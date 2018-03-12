Новости по теме пенсионеры

Цифру, на которую будет произведена индексация пенсий в РФ, пока назвать нельзя, отметил первый вице-спикер нижней палаты парламента Андрей Исаев.
Перерегистрация пенсионеров, получающих российскую пенсию, для установления "факта нахождения в живых" проходит с июня 2015 года.
Он увидел ее с балкона и вскоре предложил ей руку и сердце.
Пенсионеры республики, получающие только абхазскую пенсию, получат надбавку в размере от 500 до 1000 рублей в зависимости от категории.
Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Керселян и министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подписали Соглашение о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Республике Абхазия.
Пенсионное cоглашение Абхазии и Российской Федерации распространяется на россиян, имеющих регистрацию по месту жительства в Абхазии.
Владислав Сурков не видит препятствий к упрощенному получению российского гражданства пенсионерами Республики Абхазия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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