https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/sputnik-nedeli-podderzhka-spetsoperatsii-spad-covid-19-i-konets-registratsii-kandidatov-1037965048.html

Sputnik недели: поддержка спецоперации, спад COVID-19 и конец регистрации кандидатов

Sputnik недели: поддержка спецоперации, спад COVID-19 и конец регистрации кандидатов

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 28 февраля по 6 марта. 06.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-06T20:45+0300

2022-03-06T20:45+0300

2022-03-06T20:56+0300

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На минувшей неделе коронавирус в Абхазии, по данным Минздрава, стал отступать, общественность выразила поддержку действиям России в Украине, завершилась регистрация кандидатов в депутаты Народного Собрания и установили новый порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов.SputnikБезопасные выборыЦентризбирком Абхазии сообщил 28 февраля, что Минздрав утвердил рекомендации избирательным комиссиям по безопасному проведению выборов в период пандемии коронавируса.В соответствии с рекомендациями, голосование должно проходить в просторном помещении с открывающимися окнами для проветривания помещения. По возможности необходимо организовать разные входы и выходы из участка.Также будет необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра между избирателями, членами комиссии и наблюдателей. Перед входом в помещение должны быть обозначены линии движения во избежание столпотворения. Рекомендовано организовать профилактический пункт безопасности для дезинфекции рук и выдачи гражданам средств защиты от COVID-19. Помимо этого в каждом избирательном участке должны быть памятки по профилактике заражения коронавирусной инфекцией.При проведении выездного голосования также необходимо соблюдать меры предосторожности – обрабатывать антисептиками дверные ручки и переносной ящик, использовать одноразовые халаты, перчатки и маски, соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра.В среду 2 марта завершилась регистрация кандидатов в депутаты Парламента Абхазии. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 123 кандидата. Из них 107 мужчин, 16 женщин, 25 кандидатов временно не работают. В числе претендентов на депутатский мандат в Парламенте седьмого созыва 19 депутатов шестого созыва.Четырнадцать кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии "Амцахара", двое – от партии "Апсны", двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от Партии "Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие"."Отступление" коронавирусаПремьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел рабочее совещание по теме здравоохранения в пятницу 4 марта.По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, заболеваемость COVID-19 в Абхазии заметно снизилась, уменьшилось и общее число стационарных больныхПо данным на 5 марта, во всех медучреждениях республики на лечении находятся около 70 пациентов, из них в тяжелом состоянии – менее 20 человек.Что касается лекарственного обеспечения, по информации руководителя "Абхазфармации" Рустама Адлейба, с начала года медучреждениям республики выдано препаратов для лечения коронавирусной инфекции, в том числе дорогостоящих (Актемра, Артлегиа и др.) на общую сумму 50,8 миллиона рублей.Республиканское фармпредприятие продолжает обеспечение медучреждений и другими востребованными препаратами по линии гемодиализа и онкозаболеваний.Премьер-министр Александр Анкваб поручил уделять особое внимание формированию резервов с учетом возможных изменений в ценообразовании на внешних фармацевтических рынках и поставкам медицинских препаратов в Абхазию.Новый порядокКабинет министров Абхазии утвердил порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установление предельных надбавок на заседании 1 марта.До 1 мая установлен предельный уровень надбавок - на бензин марки АИ-92 в пределах значения от 6 до 14%, на дизельное топливо - от 2 до 5%.Проект постановления представила первый вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, которая отметила, что ситуация на рынке нефтепродуктов складывается не очень хорошая, что связано с рядом факторов, в том числе с экономическими и политическими событиями.В последние дни на топливных станциях Абхазии наблюдается повышение цен на бензин и дизельное топливо.В воскресенье 6 марта автолюбители Абхазии выразили свое недовольство подорожанием нефтепродуктов. Несколько десятков людей собрались у площади Свободы в Сухуме. Автолюбители заявили, что складывается впечатление, будто цена на топливо искусственно повышается. Собравшиеся потребовали от правительства предоставить контракты на поставку нефтепродуктов и документы, подтверждающие, какие расходы затрачиваются на логистику, чтобы "все убедились в том, что никто просто так не получает сверхприбыль". На площадь Свободы прибыла вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, которая ответила на вопросы недовольных повышением цен на топливо. Затем стороны договорились о встрече в правительстве.Несколькими днями ранее в министерстве экономики Озган провела совещание с представителями топливных компаний. На встрече обсудили вопросы обеспечения республики нефтепродуктами и изменения цен.Как отметили на совещании, в условиях постоянного роста стоимости нефтепродуктов в России установленные в 2021 году цены не позволяют компаниям придерживаться предельных цен и ограничивают возможности в приобретении нефтепродуктов в необходимом количестве.По словам вице-премьера, проработан вопрос перехода на другую форму регулирования - контроль уровня наценки на стоимость приобретаемых нефтепродуктов. Такой подход позволит своевременно реагировать на изменения цен на российском рынке как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.Увеличение размеров пособийПравительство Абхазии на минувшей неделе также приняло постановление об увеличении размера пособий по рождению ребенка для работающих родителей с 13 500 рублей до 15 000 рублей.Кроме того, размер пособий для женщин, вставших на учет на ранних стадиях беременности, будет увеличен с 800 до 1000 рублей.Беженцы из ДонбассаВ среду 2 марта в Абхазию прибыла новая группа беженцев из Донбасса, где в эти дни идут боевые действия. Как сообщает пресс-служба МЧС Абхазии, 17 граждан ДНР, 10 из которых дети, в сопровождении сотрудников спасательного ведомства прибыли в Сухум и были размещены в тургостинице ''Айтар''. Всего в Абхазии находятся 118 беженцев из Донбасса.В четверг 3 марта президент Абхазии Аслан Бжания их навестил. Глава государства сказал, что руководство страны и городская администрация сделают все для того, чтобы люди чувствовали себя в уюте и комфорте, находясь в республике."Мы хотим, чтобы дети надолго запомнили нахождение здесь, а потом часто к нам приезжали, и чтобы мы породнились, чтобы ваши девочки выходили замуж за наших мальчиков и наоборот", – сказал президент.Бжания также заявил, что в случае необходимости республика готова принять еще большее количество беженцев.На уходящей неделе беженцам из Донецкой и Луганской республик организовали экскурсию в Новый Афон. Они посетили местные достопримечательности, поставили свечки в Новоафонском монастыре и сделали фото на память.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал туристическое сообщество республики оказать помощь прибывшим и вновь прибывающим беженцам из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.Поддержка спецоперацииВ четверг 3 марта в Общественной палате Абхазии состоялось заседание. Члены ОП поддержали решение президента Аслана Бжания о признании суверенитетов ЛНР и ДНР и спецоперацию России по защите Донбасса.Народы Донбасса на протяжении восьми лет подвергались вооруженной агрессии, а в Абхазии, пережившей войну, хорошо знают цену мирной жизни и боль утраты, отметили члены Общественной палаты.Группа абхазских писателей и ученых выступила с заявлением в связи с событиями на Украине, назвав спецоперацию России вынужденной и временной мерой.МЧС Абхазии также поддержала военную спецоперацию России в Украине и выстроила свою технику в виде латинской буквы "Z" на площади Свободы в Сухуме.Спасательное ведомство Абхазии объявило сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. После того, как груз будет сформирован, сотрудники МЧС отвезут его в Донецкую и Луганскую народные республики.Памяти президентов4 марта – значимая дата в истории Абхазии. В этот день 101 год назад в стране была установлена Советская власть. Эту дату отметили в Гудауте, где руководство района, сотрудники госучреждений и общественность возложили цветы к памятнику советскому революционеру Нестору Лакоба в центре города.Двенадцать лет назад, 4 марта 2010 года, ушел из жизни первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. В этот день руководство страны, общественность и ветераны Отечественной войны народа Абхазии почтили память первого президента, возложив цветы на его могиле в Нижней Эшере.Также, 4 марта исполнилось 73 года со дня рождения второго президента республики - Сергея Багапш. Общественность почтила его память, приехав в родовое село Джгерда, где Багапш похоронен.Премьера и выставкаПремьера нового спектакля "Енджи-ханум, обойденная счастьем" состоялась 5 и 6 марта в РУСДРАМе.Режиссером постановщиком моноспектакля выступила Мария Романова, известная абхазской публике по постановкам спектаклей: "Кровавая свадьба", "Радость вопреки всему" и "Бродский". Она впервые поставила спектакль по произведению абхазского автора."Честно скажу, это произведение меня поразило. Чтобы лучше понять, мне надо читать вслух, и я читала его на берегу моря, над нами было синее абхазское небо. Это был настолько сильный ожог, я бы сказала мистической силы, чувственный, что я буду рада если удалось передать часть тех ощущений и впечатлений", - сказала Романова на пресс-показе постановки.Выставка картин художника и архитектора Игоря Циминтия открылась в гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар 4 марта.Художник представил 44 работы, написанные с 1994 года по наши дни. Среди них портреты, пейзажи, натюрморты, анималистика. Экспозиция продлится десять дней.В день открытия выставку посетило несколько десятков человек, среди которых были представители власти, деятели культуры и любители искусства.

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