Новости по теме туризм

Всемирный День снега отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января, в этом году эта дата выпала на 22 января.
Основные проблемы туристической отрасли в Абхазии, по мнению экскурсоводов, - мусор, бродячие собаки и сложность перехода границы.
При Гагрском промышленно-гуманитарном техникуме имени Бориса Кехирипа открылась первая в Абхазии школа экскурсоводов.
Глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба отметил, что налаживание морского круизного сообщения между курортами Крыма, Краснодарского края и Абхазии будет отвечать интересам туристов.
Туристические объекты Абхазии будут представлены на XXIII Московской международной выставке “Путешествия и туризм” (MITT).
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал Sputnik об участии делегации республики в Международной выставке в Будапеште.
В рамках сотрудничества планируется создание условий для информирования о туристических возможностях республик, а также создание наиболее благоприятных условий для взаимного развития въездного туризма.
Страна испытывает трудности в туристическом секторе из-за напряженности в отношениях с РФ, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и выразил надежду на то, что российские туристы снова начнут ездить в Турцию.
Поток туристов из стран СНГ, приезжающих на отдых в Абхазию, может прекратиться из-за нежелания самих туристов связываться с бумажной волокитой, считают российские туроператоры, опрошенные Sputnik.
Белорусские туристы, побывавшие в стране, считают, что политика не должна осложнять связи между народами.
Министерство по курортам и туризму Абхазии будет передавать в пользование предпринимателям пляжные зоны для оказания платных услуг туристам и местным жителям в 2016 году.
Число российских туристов, посетивших этот курорт в январе, упало в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает управление культуры и туризма Антальи.
Туристы из России готовы переключиться с пляжного отдыха на горы и реки Южной Осетии.
На фоне недавнего теракта в центре Стамбула ведомство напомнило, что кризис в отношениях Москвы и Анкары серьезно затрудняет принятие мер по защите россиян и оказание им помощи со стороны России.
Кабинет Министров Абхазии утвердил целевую программу "Развитие туризма в Республике Абхазия на 2016 год". На реализацию программы заложено четыре миллиона рублей.
Автор проекта "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба рассказал в интервью Sputnik о перспективах зимнего горного туризма в Абхазии.
Отмена полетов в Турцию и Египет из РФ повлияла на объем продаж путевок в санатории Минобороны России, заявил начальник управления медико-психологической реабилитации и санаторно-курортного обеспечения Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.
Федеральное агентство по туризму действует на основании указа президента и постановления правительства, заявил РИА Новости Олег Сафонов. По его словам, изменения вводятся с 1 января 2016 года.
Ожидается, что в новогодние праздники Абхазию посетят около 15 тысяч туристов, сообщил глава Министерства по курортам и туризму Автандил Гарцкия.
В Абхазии должна появиться международная арт-резиденция, считает художник колумнист Sputnik Игорь Дудинский.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.