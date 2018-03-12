Новости по теме пляжи

Министерство по курортам и туризму Абхазии будет передавать в пользование предпринимателям пляжные зоны для оказания платных услуг туристам и местным жителям в 2016 году.
Sputnik Абхазия станет информационным партнером Кубка Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубка мотоциклетной федерации России, которые пройдут в конце октября.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о покинутых человеком домах и их дальнейшей судьбе.
Комитетом по вопросам молодежи и спорта Администрации города Сухум для жителей и гостей столицы будет проведено праздничное развлекательное мероприятие "День Нептуна".
3D панорама пляжа и окрестностей Пицунды продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Около сотни мусульманок пришли на открытие первого в Чечне пляжа для женщин, расположенного на берегу "Грозненского моря". Смотрите на видео, как чеченки отдыхали и купались на огороженной от мужчин территории.
Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала Sputnik, что санитарно-показательная флора пляжной зоны в районе санаториев ПВО и МВО выше нормы.
По решению Сухумской городской санитарно-эпидемиологической станции пляжная зона в районе санаториев ПВО и МВО закрыта для купания.
Начальник Коммунального управления Администрации Сухума Елена Атепина прокомментировала проблему уборки городских пляжей.
Жители Сухума опасаются несчастных случаев в связи с наличием опасного мусора на пляжах города.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.