Новости по теме рыболовство

Сезон лова хамсы в Абхазии заканчивается, сухумский рыбокомбинат из 10 тысяч тонн рыбы по квоте выловил 80%, а вся пойманная хамса перерабатывается на рыбную муку и рыбий жир, сказал директор Сухумского рыбокомбината.