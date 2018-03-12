Новости по теме Россия

По итогам встречи с валлийцами Слуцкий, у которого действует контракт с московским ЦСКА, заявил, что команду должен возглавить другой специалист.
Правительство РФ, президент страны, министерство спорта готовы делать все, чтобы Российский спорт был "чистым", - заявил министр спорта России Виталий Мутко.
"Очевидно, что попытки давления на Россию путем односторонних санкций не заставят нас отказаться от нашей принципиальной линии", - заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Все линии в Крыму включили, идет набор нагрузки, энергоснабжение Крыма полностью восстановлено", — сообщил министр энергетики России Александр Новак.
"Я четко заявил президенту РФ Владимиру Путину во время визита в Москву, что мы хотим отмены санкций, пусть поэтапно, но нужно, чтобы ситуация менялась, в частности, на Украине, а к настоящему моменту она не поменялась", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.
Творческий вечер “Россия-Абхазия: дни и столетия” прошел в московском Доме Кино в понедельник 16 мая. Подробностями специально для Sputnk поделилась Алана Сабеева
Можно ожидать, что новый руководитель администрации будет содействовать в решении ряда проблем, которые получили в Абхазии широкий общественный резонанс, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Яхту "Элфин" задержали 14 мая, это произошло недалеко от побережья КНДР, позднее Пхеньян объяснил инцидент "недоразумением", сообщил старший помощник капитана яхты "Элфин" Сергей Домовидов.
"Нет доверия всей системе российского спорта", заявил министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко.
Необходимости выявить всех участвовавших в потасовке и дать оценку действиям сотрудников полиции на чьей территории это произошло, сказал Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антон Цветков.
Cейчас идет прочесывание всех секторов кладбищ, в ходе этих мероприятий полицейские обнаружили тело третьего погибшего
16 мая в Белом зале Дома кино в Москве состоится культурный вечер "Россия-Абхазия: дни и столетия".
В Алуште решили привлечь людей на субботник, предложив провести уборку в бикини, к мероприятию, как сообщают организаторы, приобщили даже замглавы Минстроя России Андрея Чибиса.
О всеобщем объединении, слившемся в марше "Бессмертного полка", о сопричастности к величайшей Победе в истории человечества через своих погибших и выживших предков - ветеранов ВОВ рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Москва и Пекин действительно являются серьезными соперниками США в космосе, однако это не означает, что страны наращивают потенциал для атаки Америки во внеземном пространстве, считают эксперты.
Спецпроекту, посвященному чемпионату Европы по футболу, "Р-Спорт" уделяет особое внимание, рассказал главный редактор "Р-Спорт" Василий Конов.
Всего, по данным полиции, в 8 тысячах населенных пунктах состоялось свыше 15 тысяч мероприятий - военных парадов, возложений венков к мемориалам, концертов и салютов.
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