По словам миллиардера, баллотирующегося на президентский пост от республиканцев, реформы Обамы провалились, внешнеполитические цели не реализовались, а американские границы стали "похожими на швейцарский сыр".
В США сейчас наблюдается явная усталость избирателей от однотипных лиц, и люди готовы лучше воспринимать таких неожиданных кандидатов, как Дональд Трамп или экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, считает политолог Федор Лукьянов.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии подчеркнул, что эта идея пользуется поддержкой и среди исповедающих ислам. Миллиардер заявил, что необходимо положить конец политкорректности.
Претендент на президентский пост Соединенных Штатов миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп раскритиковал нынешнего президента США Барака Обаму за то, что политик не ладит ни с кем из глав государств.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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