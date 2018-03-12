Новости по теме телевидение

В канун 75-летия создания "Совинформбюро" своими воспоминаниями о дикторе высшей категории Всесоюзного радио Юрии Левитане поделился со Sputnik ветеран Гостелерадио СССР Евгений Грачев.
Всемирный день телевидения отмечается ежегодно 21 ноября. Смотрите на архивных кадрах, как работала первая советская телестудия на Шаболовке в Москве.
Ровно 37 лет назад 6 ноября 1978 года состоялся первый эфир Абхазского телевидения. День рождения телеканала сотрудники АТ отмечают на работе.
В этот день 37 лет назад дикторы Абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке. О становлении Абхазского телевидения, основных этапах его развития и планах на будущее рассказал в интервью Sputnik директор по техническому обеспечению АГТРК Леонид Агрба.
О необходимости создания Общественного телевидения в Абхазии рассуждает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Законопроект "О телевидении и радиовещании" поддержали 14 депутатов, 6 проголосовали "против", 1 воздержался.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.