Новости по теме рыболовство

Сухумский рыбокомбинат - один из пяти рыбных заводов страны, перерабатывающих улов на муку и рыбий жир, рассказал Sputnik директор Сухумского рыбокомбината Астамур Джопуа.
Сезон лова хамсы в Абхазии заканчивается, сухумский рыбокомбинат из 10 тысяч тонн рыбы по квоте выловил 80%, а вся пойманная хамса перерабатывается на рыбную муку и рыбий жир, сказал директор Сухумского рыбокомбината.
Сезон лова хамсы в Абхазии заканчивается, из 10 тысяч тонн рыбы по квоте выловили 80%, рассказал корреспонденту Sputnik директор Cухумского рыбокомбината Астамур Джопуа.
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