул, что у "Черноморэнерго" в этом плане ограничены полномочия.Тем временем, 16 февраля российская делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики, прибыла в Абхазию.Специалисты подрядной организации из России представили несколько сценариев развития газификации Абхазии.Российские специалисты представили следующие сценарии развития газификации Абхазии:сетевая газификация, автономная газификация сжиженным природным газом, газификация объектов энергетики.Международная повестка16 февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны.Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.Ардзинба и Захарова также обсудили параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД республики.В частности, рассматривались инструменты налаживания взаимодействия медиацентра МИД Абхазии с ключевыми информационными агентствами России.

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