Новости по теме памятники

Экспертная группа из Европы обучает абхазских специалистов составлять описание объектов историко-культурного наследия.
Памятник вождю Октябрьской революции был установлен в Судаке в 1930 году, к 60-летию Ленина.
После сноса эти памятники будут перенесены в музеи и "станут свидетельством трудных времен", сообщил глава государственного Института национальной памяти Лукаш Каминьский,
Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал о том, какие исторические события наблюдал Пушкин в Бессарабии, а также о том, какие села посетил поэт, разыскивая цыганку Земфиру.
Комиссия приняла решение объявить конкурс на создание памятников Георгию Дзидзария, Николаю Акиртава и Иуа Когония.
Первое совещание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством премьер-министра Артура Миквабия состоялось в Кабинете Министров Абхазии во вторник 2 февраля.
Память сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Удальцова, погибшего год назад в ходе боевого задания, увековечена на одной из российских погранзастав Галского района.
Память сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Удальцова, погибшего год назад в ходе боевого задания, увековечена на одной из российских погранзастав Галского района.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал государственный список объектов историко-культурного наследия Абхазии 29 декабря.
Скульптор Амиран Адлейба рассказал Sputnik о своем выборе профессии скульптора.
Культурный сезон 2016 в Абхазии откроет международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам сохранения историко-культурного наследия. Научный форум пройдет в Сухуме в апреле 2016 года.
В 2014 году сквер у площади Свободы в Сухуме объявили памятником садово-паркового искусства и внесли его в государственный список объектов историко-культурного наследия города Сухум, присвоив ему порядковый номер 275.
О сухумских домах и виллах княжеской фамилии Чачба, потомков владетельных князей Абхазии рассказывает Арифа Капба.
О необходимости консервации сохранившихся исторических памятников и их постоянного мониторинга рассказал Александр Скаков, научный сотрудник Института востоковедения РАН .
Разрушение культурных объектов происходит в результате незаконных раскопок, а также столкновений между боевиками и правительственными войсками, заявил генеральный директор департамента древностей и музеев страны Маамун Абдулкарим.
Сотрудникам милиции Анатолию Сидоренко и Руслану Шенгелия, героически погибшим при исполнении служебных обязанностей в ноябре 1993 года, открыты памятные доски в УВД Сухума.
Сухум аристократичный… Да, и под таким ракурсом можно взглянуть на столицу Абхазии. Сегодня речь пойдет о сухумских домах и виллах княжеской фамилии Чачба, потомков владетельных князей Абхазии.
Комиссия по монументальному искусству, созданная при Кабинете Министров, будет рассматривать поступившие в Минкультуры проекты о сооружении памятников и монументов.
Глава департамента по охране историко-культурного наследия Батал Кобахия прокомментировал участие Абхазии в XIV Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры.
Йоханнес и Маркус Риглеры сами спроектировали и за свой счет установили памятник советским военнослужащим и французскому военнопленному, погибшим при крушении самолета в марте 1945 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.