Новости по теме Абхазский государственный театр

В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба школьникам Сухумской школы №10 представили премьеру спектакля "Лесная сказка".
Абхазский государственный драматический театр представит московской публике два спектакля - "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана и "Бешеные деньги" по произведению Александра Островского.
Московским зрителям представят постановки "Самоубийца" по Николаю Эрдману, "Бешеные деньги" по Александру Островскому и спектакль "Открытие театра".
Панорама площади Абхазского драмтеатра в 3D продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Абхазский государственный драматический театр продолжит в июне показ спектаклей после небольшого перерыва.
Художественный руководитель и главный режиссер драмтеатра Валерий Кове рассчитывает продолжить показ спектаклей со вторника 23 июня.
Показ спектакля по поэме Народного поэта Абхазии Рушбея Смыр "Симра" был приурочен ко Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа.
Пьесу итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо "Человек и джентльмен" поставили на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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