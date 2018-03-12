Новости по теме Израиль

Двое нападавших открыли огонь по пешеходам на автобусной остановке рядом с Кирьят-Арба и были застрелены, солдат получил ранение и госпитализирован.
В полиции сказали, что вооруженное нападение, уже четвертое по стране за день, вероятно, было терактом.
Хакеры совершили атаку не только на страницу диппредставительства, но и на хостинг всей компании в целом, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства.
В результате ракетного обстрела в пригороде Дамаска был уничтожен лидер ливанских боевиков Самир Кантар.
На мероприятии в честь иудейского праздника Ханука собака Биньямина Нетаньяху по неизвестной причине укусила мужа заместителя главы израильского МИД, а также депутата парламента страны.
Два человека погибли в офисном здании в Тель-Авиве в результате нападения, предположительно, палестинца с ножом. Среди прочих арендаторов в офисном центре размещается бюро российского телеканала RT.
По словам корреспондента телеканала Полы Слиер, один человек погиб, еще трое получили ранения. Злоумышленник пока не пойман.
Чемпионат мира по самбо среди мастеров в Израиле будет проходить с 23 по 25 октября.
Жертвами подобных инцидентов за месяц стали девять израильтян, порядка 80 получили ранения.
Официальный представитель армии Израиля Питер Лернер заявил, что лидеры ХАМАС не могут рассчитывать на возможность пропагандировать насилие и террор из комфорта своих гостиных и с кафедр своих мечетей.
Злоумышленник открыл стрельбу на центральной автобусной станции в израильском городе Беер-Шева. Атака квалифицирована правоохранителями как теракт.
Решение патрулировать города было принято на экстренном заседании военно-политического кабинета Израиля в связи с двумя терактами в Иерусалиме, в результате которых погибли трое израильтян.
В День Иерусалима, отмечаемую по еврейскому календарю годовщину объединения города в результате Шестидневной войны 1967 года, Израиль подтвердил неизменность подхода к одному из важнейших вопросов ближневосточного мирного процесса.
В финальном матче Ален Авидзба встречался с англичанином Лоуренсом Перрином и победил его в двух сетах со счетом 6:2, 6:1
Благодатный огонь загорелся в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме.
Юный абхазский теннисист Ален Авидзба прибывает в субботу в Израиль для участия в международном теннисном турнире.
Правая партия "Ликуд" одержала победу на парламентских выборах в Израиле. После обработки 99% бюллетеней она получает 30 мест в Кнессете из 120. Партия Ицхака Герцога и Ципи Ливни "Сионистский лагерь" на втором месте - 24.
По итогам голосования станет понятно, останется ли лидер правой партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху в кресле премьера на третий подряд и четвертый в карьере срок или уступит его Ицхаку Герцогу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.