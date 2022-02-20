https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/sputnik-nedeli-podgotovka-k-vyboram-v-parlament-byudzhet-i-otchet-pered-prezidentom-1037683038.html
Sputnik недели: подготовка к выборам в Парламент, бюджет и отчет перед президентом
Sputnik недели: подготовка к выборам в Парламент, бюджет и отчет перед президентом
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 14 по 20 февраля. 20.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-20T20:30+0300
2022-02-20T20:30+0300
2022-02-20T20:46+0300
абхазия
экономика
политика
в абхазии
общество
мировая пандемия коронавируса covid-19
проблемы энергетической отрасли в абхазии
парламент абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583704_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1ba528730ccd6bd1a0a66207a7291de7.jpg
Первое заседание весенней сессии Парламента Абхазии, встреча президента с главами ведомств, которые отчитались ему о показателях и итогах 2021 года, обострение обстановки в Донбассе и готовность Абхазии оказать поддержку - подробно об этом и не только в обзоре Sputnik.SputnikВстреча с президентом19 февраля президент Аслан Бжания провел расширенное заседание, посвященное актуальным вопросам экономического развития республики и основным итогам 2021 года.Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария представил отчет об исполнении доходов бюджета Фонда за 2021 год. По его данным, в целом бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в сумме свыше 4,7 млн руб. Остаток невыплаченной суммы составил более 47, 5 млн руб. Основной причиной несвоевременного финансирования выплат Гулария назвал недопоступление запланированных в бюджете Фонда средств в 2020 году в связи с введением чрезвычайной ситуации и ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.По словам председателя государственного таможенного комитета Абхазии Отара Хеция. показатели начисления таможенных платежей в 2021 году составили 2 млрд 732 млн руб., что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 577 млн руб., проинформировал он.Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган задействовать весь спектр возможностей и механизмов для ускорения сроков реализации Инвестиционной программы за 2022 год.Помощь ДонбассуВ последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в случае необходимости Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу."С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими на Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса", - говорится в заявлении президента.Президент выразил надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.18 февраля МЧС Абхазии сообщило, что готово оказать всяческую помощь коллегам из Донецкой и Луганской Народных Республик и направить на помощь оперативные подразделения.В этот же день на сайте администрации столицы вышло сообщение о том, что Сухум готов принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в регионе.По поручению главы Сухума Беслана Эшба, с главами Донецка и Луганска связались по телефону заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба и предложили в случае необходимости принять жителей донбасских республик.Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили абхазских коллег за их предложение.Подготовка к выборамЦентральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала 119 кандидатов в депутаты Парламента республики. 18 февраля ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты, зарегистрированного по Дурипшскому избирательному округу на основе его личного обращения.Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей. Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.На выборы депутатов приглашены 30 международных наблюдателей. Приглашены наблюдатели из России, Приднестровья, Южной Осетии. По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей.Заседание Парламента17 февраля состоялось открытие весенней сессии шестого созыва Парламента Абхазии.Главной темой стало рассмотрение законопроекта о республиканском бюджете за 2022 год. Он был принят в окончательном чтении.Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России. Также был утвержден общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 984 миллиона 733 тысячи рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год – 554 миллиона 175 тысяч рублей.Проект республиканского бюджета был принят с поправками. Из статьи "Национальная экономика" были исключены траты в размере 55 миллионов 500 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.Поправки также предусматривают выделение бюджетных средств "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей в виде субсидии на приобретение и установку приборов учета электроэнергии, также 50 миллионов рублей в виде дотаций на формирование аварийного запаса материалов для поддержания электроэнергетической отрасли Абхазии.Не была одобрена поправка об исключении трат в сумме 50 миллионов рублей на оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса.Также Парламент Абхазии принял постановление о порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона "О судебной власти" в части автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии.По решению депутатов, АСИС будет внедрена в судах с 2023 года. Согласно предыдущему постановлению Парламента, введение в действие АСИС было отложено до 1 января 2022 года, срок переносился не в первый раз.Ситуация с коронавирусомПо данным на 20 февраля, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 50558 человек, из них 42219 умерли.На этой неделе в Гудаутском госпитале было открыто дополнительное отделение для инфицированных. Оно заполнилось за два дня.По мнению заведующей инфекционного отделения ЦРБ Гудауты Ангелины Отырба, дальнейший рост больных с коронавирусной инфекцией продолжится ближайшие несколько недель, так как в стране не соблюдаются должным образом ограничительные меры.С 27 января школы в Сухуме и районах Абхазии находились на карантине.С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме средней школы № 2 имени Пушкина, где болеет ковидом значительное количество детей и учителей. Такое решение приняла столичная администрация. Откроются школы в Галском и Очамчырском районах.До конца февраля продлили карантин в школах и детсадах Гагрского района.Ситуация в энергетике15 февраля в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция начальника управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхаса Чанба. По его словам, в 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей – это оплата за 41,7% от общего объема потребленной электроэнергии.По сравнению с 2020 годом наблюдается прирост потребления электроэнергии в стране – в 2021 году было потрачено более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. Потери "Черноморэнерго" составляют порядка 500 миллионов рублей, проинформировал Чанба и добавил, что львиная доля этого объема является неучтенной, и эти неоплаченные киловатты финансовым бременем ложатся на население.Что касается собираемости средств за электроэнергию в селах республики, то, по словам Алхаса Чанба, эта проблема связана с более низкой платежеспособностью сельского населения.Говоря о существующих тарифах за электроэнергию, Алхас Чанба заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".Энергетик рассказал о готовящихся изменениях тарифной сетки для юридических лиц, коммерческих предприятий, а также для физических лиц. Что до незащищенных слоев населения, то существует идея создания некого социального пакета, который будет включать в себя лимитированный объем потребления и фазность при подключении линии электропередач.Говоря о борьбе с незаконным майнингом криптовалюты, Алхас Чанба подчеркнул, что у "Черноморэнерго" в этом плане ограничены полномочия.Тем временем, 16 февраля российская делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики, прибыла в Абхазию.Специалисты подрядной организации из России представили несколько сценариев развития газификации Абхазии.Российские специалисты представили следующие сценарии развития газификации Абхазии:сетевая газификация, автономная газификация сжиженным природным газом, газификация объектов энергетики.Международная повестка16 февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны.Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.Ардзинба и Захарова также обсудили параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД республики.В частности, рассматривались инструменты налаживания взаимодействия медиацентра МИД Абхазии с ключевыми информационными агентствами России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220219/bzhaniya-provel-rasshirennoe-zasedanie-po-osnovnym-itogam-2021-goda-1037661691.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/ozgan-poruchila-provesti-analiz-ekonomicheskikh-pokazateley-vo-vsekh-otraslyakh-1037640819.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220220/v-lnr-soobschili-o-gibeli-dvukh-mirnykh-zhiteley-pri-atake-vsu-1037682098.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/mchs-abkhazii-vyrazilo-gotovnost-pribyt-na-donbass-dlya-pomoschi-naseleniyu-1037660785.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/vybory-v-parlament-tsik-abkhazii-rasskazal-o-podgotovke-k-golosovaniyu-1037632962.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220218/brandziya-rasskazal-o-podgotovke-k-parlamentskim-vyboram-v-abkhazii-1037652336.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220217/utverzhdeny-sudi-verkhovnogo-i-rayonnykh-sudov-abkhazii-1037630371.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/dopolnitelnoe-otdelenie-gudautskogo-kovid-gospitalya-zapolnilos-za-dva-dnya-1037585623.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/plata-za-svet-i-problemy-s-maynerami-chernomorenergo-otchitalos-o-rabote-za-2021-god-1037597073.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/novye-tarify-i-pribory-ucheta-kak-spasti-abkhazskuyu-energetiku-1037600638.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220210/svet-v-kontse-tonnelya-chto-nuzhno-dlya-vykhoda-iz-energokrizisa-v-abkhazii-1037520847.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220216/ardzinba-i-zakharova-obsudili-plan-usileniya-mezhdunarodnoy-informatsionnoy-politiki-abkhazii-1037615049.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583704_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b57c14f42a2572014005fd6653338962.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, экономика, политика, общество, мировая пандемия коронавируса covid-19, проблемы энергетической отрасли в абхазии, парламент абхазии
Sputnik недели: подготовка к выборам в Парламент, бюджет и отчет перед президентом
20:30 20.02.2022 (обновлено: 20:46 20.02.2022) Подписаться на
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 14 по 20 февраля.
Первое заседание весенней сессии Парламента Абхазии, встреча президента с главами ведомств, которые отчитались ему о показателях и итогах 2021 года, обострение обстановки в Донбассе и готовность Абхазии оказать поддержку - подробно об этом и не только в обзоре Sputnik.
Встреча с президентом
19 февраля президент Аслан Бжания провел расширенное заседание, посвященное актуальным вопросам экономического развития республики и основным итогам 2021 года.
Председатель Пенсионного фонда Денис Гулария представил отчет об исполнении доходов бюджета Фонда за 2021 год. По его данным, в целом бюджет исполнен с превышением расходов над доходами в сумме свыше 4,7 млн руб. Остаток невыплаченной суммы составил более 47, 5 млн руб. Основной причиной несвоевременного финансирования выплат Гулария назвал недопоступление запланированных в бюджете Фонда средств в 2020 году в связи с введением чрезвычайной ситуации и ограничительных мер из-за пандемии COVID-19.
По словам председателя государственного таможенного комитета Абхазии Отара Хеция. показатели начисления таможенных платежей в 2021 году составили 2 млрд 732 млн руб., что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 577 млн руб., проинформировал он.
С докладом о выполнении государственного бюджета за 2021 год выступил министр финансов Владимир Делба. Он отметил, что исполнение основных показателей по доходам государственного бюджета составило 107,8%.
Глава государства поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган задействовать весь спектр возможностей и механизмов для ускорения сроков реализации Инвестиционной программы за 2022 год.
Помощь Донбассу
В последние дни обстановка в Донбассе серьезно обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой от Киева. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР. Утром в субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в случае необходимости Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу.
"С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими на Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса", - говорится в заявлении президента.
Президент выразил надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта.
18 февраля МЧС Абхазии сообщило, что готово оказать всяческую помощь коллегам из Донецкой и Луганской Народных Республик и направить на помощь оперативные подразделения.
В этот же день на сайте администрации столицы вышло сообщение о том, что Сухум готов принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в регионе.
По поручению главы Сухума Беслана Эшба, с главами Донецка и Луганска связались по телефону заместители мэра Автандил Сурманидзе и Астамур Ашуба и предложили в случае необходимости принять жителей донбасских республик.
Главы Донецка и Луганска Алексей Кулемзин и Манолис Пилавов поблагодарили абхазских коллег за их предложение.
Подготовка к выборам
Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала
119 кандидатов в депутаты Парламента республики. 18 февраля ЦИК аннулировал
регистрацию кандидата в депутаты, зарегистрированного по Дурипшскому избирательному округу на основе его личного обращения.
Всего за выборную кампанию было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей. Регистрация кандидатов будет проходить до 2 марта, все необходимые документы нужно представить в ЦИК до 20 февраля.
На выборы депутатов приглашены 30 международных наблюдателей. Приглашены наблюдатели из России, Приднестровья, Южной Осетии. По информации ЦИК, Парламент республики также направил приглашения в Совет Федерации России и в Государственную Думу.
Бюджет на проведение выборов депутатов Парламента Абхазии составит 20 миллионов рублей.
Заседание Парламента
17 февраля состоялось открытие весенней сессии шестого созыва Парламента Абхазии.
Главной темой стало рассмотрение законопроекта о республиканском бюджете за 2022 год. Он был принят в окончательном чтении.
Общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год утвержден в сумме 9 миллиардов 430 миллионов 558 тысяч рублей, в том числе финансовая помощь России. Также был утвержден общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 9 миллиардов 984 миллиона 733 тысячи рублей. Размер дефицита республиканского бюджета на 2022 год – 554 миллиона 175 тысяч рублей.
Проект республиканского бюджета был принят с поправками. Из статьи "Национальная экономика" были исключены траты в размере 55 миллионов 500 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.
Сокращены расходы с 39 миллионов рублей на 26 миллионов рублей на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
Поправки также предусматривают выделение бюджетных средств "Черноморэнерго" в размере 100 миллионов рублей в виде субсидии на приобретение и установку приборов учета электроэнергии, также 50 миллионов рублей в виде дотаций на формирование аварийного запаса материалов для поддержания электроэнергетической отрасли Абхазии.
Не была одобрена поправка об исключении трат в сумме 50 миллионов рублей на оказание помощи субъектам малого и среднего бизнеса.
Также Парламент Абхазии принял постановление о порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона "О судебной власти" в части автоматизированной судебно-информационной системы в судах общей юрисдикции Абхазии.
По решению депутатов, АСИС будет внедрена в судах с 2023 года. Согласно предыдущему постановлению Парламента, введение в действие АСИС было отложено до 1 января 2022 года, срок переносился не в первый раз.
Ситуация с коронавирусом
По данным на 20 февраля, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 50558 человек, из них 42219 умерли.
На этой неделе в Гудаутском госпитале было открыто дополнительное отделение для инфицированных. Оно заполнилось за два дня.
По мнению заведующей инфекционного отделения ЦРБ Гудауты Ангелины Отырба, дальнейший рост больных с коронавирусной инфекцией продолжится ближайшие несколько недель, так как в стране не соблюдаются должным образом ограничительные меры.
С 27 января школы в Сухуме и районах Абхазии находились на карантине.
С 21 февраля все школы и детские сады Сухума возобновят работу, кроме средней школы № 2 имени Пушкина, где болеет ковидом значительное количество детей и учителей. Такое решение приняла столичная администрация. Откроются школы в Галском и Очамчырском районах.
До конца февраля продлили карантин в школах и детсадах Гагрского района.
Ситуация в энергетике
15 февраля в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция начальника управления сбыта электроэнергии "Черноморэнерго" Алхаса Чанба. По его словам, в 2021 году по всей Абхазии было собрано 396 миллионов 340 тысяч рублей – это оплата за 41,7% от общего объема потребленной электроэнергии.
По сравнению с 2020 годом наблюдается прирост потребления электроэнергии в стране – в 2021 году было потрачено более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. Потери "Черноморэнерго" составляют порядка 500 миллионов рублей, проинформировал Чанба и добавил, что львиная доля этого объема является неучтенной, и эти неоплаченные киловатты финансовым бременем ложатся на население.
Что касается собираемости средств за электроэнергию в селах республики, то, по словам Алхаса Чанба, эта проблема связана с более низкой платежеспособностью сельского населения.
Говоря о существующих тарифах за электроэнергию, Алхас Чанба заметил, что даже при стопроцентной собираемости, средства не смогут покрыть расходы, которые несет "Черноморэнерго".
Энергетик рассказал о готовящихся изменениях тарифной сетки для юридических лиц, коммерческих предприятий, а также для физических лиц. Что до незащищенных слоев населения, то существует идея создания некого социального пакета, который будет включать в себя лимитированный объем потребления и фазность при подключении линии электропередач.
Говоря о борьбе с незаконным майнингом криптовалюты, Алхас Чанба подчеркнул, что у "Черноморэнерго" в этом плане ограничены полномочия.
Энергетик пояснил, что при обнаружении криптофермы, сотрудники организации выписывают соответствующие документы и определяют суммы, которые нужно оплатить, опираясь на среднюю нагрузку на два-три месяца. Но, по его словам, у "Черноморэнерго" нет реальных рычагов воздействия на нарушителей и взыскания с них обозначенных сумм.
Тем временем, 16 февраля российская делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку Генеральной схемы газификации республики, прибыла в Абхазию.
Специалисты подрядной организации из России представили несколько сценариев развития газификации Абхазии.
Российские специалисты представили следующие сценарии развития газификации Абхазии:сетевая газификация, автономная газификация сжиженным природным газом, газификация объектов энергетики.
Международная повестка
16 февраля глава МИД Абхазии Инал Ардзинба и директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обсудили план первоочередных действий по усилению международной информационной политики Абхазии при содействии российской стороны.
Особое внимание уделили вопросам оптимизации международного имиджа Абхазии с использованием информационных ресурсов и социальных сетей.
Ардзинба и Захарова также обсудили параметры активизации сотрудничества Департамента информации и печати МИД РФ с профильным департаментом МИД Абхазии для эффективного взаимодействия в рамках решения задач нового многофункционального Медиацентра МИД республики.
Инал Ардзинба на встрече в Москве с главным редактором телеканала Russia Today, МИА "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik Маргаритой Симоньян обсудил механизм работы медиацентра МИД Абхазии.
В частности, рассматривались инструменты налаживания взаимодействия медиацентра МИД Абхазии с ключевыми информационными агентствами России.